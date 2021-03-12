Tiktok bedava jeton hilesi nasıl yapılır?

Genç nesil tarafından kullanımı oldukça fazlalaşan Tiktok uygulaması, para kazanma yollarından biri haline geldi. Para ve hediye kazanmak için jeton toplamak gerekmektedir. Jetonun nasıl kazanılacağını ve kazanma hilesinin nasıl yapılacağını sizler için araştırdık.

Tiktok jeton

Uygulamaya para vererek satın alınan jetonlar ile takipçi kazanılmaktadır. Sosyal medyada adını duyurmak isteyen kişiler ve keşfete düşmek için çabalayanlar jeton kullanmaktadır. Kartı bulunmayan ve jeton kazanmak isteyenler Appstore ya da Google Play üzerinden cüzdan koduna sahip olarak satın alabilirler.

Tiktok cüzdan kodu

Googel Play ve Appstore üzerinden satın alınan jetonlar, oldukça işinize yarayacaktır. En fazla 200 TL’ye kadar alınabilmektedir.

-Cüzdan kodu 100 TL

-Cüzdan kodu 125 TL

-25 TL hediye kartı

-50 TL hediye kartı

-75 TL hediye kartı

-150 TL hediye kartı

-175 TL hediye kartı

-200 TL hediye kartı

Cüzdan kodu satış yerleri nereler?

Belirlenen satış merkez noktalarından cüzdan kodu sahibi olabilirsiniz.

AppStore cüzdan kodu satış yerleri

-Carrefour Alışveriş Merkezleri

-Operatör Bayileri

-Teknosa

-MediaMarkt Teknoloji Mağazaları

Google Play Store cüzdan kodu satış yerleri

-Teknosa

-MediaMarkt

-Adese

-UCZ Komşu Marketleri

-BİM

-Operaör Bayileri

-Hadim Marketler

-Hakmar AVM

-Carrefour

2021 jeton ücretleri

1-0.7 TL

100-35 TL

500-134 TL

2.000-134 TL

5.000- 349 TL

7.000- 700 TL

10.000 699 TL

TİKTOK jeton yükleme

İlk olarak uygulamaya giriş yapılmalıdır. Profil bilgileri üzerinden sağ üst köşedeki üç noktaya tıklanmalıdır. Açılan Tktok jeton cüzdan kısmı ile istediğiniz bütçe seçeneklerini inceleyerek seçim yapılabilir. Ücretini ödeyerek satın alma işlemi tamamlanır.

Jeton hilesi nasıl yapılır?

Çeşitli yöntem ve uygulamalar bulunmaktadır. Kredi kartı ile, daha önce belirttiğimiz yerlerden jeton satın alabilir ve hediye kazanabilirsiniz. Bunun yanı sıra birden fazla APK programları ile ücretsiz hileler yapabilirsiniz.

Jeton hilesi APK

Para hilesi kullanmak isteyen kullanıcılar, APK sürümleri indirebilirler. Ancak bunlar çok güvenli değildir. Şifre bilgileri ve istenen bilgiler ile giriş yapılarak sınırsız jeton elde edebilirsiniz.

Bu tarz uygulamalardan bir kaçını sizler için derledik.

-takipcıvar.com

-softonic.com.tr

-gramtakipci.com

-birtakipci.com

Takipçi hilesi

Fenomen olabilmek için öncelikle çok fazla kişinin sizi takip etmesi gerekmektedir. Paylaştığınız videolar ne kadar çok izlenir ise o kadar tanınır ve fenomen olursunuz. Takipçi kazanmak için gerekli programları sizler için derledik.

-aylink.com

-tiktok free.fun jeton

-takipavm.com

-hilelipc.net

Sınırsız bakiye hilesi

Google Play ve Play Store üzerinden indirilen programlar ile jeton kazanılabilmektedir. 18 yaşından küçük olan bireyler jeton satın alamamaktadır. Eğer 18 yaşından büyük iseniz belirli uygulamaları indirerek giriş yapabilirsiniz.

Tiktok 29999 jeton ücreti

Alacağınız jeton başı 0.96 kuruş ücret ödenmesi gerekmektedir. 29999 jeton alındığı zaman 2.915 TL ücret ödenmektedir.

Tiktok 7000 jeton ücreti

7000 jeton almak isteyen kişiler 679,99 TL ücret ödemektedir.