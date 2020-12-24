The Forest'ın devam oyunu Sons of The Forest duyuruldu!

Hem hikayesi hem de oyun mekanikleri ile büyük dikkat çeken ve en iyi oyunlar sıralamasında üst sıralarda yer alan The Forest’ın devam oyunu geleceği açıklandı. Açıklamaları oyun yapımcısı Endnight Games açıklarken yeni oyunun adı Sons of The Forest olacak denildi.
2021’de Sons of The Forest çıkacak
Daha iyi grafikler ve daha iyi oyun mekaniklerine sahip olacağı belirtilen Sons of The Forest oyunu iddiaları ile merak uyandırdı. Düşman tasarımları ve animasyon konusunda büyük başarı sağladığı görülen Sons of The Forest oyun içerisinde gerçek zamanı kullanıyor denildi.
Son Güncelleme: 24.12.2020 21:54