The Medium 4 gün içerisinde yapım maaliyetini karşıladı

Blobber Team stüdyosu tarafından geliştirilen bu tek kişilik oyun psikolojik gerilim ve korku yönüyle kendisini gayet öne çıkarıyor. Sadece korku yönüyle kalmayıp yaratıcı bulmacaları ve sürükleyici hikayesiyle beraber oyuncuların ilgisini çekiyor. Steam’de %10 indirimli fiyatı 188TL olan oyun, Microsoft Store’da Xbox Game Pass’in içerisinde de yer almakta.
Tüm bu detaylara rağmen oyunun satışları gayet iyi ilerlemekte. Oyun 2021 yılının en çok satan oyunlarından biri haline gelebilir.
Son Güncelleme: 01.02.2021 21:16