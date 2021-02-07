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Tianwen-1'den Mars fotoğrafı

Uzaya gönderile daha bir yıl olmayan Taiwen-1 isimli Çin’e ait keşif aracından ilk Mars fotoğrafı geldi. İşte merak edilen fotoğraf.

07 Şubat 2021 Pazar 03:13
Tianwen-1'den Mars fotoğrafı
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2020 yılının Temmuz ayında uzaya yollanan Taiwen-1, 197 gündür seyahat halinde. Şimdiye kadar 465 milyon km yol alan araç şu an bize tam olarak 184 milyon km uzaklıkta durmaktadır.

 

Çin’in yeni elde ettiği Mars fotoğrafları Tianwen-1 tarafından Mars’tan 2.2 km ötede iken çekilmiştir.

 

Aracın şu anki durumunun iyi olduğunu bildiren Çin, Tianwen-1’in görevinin daha bitmediğini hatta yeni başladığının altını çizdi.

 

İniş yapması planlanan araç ineceği yerde yapacağı keşif için yol katetmeye devam ediyor.

 



Son Güncelleme: 07.02.2021 03:13
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Anahtar Kelimeler:
Tianwen-1ÇinMars
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