Tiktok Keşfet ipuçları

Tiktok keşfet

Kendi adınıza bir hayran topluluğu oluşturmak isteyen kişiler paylaşımlarını arkadaşlarıyla paylaşır. Ancak arkadaş çevresi yeterli olmayabilir. Daha fazla insanın kendilerini görmesi için insanlar ,Tiktok keşfete düşmek için etiket kullanabilirler.

Tiktok hesaplarınızla para kazanabilirsiniz. Hayran topluluğu oluşturmak için keşfete düşmeniz gerekmektedir. Bunun için dikkat edilmesi gereken şeyler şunlardır;

En fazla kullanılan şarkılarla dublaj videoları hazırlamaya çalışın.

Videoyu çekmeden önce konunuzu belirleyin. En çok kullanılan konuları tercih etmeye çalışın.

Yalnızca tiktok hesabı kullanmayın. Diğer sosyal medya platformlarıyla etkileşiminizi artırın .

Videolarınız için profesyonel kişilerden yardım alın .

Keşfete düşmek için kullandığınız etiketlere güncel tutunuz.

Etiketten sonra türkçe karakter kullanmaya dikkat edin. #sikayet şeklinde yazmaya çalışın.

Hesap adınızı oluştururken dikkatli olun. Dikkat çekici hesap adları oluşturun.

İpuçları

Düzenli olarak video paylaşımı yapmaya çalışın. Bu şekilde takipçileriniz artacaktır.

Paylaşımlarınıza gelen yorumların sayısı önemlidir.

Gerçek hesaplar tarafından yapılmış beğeniler oldukça önemlidir.

İzlenme süresi fenomenliğinizi artırır. Daha kısa videolarla daha fazla izlenme alabilirsiniz.

Merak uyandırıcı altyazılar videolarınızın sonuna kadar izlenmesini sağlayabilir.

Videolarınız arasında bağlantılar olursa izleyiciler diğer videolarınızı da izleyebilir.

Keşfet engeli olmaması için yasak olan paylaşımlara dikkat etmeniz gerekmektedir.

Çarşamba ve Cuma günleri en aktif günler olarak geçmektedir.

Sabah vakitleri ve akşam saatleri arası uygulamada çok fazla vakit geçirilmektedir.

Yeni popüler olan videoları ilk siz çekmeye çalışın.

Videolarınızın kalitesine dikkat edin.