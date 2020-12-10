The Game Awards 2020 ne zaman ve Türkiye saati ile kaçta? Aday oyunlar hangileri? The Game Awards 2020 YouTube ve Twitch canlı yayın adresleri

Bütün dünyada ki oyun sevenlerin heyecanla beklediği oyunların Oscar töreni olarak adlandırılan The Game Awards 2020 çeşitli kategoride belirlenen aday oyunların arasından yılın oyunlarını bu gece yapılacak tören ile seçecek.
The Game Awards 2020 saat kaçta başlayacak?
Her geçen gün büyüyen oyun sektöründe bu yıl çıkan oyunların arasından en iyi oyunları seçmek için düzenlenen The Game Awards 2020 töreninde birçok alanda değerlendirilen oyunlar ödül kazanacak. Bu gece Türkiye saati ile 02.00 başlaması beklenen tören yaklaşık üç saat sürecek.
The Game Awards 2020 ödüllerine aday oyunlar hangileri?
Ödül törenini The Game Awards’ın Youtube ve Twitich hesaplarından izleyebilirsiniz. Birçok dalda aday olacak oyunlar ise şöyle;
Yılın Oyunu
Animal Crossing: New Horizons
DOOM Etenal
Final Fantasy VII Remake
Ghost of Tsushima
Hades
The Last of Us Part II
En İyi Oyun Yönetimi
Final Fantasy VII Remake
Ghost of Tsushima
Hades
Half-Life: Alyx
The Last of Us Part II
En İyi Hikaye Anlatımı
13 Sentinels: Aegis Rim
Final Fantasy VII Remake
Ghost of Tsushima
Hades
The Last of Us Part II
En İyi Dövüş Oyunu
Granblue Fantasy: Versus
Mortal Kombat 11 Ultimate
Street Fighter V Champion Edition
Under Night In-Birth Exe:Late
En İyi Espor Oyuncusu
Ian “Crimsix” Porter (Call of Duty)
Heo “Showmaker” Su (League of Legends)
Kim “Canyon” Geon-bu (League of Legends)
Anthony “Shotzzy” Cuevas-Castro (Call of Duty)
Matthieu “ZywOo” Herbaut (Counter-Strike: Global Offensive)
En İyi Multiplayer Oyun
Animal Crossing: New Horizons
Among Us
Call of Duty: Warzone
Fall Guys: Ultimate Knockout
Valorant
En İyi Spor / Yarış Oyunu
DIRT 5
F1 2020
FIFA 21
NBA 2K21
Tony Hawk’s Pro Skater 1+2
En İyi Simülasyon / Strateji Oyunu
Crusader Kings III Desperados III
Gears Tactics
Microsoft Flight Simulator
XCOM: Chimera Squad