TikTok counter nedir? TikTok counter hesap analizi işlemleri

Kısa video çekimlerinin bulunduğu ve canlı yayınlar ile milyonlarca kişinin kullandığı Tiktok uygulaması,daha çok gençler tarafından tercih ediliyor. Yapılan paylaşımlar ile oldukça geniş bir kitleye ulaştı. Para kazanma,takipçi sayısı artırma gibi olayların artması ile bu durumların analizlerini yapan uygulama dışı siteler de artmaya başladı. Tiktok Counter da bu uygulamalardan biri.

TİKTOK COUNTER NE İŞE YARIYOR?

Kendinize ait olan veya başka birine ait olan hesap hakkında analiz yapılmasını ve iki farklı tiktok hesabını karşılaştırmaya yarayan bu uygulama, kişilerin gerçek takip ve beğeni sayılarını da size sunuyor.

NASIL KULLANILIR?

Tiktok Counter sitesine giriş yapıldıktan sonra, analiz yapmak istenilen kişinin kullanıcı adı sağ üstteki arama kısmına yazılıyor. Daha sonra kullanıcı ile ilgili her türlü analize kolay bir şekilde ulaşım sağlanıyor.

İki hesabı karşılaştırmak için ise Tiktoker kıyasla seçeneği ile arama yapıp, istediğiniz iki hesabı kıyaslayabilirsiniz.