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TikTok keşfet engeli cezası nedir, ne kadar sürer? Tiktok keşfet engeli ne zaman kalkar, neden kalkmıyor?

Milyonlarca kullanıcısı bulunan TikTok uygulamasında, keşfet engeli cezasıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Hesabınız üzerinden yapacağınız birkaç işlem ile TikTok keşfet engeli ne zaman kalkar sorusuna yanıt bulabilirsiniz.

26 Kasım 2020 Perşembe 20:42
TikTok keşfet engeli cezası nedir, ne kadar sürer? Tiktok keşfet engeli ne zaman kalkar, neden kalkmıyor?
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Son dönemlerde kullanıcı sayısını arttıran TikTok uygulamasında birçok kişi keşfet engeli aldıklarını dile getiriyor. Bu engeli alma nedenini ve engeli kaldırma yöntemini aşağıda belirteceğiz.

Tiktok keşfet engeli cezası nedir?

TikTok’ta yapılan bazı paylaşımlar kullanıcının keşfet engeli cezası almasına neden olmaktadır. Bu nedeni şunlar olabilmektedir:

Kullanıcıları rahatsız edici paylaşımlar veya yorumlarda bulunmak

Az video yayınlamaktan dolayı oterite düşüklüğü


Hileye yönelik işlemler yapmak

Ceza uygulaması sonrasında ceza kaldırıldığında bu imkandan yararlanılamaması

Hesapla ilgili bir sorun

Beğeni ve paylaşımlara göre öncelik durumları

TikTok keşfet engeli nasıl kaldırılır?

Haksız yere şikayet edilme gibi durumlarda ayarlar kısmından sorun bildirimi yaparak talebinizi iletebilirsiniz. 4-5 gün içerisinde çözüm sağlanmaz ise talebinizi yineleyin. Bunun yanında pro hesaplarla alakalı sorunlarda profil alanına geçerek, 3 noktalı kısma dokunun. Buradan hesabını yönet ve sonrasında geçiş için ilgili seçeneğe dokunun. İşlemleri uyguladığınızda hesabınıza ek bir yaptırım uygulanmamışsa keşfet engeliniz kalkacaktır.



Son Güncelleme: 26.11.2020 20:42
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Anahtar Kelimeler:
TikTokKeşfet
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