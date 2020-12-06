Tiktok Hediye Fiyatları – Tiktok Hediyeleri Kaç TL?

Popüler kısa video paylaşım uygulaması olan TikTok, canlı yayınlarda Sticker hediye sistemiyle kullanıcıların bağış toplamasına olanak sağladı. Canlı yayın açan kullanıcılara uygulama içerisinde sticker hediye edilerek bağışta bulunulabiliyor. Hediye stickerlar TikTok cüzdanında Elmas olarak saklanır ve hediyeler toplam 10.000 elmasa ulaştığında kullanıcılar TikTok’tan para çekebilirler.

TikTok hediye fiyatları

Canlı yayındaki kullanıcıya gül göndermeniz halinde sizden 25 kuruş giderken, hediyeyi alan kişiye 10 kuruş;

Asa gönderdiğinizde sizden 17 TL, hediyeyi alan kişiye 7 TL,

Öpücük gönderdiğinizde sizden 17 TL, hediyeyi alan kişiye 7 TL,

Para yağmuru gönderdiğinizde sizden 105 TL, hediyeyi alan kişiye 65 TL,

Yat gönderdiğinizde sizden 850 TL, hediyeyi alan kişiye 350 TL,

Spor araba gönderdiğinizde sizden 3.200 TL, hediyeyi alan kişiye 1.300 TL ödeme yapılıyor.