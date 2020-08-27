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Tik Tok uygulaması kapanacak mı? Tik Tok Türkiye'de yasaklanabilir

ABD'nin Tik Tok kararı sonrasında Tik Tok uygulaması kapanabileceği yönünde tartışmalar başladı. Söz konusu iddialarla birlikte Tik Tok'un Türkiye'de yasaklanabileceği öne sürülüyor.

27 Ağustos 2020 Perşembe 18:39
Tik Tok uygulaması kapanacak mı? Tik Tok Türkiye'de yasaklanabilir
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Son dönemin en popüler sosyal medya uygulamalarından Tik Tok, aynı zamanda en çok eleştirilen uygulamalar içerisinde yer alıyor. Veri açıkları nedeniyle güvenlik sorunları yaşandığı ve inceleme başlatıldığı konusunun gündeme gelmesiyle birlikte uygulamanın kapanması söz konusu olmaya başladı.

Her yaştan kullanıcıya sahip Tik Tok, son dönemlerde de isminden söz ettiriyor. Tik Tok uygulamanın amacını aşıp bir süre veri güvenliği sıkıntılarının meydana gelmesi sebebiyle kapatılma iddiaları tartışılmaya başlandı.

Tik Tok’ta güvenlik açığı iddiaları


Tik Tok uygulamasına dair çıkan iddialar sonrasında dünya genelinde farklı yaptırımlar uygulanmasına karar verildi. Tik Tok’a dair kişisel verilerin korunmasına dair veri güvenlik açığı kanunu çerçevesinde gelen ihbarların üzerine ülkeler uygulamaya dair kararlar almaya başlıyor.

Tik Tok uygulaması kapatılacak mı?

Tik Tok uygulamasının kapatılmasına dair henüz bir karar alınmadı. Ancak uygulama veri güvenliğini koruma çerçevesinde açıkların bulunmasına bağlı olarak araştırmalar sürüyor. ABD yaptığı son açıklamalarda Tik Tok’un kapanması kararı alındığını dile getirdi. Facebook’a da veri ihlalleri nedeniyle 3 milyon 250 bin TL idari para cezası verilmişti.

Tik Tok Türkiye’de yasaklanacak mı?

ABD’nin Tik Tok uygulamasını yasaklamasıyla birlikte söz konusu kararın Türkiye’de de verilip verilmeyeceği tartışmaları başladı. Yapılan incelemeler sonrasında Tik Tok’a para cezası verilip uygulama kullanımının yasaklanabileceği de belirtiliyor.

Tik Tok üniversitede araştırma konusu haline geldi

Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Göksu yapmış olduğu açıklamalarda sosyal medyanın kimlik keşfi ve inşasını mümkün hale getiren özelliklerden Tik Tok’un sağladığı olanaklardan faydalanılarak olumlu yönleri ortaya çıkarmakta olan içeriklerin daha fazla sergilenmesinin hedeflendiğini dile getirdi. Etkiletişim oranı çerçevesinde içerik üretim pratiklerinin yapılandırıldığının da söylenebilmesinin mümkün olduğu belirtiliyor.



Son Güncelleme: 27.08.2020 18:39
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Tik Tok
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