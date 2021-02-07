Tiktok hesabı nasıl kapattırılır? Şikayet ile Tiktok hesabı kapattırma

Son zamanların en popüler uygulaması olan ‘Tiktok’ aynı zamanda maddi anlamda destek sağlarken eğlenceli vakitlerde geçiriyor. Tiktok hesabından farklı bir hesabı şikâyet etmek istiyorsanız eğer şikâyet sebebini belirtmeniz gerekmektedir. Şikâyet ederek kapatılan Tiktok hesabı öncelikle hesaba girilerek üç nokta bulunan butona basarak ‘rapor et’ demeniz yeterli olacaktır. Şikâyet sebebini seçtikten sonra hesap kontrol altına alınacaktır.

Hesap kişi tarafından şikâyet edilirse kapanır?

Çoğu sosyal medya platformu aynı taktiği uygulanmaktadır. Takipçi sayısını az olan kişilerin hesaplarının şikâyet ettikten sonra kapanması daha kolay olmaktadır. Fakat yüksek takipçiye sahip hesap için gerekli nedenlerin olması gerekmektedir. Bunlar yasa dışı işler veya bahis, +18 gibi durumlarda ancak kapatılır. Gerçek dışı şikayetler olduğu zaman yapılan işlemler sonuçsuz kalmaktadır.



