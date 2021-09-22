TikTok 14 yaş altına kısıtlama getiriyor

Milyonlarca kullanıcısı olan Tiktok için radikal bir karar alındı. Sosyal medyanın çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerini araştırmaya devam eden Çin hükümeti, bu konuda adımlar atmaya başladı. ByteDance şirketi, Tiktok’un Çin versiyonu olan Douyin’de çocukların kullanım saatlerine kısıtlama getirdi.
14 yaşından küçükler kısıtlı erişebilecek
Çin hükümeti, genç nüfusun intenette geçirdikleri süreyi azaltmak adına yeni kısıtlamalar getiriyor. Ulusal Basın ve Yayın İdaresi, 18 yaşından küçük vatandaşların yalnızca Cuma günleri, hafta sonu ve tatil günlerinde 20.00-21.00 saatleri arasında online oyun oynamalarına izin veriyor.
Son Güncelleme: 22.09.2021 12:50