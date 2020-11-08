Tik Tok Hediye Puanı nedir? Hediye puanlar nakde nasıl çevrilir?

Dünyanın en fazla kullanıcısına sahip olan video içerik uygulaması Tik Tok’a yeni gelen Tik Tok Hediye Puanları merak ediliyor. Pek çok Tik Tok kullanıcısı bu hediye puanlarla ne yapabileceğini araştırırken, bu mecradan para kazanan binlerce kişi hediye puanlar ile alışveriş yapıp yapamayacaklarını araştırmaya başladı.
Tik Tok yöneticileri tarafından yapılan açıklamalara göre uygulama üzerinden para kazanabilmek için hesap sahibi olmak ve bu hesaba videolar atarak izlenmek önemlidir. Yeni getirilen Tik Tok hediye puanlar sayesinde puanları yüksek olanlar daha fazla para kazanacak açıklaması yapılmıştır.
Tik Tok hediye puan nedir?
Kısaca Tik Tok hediye puanları platform üzerine atılan videoların izlenme sayısına göre kazandıkları hediyelerdir. Aynı zamanda videolara ek olarak takipçiler sayesinde de bu puanlar kazanılabilir.
Tik Tok hediye puan hesaplamaları nasıl yapılır?
Tik Tok üzerinden hediye göndermenin aktif edilmesi sonrasında pek çok kişi bu hediyeleri nasıl nakit paraya çevirebileceklerini araştırmaktadır. Tik Tok içerik üreticilerinin hediyeleri nakit paraya çevirebilmeleri için en az 10 bin elmasa sahip olmak gerekir.
Hediyeleri nakde çevirmek isteyen kullanıcıların öncelikle uygulama üzerinden gönderilen hediyeleri görüntülemeleri gerekmektedir. Çünkü gönderilen hediyelerin her biri farklı değerlere sahiptir. Hediyeler 10 bine ulaştığında ise kazanılan paraya ek olarak hediye dönüştürme sayesinde daha fazla para kazanabilirsiniz.
Tik Tok hediye puanları ne kadar?
- Tik Tok Gül hediyesi: 1 jeton – 40 kuruş
- Tik Tok hediyesi: 1 jeton – 40 kuruş
- Tik Tok Baklava hediyesi: 2 jeton – 80 kuruş
- Tik Tok nazar boncuğu hediyesi: 5 jeton – 20 kuruş
- Tik Tok Finger Heart hediyesi: 5 jeton – 20 kuruş
- Tik Tok Panda hediyesi: 5 jeton – 20 kuruş
- Tik Tok Merhaba hediyesi: 10 jeton – 45 kuruş
- Tik Tok Good Night hediyesi: 10 jeton – 45 kuruş
- Tik Tok Kalp hediyesi: 10 jeton – 45 kuruş
- Tik Tok Big Love hediyesi: 25 jeton – 1 TL
- Tik Tok Sun Cream hediyesi: 50 jeton – 2 TL
- Tik Tok Çay hediyesi: 50 jeton – 2 TL
- Tik Tok RainBow hediyesi: 100 jeton – 4,30 TL
- Tik Tok Ayıcık hediyesi: 100 jeton – 4,30 TL
- Tik Tok Öpücük Çay hediyesi: 150 jeton – 6 TL
- Tik Tok Asa hediyesi: 150 jeton – 6 TL
- Tik Tok Sunglasses hediyesi: 199 jeton – 8TL
- Tik Tok Lale hediyesi:200 jeton – 8,5 TL
- Tik Tok Tik Tok Yeteneği hediyesi: 250 jeton – 10 TL
- Tik Tok Yüzük hediyesi: 300 jeton – 12 TL
- Tik Tok Ud hediyesi: 300 jeton – 12 TL
- Tik Tok Concert hediyesi: 500 jeton – 20 TL
- Tik Tok Love Ballon hediyesi: 699 jeton – 30 TL
- Tik Tok Para Yağmuru hediyesi: 999 jeton – 42 TL
- Tik Tok Legendary hediyesi: 1000 jeton – 43 TL
- Tik Tok Carousel hediyesi: 2020 jeton – 90 TL
- Tik Tok Unicon hediyesi: 5000 jeton – 200 TL
- Tik Tok Yat hediyesi: 7499 jeton – 330 TL
- Tik Tok Görkemli Şato hediyesi: 20,000 jeton – 900 TL
- Tik Tok Spor Araba hediyesi: 29,999 jeton – 1,152 TL