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Tik Tok takipçi kasma ve arttırma yolları nelerdir?

Milyonlarca kullanıcısı olan Tik Tok uygulamasında takipçi sayısı büyük önem taşıyor. Takipçi sayısını artırmak ve uygulamadan para kazanmak isteyen kişiler, Tik Tok takipçi kasma ve artırma yolları nelerdir araştırıyor.

24 Şubat 2021 Çarşamba 14:27
Tik Tok takipçi kasma ve arttırma yolları nelerdir?
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Son yılların en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Tik Tok uygulaması, kısa sürede geniş kitlelere yayılarak milyonlarca kullanıcıya sahip oldu. Tik Tok’ta çektiği videolarla ünlenen birçok kişi aynı popülerliği Instagram’da da elde ederek para kazanmaya hatta reklam filmlerinde oynamaya başladı. Sizde Tik Tok’tan takipçinizi artırıp para kazanmak istiyorsanız, önereceğimiz yöntemleri deneyebilirsiniz.

Tik Tok takipçi artırma yöntemleri nelerdir?

Tik Tok uygulamasında takipçi sayısını artırmak için birçok yöntem bulunmaktadır. Bunlar için öncelikle en basit yöntem olan, kullanıcıları takip ederek takipçi kazanabilirsiniz. Bunun dışında şu yöntemleri deneyebilirsiniz:

Diğer sosyal medya hesaplarından yararlanmak,

Daha önce yapılmamış konseptleri denemek,

Trendleri ve hashtagleri takip etmek,

Bilgisayardan yardım almak,

Profesyonel videolar ortaya çıkarmak,

‘Sizin için’ bölümü oluşturmak,

Diğer kullanıcılarla düet yapmak,

Tripod ve ışık kullanmak,

Başkaları ile iş birliği yapmak.

TikTok takipçi artırmak için diğer kullanıcıları takip etmek

TikTok hesabınızdaki takipçi sayınızı artırmak istiyorsanız, ilk olarak başkalarını takip etmeyi deneyebilirsiniz. Siz ne kadar çok kişiyi takip ederseniz karşınızdaki kişiler de sizin isteğinize geri dönüş yapacak ve böylece takipçi sayınız çoğalacaktır.

Tik Tok takipçi artırmak için diğer sosyal medya hesaplarından yararlanmak

Takipçi sayınızı artırmak için diğer sosyal medya uygulamalarından yardım alabilirsiniz. Instagram, Facebook ya da Twitter gibi uygulamalarda çektiğiniz Tik Tok videolarını paylaşarak takipçi sayınızı gözle görülür şekilde artıracaktır. Instagram uygulamasında bulunan Reels uygulaması bu konuda kurtarıcı olacaktır. Birçok Tikt ok kullanıcısı, Tik Tok’ta çektiği videoları Reels bölümünde yayınlayarak hem Instagram hem de Tik Tok takipçi sayısını artırıyor.

Tik Tok takipçi artırmak için daha önce yapılmamış konseptleri denemek

Tik Tok uygulamasında takipçi artırmak için kendinize ait bir tarzınız ya da yapılmayan konseptleri deniyor olmanız gerekir. Sürekli aynı tarzda videolar çekerseniz takipçiler sıkılır ve sizi takip etmeyi bırakır. Bu nedenle yenilikçi olmalı ve farklı tarzları videolarınızda kullanmalısınız.

Tik Tok takipçi artırmak için trendleri ve hashtagleri takip etmek

Tik Tok’ta takipçi sayınızı yükseltmek için trendleri ve hashtagleri takip etmeniz gerekir. Uygulama üzerinden popüler videoları ve hashtagleri takip ederseniz, bu trendlere uygun videoları hazırlayıp doğru hashtagleri paylaşırsanız takipçi sayınızdaki artışı görebilirsiniz.

Tik Tok takipçi artırmak için bilgisayardan yardım almak

Tik Tok’ta takipçinizi yükseltmek için bilgisayardan destek almanız gerekir. Videoyu uygulamada yayınlamadan önce bilgisayarda bulunan video editör programlarını kullanarak daha kaliteli ve eğlenceli görüntülere ulaşabilirsiniz. Bu da kısa sürede takipçinizin fazlalaştığını göreceksiniz.

Tik Tok takipçi artırmak için profesyonel videolar ortaya çıkarmak

Tik Tok’ta videolarınızın daha fazla izlenebilmesi için videolarınızın profesyonelce çekilmiş olması gerekir. Uygulamada video yayınlamadan önce Tik Tok videosunun nasıl çekildiğine dair araştırma yapmalısınız. Profesyonelce çekilen videolar, izlenme ve takipçi sayısını artırır.

Tik Tok takipçi artırmak için sizin için bölümü oluşturmak

Tik Tok’ta takipçi sayısını yükseltmek için ‘sizin için’ bölümü oluşturmalısınız. Bu bölüm video çekerken kullanıcılara farklı fikirler sunacaktır. Tik tok’ta popüler şarkıları kullanmak takipçi kazanmakta önemli bir etkendir.

Tik Tok takipçi artırmak için diğer kullanıcılarla düet yapmak

Tik tok’taki diğer kullanıcılarla düet yapmak takipçinizi fazlalaştıracaktır. Popüler bir kullanıcıyla düet yaptığınızda bu durum takipçilerin dikkatini çekecek ve takipçi sayınızı yükseltecektir. Bunun için popüler kullanıcılarla düet videosu çekebilirsiniz.

Tik Tok takipçi artırmak için tripod ve ışık kullanmak

Tik Tok’a yükleyeceğiniz videolarınızı çekerken tripod kullanmak çok önemlidir. Telefonu yanlış açıyla tutmak ya da titretmek videonuzun kalitesiz olmasına bu da izlenme ve takipçi sayınızın azalmasına neden olacaktır. Videoyu çekerken ışık kullanmak da oldukça önemlidir. Karanlıkta çekilmiş ve net olmayan videolar kullanıcılar tarafından fazla izlenmemektedir. Bu nedenle video çekerken güneşi karşınıza almalı ya da birçok yerde satılan selfie ışıklarını kullanmanız gerekir.

Tik Tok takipçi artırmak için başkaları ile iş birliği yapmak

Tik Tok’da takipçi kasmak için diğer kullanıcılarla iş birliği yapmak gerekir. Uygulamada kendisine benzer içerikleri paylaşan kullanıcılarla görüşerek iş birliği yapabilirsiniz. Profil ve içerik tanıtım paylaşımları karşılıklı yapıldığında her iki kullanıcı da kârlı çıkmakta ve takipçi sayılarını artırmaktadır.



Son Güncelleme: 24.02.2021 14:27
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Anahtar Kelimeler:
Tik TokİnstagramTakipçiTakipçi Kasma
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