The Game Awards 2020 ne zaman ve Türkiye saati ile kaçta? Aday oyunlar hangileri? The Game Awards 2020 YouTube ve Twitch canlı yayın adresleri

Bütün dünyada ki oyun sevenlerin heyecanla beklediği oyunların Oscar töreni olarak adlandırılan The Game Awards 2020 çeşitli kategoride belirlenen aday oyunların arasından yılın oyunlarını bu gece yapılacak tören ile seçecek.

The Game Awards 2020 saat kaçta başlayacak?

Her geçen gün büyüyen oyun sektöründe bu yıl çıkan oyunların arasından en iyi oyunları seçmek için düzenlenen The Game Awards 2020 töreninde birçok alanda değerlendirilen oyunlar ödül kazanacak. Bu gece Türkiye saati ile 02.00 başlaması beklenen tören yaklaşık üç saat sürecek.

The Game Awards 2020 ödüllerine aday oyunlar hangileri?

Ödül törenini The Game Awards’ın Youtube ve Twitich hesaplarından izleyebilirsiniz. Birçok dalda aday olacak oyunlar ise şöyle;

Yılın Oyunu

Animal Crossing: New Horizons

DOOM Etenal

Final Fantasy VII Remake

Ghost of Tsushima

Hades

The Last of Us Part II

En İyi Oyun Yönetimi

Final Fantasy VII Remake

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life: Alyx

The Last of Us Part II

En İyi Hikaye Anlatımı

13 Sentinels: Aegis Rim

Final Fantasy VII Remake

Ghost of Tsushima

Hades

The Last of Us Part II

En İyi Dövüş Oyunu

Granblue Fantasy: Versus

Mortal Kombat 11 Ultimate

Street Fighter V Champion Edition

One Punch Man: A Hero Nobody Knows

Under Night In-Birth Exe:Late

En İyi Espor Oyuncusu

Ian “Crimsix” Porter (Call of Duty)

Heo “Showmaker” Su (League of Legends)

Kim “Canyon” Geon-bu (League of Legends)

Anthony “Shotzzy” Cuevas-Castro (Call of Duty)

Matthieu “ZywOo” Herbaut (Counter-Strike: Global Offensive)

En İyi Multiplayer Oyun

Animal Crossing: New Horizons

Among Us

Call of Duty: Warzone

Fall Guys: Ultimate Knockout

Valorant

En İyi Spor / Yarış Oyunu

DIRT 5

F1 2020

FIFA 21

NBA 2K21

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

En İyi Simülasyon / Strateji Oyunu

Crusader Kings III Desperados III

Gears Tactics

Microsoft Flight Simulator

XCOM: Chimera Squad