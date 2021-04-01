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TikTok Blackout Challenge nedir?

Dünya’nın en çok kullanılan uygulamalarından biri olan Tictoc uygulaması kullanıcıları tarafından başlatılan Blackout Challenge akımıyla tekrar gündem oldu. Yaşanan talihsiz olay sonrası Tiktok Blackout Challenge nedir sorularını da bilmeyenler için beraberinde getirdi.

01 Nisan 2021 Perşembe 15:40
TikTok Blackout Challenge nedir?
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Dünya’da ve ülkemizde binlerce kişi tarafından kullanılan uygulama Tictoc yeni bir tartışmayla tekrar gündem oldu. Ağırlıklı olarak gençlerin kullanıcı olduğu Tictoc uygulaması yarattığı challengelerle kapatılması ve kapatılmaması konusunda da ülkemizde pek çok kez tartışmalara neden oldu. Son olarak “Blackout Challenge” ile yeniden gündeme oturdu. Yaratılan bu yeni gündem sonrası ise “Blackout Challenge” nedir sorusu en çok araştırılan sorulardan birisi oldu.

Blackout Challenge nedir?

Kullanıcılarının arasında ciddi oranda çocukların bulunduğu bu uygulama son dönemde Amerika’da ortaya çıkan bir olay sonrası gündeme oturdu.12 yaşındaki Joshua isimli bir çocuğun Tictoc uygulamasında başlatılan Blackout Challenge isimli akım sonucu nefessiz kalarak bilincini kaybetti. Kardeşi tarafından banyoda bilinçsiz bir şekilde yatarken bulunan küçük çocuk apar topar hastaneye kaldırıldı. Yıllardır farklı isimlerle pek çok şekilde yapılan bu akım “dayanıklılık testi” “en uzun süre ne kadar nefessiz kalınır” gibi sözde oyunlardan esinlenilerek şu sıralar Tictoc’da kullanıcılar tarafından uygulanarak yayılmaya devam ediyor. Konuya dair açıklama ise Tictoc tarafından şu şekilde yapıldı.

"

Platformumuzda tehlikeli davranışların trend haline gelmesini önlemek için bu paylaşımlar derhal kaldırılır. Ayrıca, insanları potansiyel olarak tehlikeli bir içeriği görmesini veya bunları paylaşmaktan vazgeçirmek için ilgili etiketleri de engelliyoruz”

Uzmanlar yaşanan bu talihsiz olay sonrası başta aileler olmak üzere toplumu kesin bir dille uyardı. Bu tarz nefessiz kalma temalı oyunların kesinlikle bir oyun adı altında değerlendirilmemesini geri dönüşü olmayacak sonuçlar yaratacağını ve kalıcı hasarlar bırakacağının altını tekrar çizerek açıkladı.



Son Güncelleme: 01.04.2021 15:40
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Anahtar Kelimeler:
TictocTikTokBlackout Challenge
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