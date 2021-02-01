The Medium 4 gün içerisinde yapım maaliyetini karşıladı

Blobber Team stüdyosu tarafından geliştirilen bu tek kişilik oyun psikolojik gerilim ve korku yönüyle kendisini gayet öne çıkarıyor. Sadece korku yönüyle kalmayıp yaratıcı bulmacaları ve sürükleyici hikayesiyle beraber oyuncuların ilgisini çekiyor. Steam’de %10 indirimli fiyatı 188TL olan oyun, Microsoft Store’da Xbox Game Pass’in içerisinde de yer almakta.

Oyun Playstation ve Nintendo platformlarında çıkmamasına rağmen gayet iyi bir gelir sağlamış durumda.’un Bilgisayarda oynanabilmesi için en aşağı Nvidia Geforce GTX 1650 ekran kartına, Intel Core i5-6600 işlemciye ve 8 GB RAM’e sahip olmak gerekmekte. Bu yüksek bilgisayar özellikleri de herkesin bilgisayarı The Medium’u kaldıramayacağı için alıcı kitlesini hayli sınırlamakta.

Tüm bu detaylara rağmen oyunun satışları gayet iyi ilerlemekte. Oyun 2021 yılının en çok satan oyunlarından biri haline gelebilir.

