İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına müjde! Evleniyorlar..
Son Dakika
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...

Tiktok güncel hediye fiyatları ne kadar? Tiktok hediye listesi ve fiyatları

Son zamanların en çok kullanılan sosyal medya uygulaması olan Tiktok’ta bulunan hediyeler, merak edilmeye başlandı. Hediyelerin fiyatlarını araştıran kullanıcılar için fiyat derlemesi yaptık.

05 Şubat 2021 Cuma 02:23
Tiktok güncel hediye fiyatları ne kadar? Tiktok hediye listesi ve fiyatları
Takip Et:

Tiktok uygulamasında kullanıcılar hediye fiyatlarının ne kadar olduğunu ilgiyle araştırıyor. Tiktok uygulamasındaki gül hediyesi, hediyeyi gönderen kişiye 25 kuruşa denk gelirken, hediyeyi alan kişiye 10 kuruş olarak gitmektedir. Tiktok genel olarak hediyelerde aynı kesintileri uygulamaktadır.

Tiktok’ta bulunan gül fiyatı 25 kuruştur. Asa fiyatı ise 17 TL’dir.  Asa hediyesini gönderen kişiye 17 TL fiyatına gelmektedir. Hediyeyi alan kişiye ise 7 TL’dir.

Tiktok uygulamasında ise öpücük hediyesi Asa hediye gibi 17 TL’dir.  Öpücük hediyesi gönderen kişi de 17TL iken alan kişi de7 TL olarak görünmektedir.

Tiktok’ta, para yağmuru hediyesi ise 105 TL’dir. Hediyeyi gönderen kişi 105 TL ödemek zorundadır. Alan kişi ise 65 TL ödemektedir.

Tiktok uygulamasında yat hediyesi 850 TL’dir. Hediyeyi alan kişi de ise bu fiyat 350 TL olarak görünmektedir.

Tiktok’un en pahalı hediyesi olan spor araba fiyatı, gönderen kişiye 3200 TL olarak gelmektedir. Hediyeyi alan kişiye ise 1300 TL olarak görünmektedir.

Tiktok uygulamasında gözlük fiyatı ise 23 TL’dir. Gözlük hediyesi alan kişiye bu hediye 10 TL olarak gelmektedir.

Tiktok uygulamasında ayıcık fiyatı, gönderen kişiye 12 TL olarak yansımaktadır. Hediyeyi alan kişiye ise 5 TL olarak görünmektedir.

Tiktok’da unicon fiyatı ise hediyeyi gönderen kişiye 480 TL’ye gelmektedir. Alan kişiye ise 200 TL olarak gelmektedir.

Tiktok’un bir diğer hediyesi olan şato hediyesi, gönderen kişiye 1900 TL olarak gelir. Hediyeyi alan kişiye ise 900 TL olarak görünür.

 



Son Güncelleme: 05.02.2021 02:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TikTokHediyelerFiyatlarıGözlükUnicornListe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Epic Games Store bu hafta 2 oyunu birden bedavaya veriyor!
Epic Games Store bu hafta 2 oyunu birden bedavaya veriyor!
Uzaydaki 4 uydunun 1'i Elon Musk'a ait
Uzaydaki 4 uydunun 1'i Elon Musk'a ait
Türkiye'de fabrika açmaya hazırlanan Vivo personel arıyor
Türkiye'de fabrika açmaya hazırlanan Vivo personel arıyor
En pahalı tuşlu telefon, en az 1000 dolar değerinde
En pahalı tuşlu telefon, en az 1000 dolar değerinde
SpaceX’in Falcon 9 uzay roketi başarılı bir şekilde kalkışını tamamladı
SpaceX’in Falcon 9 uzay roketi başarılı bir şekilde kalkışını tamamladı
iPhone VPN nedir? iPhone telefonlar için kullanılabilecek en iyi VPN uygulamaları
iPhone VPN nedir? iPhone telefonlar için kullanılabilecek en iyi VPN uygulamaları

Popüler Haberler

Badem göz estetiği fiyatları ne kadardır? Badem göz estetiği işlemleri kaça ayrılmaktadır?
Star TV Akrep dizisi tekrar bölümleri ve yeni bölümlerin yayınlanacağı gün ve saatler
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi oyuncuları kimler? TRT Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncu kadrosu
Ücretsiz İzinde Çalışanların Sağlık Sigortası devam eder mi? 2021
Vuhan'da koronavirüsü araştıran heyet hangi bilgilere ulaştı?
TRT Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ne zaman başlayacak?
Kömür yardımı başvurusu nasıl yapılmaktadır? Kömür yardımı sorgulama işlemleri
Güncel TOKİ İhale ve kura sosyal konut ilanları
Kaç çeşit çiftlik hayvanı vardır? Çiftlik hayvanları nelerdir?
Doğruluk mu, cesaret mi oyunu için efsane sorular listesi 2021
Hangi marka ve AVM’ler koronavirüs nedeni ile kapalı olacak?
Evimize koronavirüsü sokmamak için hangi önlemleri almalıyız, nelere dikkat etmeliyiz?
Muvafakatname nedir, nereden nasıl alınır? Muvafakatname örneği
Exxen Fight Club sunucusu Bilgehan Demir kimdir, kaç yaşında, nereli?
Jet Sosyete neden yayınlanmadı? Star tv'de yayınlanmayacak mı? Yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?
Boğaziçi Üniversitesi'nde geliştirilen ASC zerrecik aşısı nedir? ASC zerrecik teknolojisi ve aşı hakkında bilgiler
A101'de satılan Huawei Y5 nasıl, alınır mı? Huawei Y5 özellikleri
Askerde refüze nedir? Refüze asker nedir, ne iş yapar?
A101 ürünlerinden Huawei band 4 özellikleri neler? Alanlar memnun mu?
Trt1 Halka yeni sezon ne zaman başlayacak?
BİM HP Laptop 14s-fq0014nt ürün yorumları ve incelemeleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.