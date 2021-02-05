Tiktok güncel hediye fiyatları ne kadar? Tiktok hediye listesi ve fiyatları

Tiktok uygulamasında kullanıcılar hediye fiyatlarının ne kadar olduğunu ilgiyle araştırıyor. Tiktok uygulamasındaki gül hediyesi, hediyeyi gönderen kişiye 25 kuruşa denk gelirken, hediyeyi alan kişiye 10 kuruş olarak gitmektedir. Tiktok genel olarak hediyelerde aynı kesintileri uygulamaktadır.

Tiktok’ta bulunan gül fiyatı 25 kuruştur. Asa fiyatı ise 17 TL’dir. Asa hediyesini gönderen kişiye 17 TL fiyatına gelmektedir. Hediyeyi alan kişiye ise 7 TL’dir.

Tiktok uygulamasında ise öpücük hediyesi Asa hediye gibi 17 TL’dir. Öpücük hediyesi gönderen kişi de 17TL iken alan kişi de7 TL olarak görünmektedir.

Tiktok’ta, para yağmuru hediyesi ise 105 TL’dir. Hediyeyi gönderen kişi 105 TL ödemek zorundadır. Alan kişi ise 65 TL ödemektedir.

Tiktok uygulamasında yat hediyesi 850 TL’dir. Hediyeyi alan kişi de ise bu fiyat 350 TL olarak görünmektedir.

Tiktok’un en pahalı hediyesi olan spor araba fiyatı, gönderen kişiye 3200 TL olarak gelmektedir. Hediyeyi alan kişiye ise 1300 TL olarak görünmektedir.

Tiktok uygulamasında gözlük fiyatı ise 23 TL’dir. Gözlük hediyesi alan kişiye bu hediye 10 TL olarak gelmektedir.

Tiktok uygulamasında ayıcık fiyatı, gönderen kişiye 12 TL olarak yansımaktadır. Hediyeyi alan kişiye ise 5 TL olarak görünmektedir.

Tiktok’da unicon fiyatı ise hediyeyi gönderen kişiye 480 TL’ye gelmektedir. Alan kişiye ise 200 TL olarak gelmektedir.

Tiktok’un bir diğer hediyesi olan şato hediyesi, gönderen kişiye 1900 TL olarak gelir. Hediyeyi alan kişiye ise 900 TL olarak görünür.