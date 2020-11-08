Tik Tok Hediye Puanı nedir? Hediye puanlar nakde nasıl çevrilir?

Dünyanın en fazla kullanıcısına sahip olan video içerik uygulaması Tik Tok’a yeni gelen Tik Tok Hediye Puanları merak ediliyor. Pek çok Tik Tok kullanıcısı bu hediye puanlarla ne yapabileceğini araştırırken, bu mecradan para kazanan binlerce kişi hediye puanlar ile alışveriş yapıp yapamayacaklarını araştırmaya başladı.

Tik Tok yöneticileri tarafından yapılan açıklamalara göre uygulama üzerinden para kazanabilmek için hesap sahibi olmak ve bu hesaba videolar atarak izlenmek önemlidir. Yeni getirilen Tik Tok hediye puanlar sayesinde puanları yüksek olanlar daha fazla para kazanacak açıklaması yapılmıştır.

Tik Tok hediye puan nedir?

Kısaca Tik Tok hediye puanları platform üzerine atılan videoların izlenme sayısına göre kazandıkları hediyelerdir. Aynı zamanda videolara ek olarak takipçiler sayesinde de bu puanlar kazanılabilir.

Tik Tok hediye puan hesaplamaları nasıl yapılır?

Tik Tok kazanımları belli bir algoritmaya göre belirlenir. Paylaşım başı 100 – 1000 aralığında olan kazanma miktarı canlı yayınlardan da para kazanmak isteyenler için de hediyeler verilmeye başlandı. Canlı yayınlardan para kazanabilmek için yayına en az 1000 kişinin katılması gerekmektedir. canlı yayınlara katılan takipçilerin attığı hediyeler üzerinden de artık para kazanılabilmektedir.

Tik Tok üzerinden hediye göndermenin aktif edilmesi sonrasında pek çok kişi bu hediyeleri nasıl nakit paraya çevirebileceklerini araştırmaktadır. Tik Tok içerik üreticilerinin hediyeleri nakit paraya çevirebilmeleri için en az 10 bin elmasa sahip olmak gerekir.

Hediyeleri nakde çevirmek isteyen kullanıcıların öncelikle uygulama üzerinden gönderilen hediyeleri görüntülemeleri gerekmektedir. Çünkü gönderilen hediyelerin her biri farklı değerlere sahiptir. Hediyeler 10 bine ulaştığında ise kazanılan paraya ek olarak hediye dönüştürme sayesinde daha fazla para kazanabilirsiniz.

Tik Tok hediye puanları ne kadar?

Tik Tok Gül hediyesi: 1 jeton – 40 kuruş

Tik Tok hediyesi: 1 jeton – 40 kuruş

Tik Tok Baklava hediyesi: 2 jeton – 80 kuruş

Tik Tok nazar boncuğu hediyesi: 5 jeton – 20 kuruş

Tik Tok Finger Heart hediyesi: 5 jeton – 20 kuruş

Tik Tok Panda hediyesi: 5 jeton – 20 kuruş

Tik Tok Merhaba hediyesi: 10 jeton – 45 kuruş

Tik Tok Good Night hediyesi: 10 jeton – 45 kuruş

Tik Tok Kalp hediyesi: 10 jeton – 45 kuruş

Tik Tok Big Love hediyesi: 25 jeton – 1 TL

Tik Tok Sun Cream hediyesi: 50 jeton – 2 TL

Tik Tok Çay hediyesi: 50 jeton – 2 TL

Tik Tok RainBow hediyesi: 100 jeton – 4,30 TL

Tik Tok Ayıcık hediyesi: 100 jeton – 4,30 TL

Tik Tok Öpücük Çay hediyesi: 150 jeton – 6 TL

Tik Tok Asa hediyesi: 150 jeton – 6 TL

Tik Tok Sunglasses hediyesi: 199 jeton – 8TL

Tik Tok Lale hediyesi:200 jeton – 8,5 TL

Tik Tok Tik Tok Yeteneği hediyesi: 250 jeton – 10 TL