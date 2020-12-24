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The Forest'ın devam oyunu Sons of The Forest duyuruldu!

2014 yılında erken erişimle çıkan ancak tam sürümü 2018 yılında yayınlanan The Forest'ın devam oyunu ile ilgili açıklamalar devam ediyor. Yapımcı Endnight Games tarafından yapılan açıklamalarda oyunun planlanan çıkış tarihi ve görselleri paylaşıldı.

24 Aralık 2020 Perşembe 21:54
The Forest'ın devam oyunu Sons of The Forest duyuruldu!
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Hem hikayesi hem de oyun mekanikleri ile büyük dikkat çeken ve en iyi oyunlar sıralamasında üst sıralarda yer alan The Forest’ın devam oyunu geleceği açıklandı. Açıklamaları oyun yapımcısı Endnight Games açıklarken yeni oyunun adı Sons of The Forest olacak denildi.

2021’de Sons of The Forest çıkacak

2014 yılında erken erişime açıldıktan sonra çok fazla hata nedeni ile eleştirilen ancak 2018 yılında çıkarılan tam sürüm ile sorunların giderildiği ve beğeni toplayan oyun Forest hikayesi ve mekanikleri ile büyük ilgi çekmişti. Geçtiğimiz dönemlerde yayınlanan co-op modu ile tekrar gündeme gelen The Forest oyununun yapımcısı Endnight Games yeni oyun üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Daha iyi grafikler ve daha iyi oyun mekaniklerine sahip olacağı belirtilen Sons of The Forest oyunu iddiaları ile merak uyandırdı. Düşman tasarımları ve animasyon konusunda büyük başarı sağladığı görülen Sons of The Forest oyun içerisinde gerçek zamanı kullanıyor denildi.

 




Son Güncelleme: 24.12.2020 21:54
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The ForestOyunDevamSons Of The ForestAçıklamaçıkış Tarihi
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