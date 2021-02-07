Tianwen-1'den Mars fotoğrafı

2020 yılının Temmuz ayında uzaya yollanan Taiwen-1, 197 gündür seyahat halinde. Şimdiye kadar 465 milyon km yol alan araç şu an bize tam olarak 184 milyon km uzaklıkta durmaktadır.

Çin’in yeni elde ettiği Mars fotoğrafları Tianwen-1 tarafından Mars’tan 2.2 km ötede iken çekilmiştir.

Aracın şu anki durumunun iyi olduğunu bildiren Çin, Tianwen-1’in görevinin daha bitmediğini hatta yeni başladığının altını çizdi.

İniş yapması planlanan araç ineceği yerde yapacağı keşif için yol katetmeye devam ediyor.

