TFT set 5 ne zaman çıkacak? Teamfight Tactics 5 11.9 yaması tarihi

Teamfight Tactics oyuncularının oynadığı TFT seti 4.5 devamlılığı olan 5 çıkış tarihi oyun severle paylaşılıyor. Her set içerisinde bulunan oyunlar dahilinde sanki her birinde farklı heyecan yaşayarak farklı oyunlar içerisinde kendini bulan oyuncuların merakları devamlılığını sürdürüyor. Her setin çıkışı ile oyunun gelişmesi halinde oyun severleri kendine çeken Teamfight Tactics oyunu içerisinde 5 11.9 yamasının çıkması sevinçleri arttırdı.

TFT set 5 ne zaman çıkıyor?

Teamfight Tactics oyuncularına müjde duyruldu. Riot Games, yeni setini sevenlerine 11.9 yaması ile ulaşabilir yapacağını duyurdu. Sevenlerini güzel haberi veren Games, nisan ayı bitmeden TFF set 5’in sunucularına ulaşabileceğini söyledi. Gelen haberlere göre 28 Nisan günü Teamfight Tactics oyuncuları set 5 ile buluşacak.

TFF yakındiyar için savaş

Oyun içerisinde stratejinin çoğunluk olduğu biliniyor. Sonunda zafere ulaşabilmek için oyun sırasında verilen mücadele de tur şeklinde gerçekleşiyor. Savaşlar içerisinde League of Legends şampiyonlar takımında giriş sağlanarak, savaşa sür ve Yakındiyar’ı hükmet. Bu zaman içerisinde stratejini hazırla ve zekan ile gidişata ayak uydur. Oyun içerisinde yapılacak strateji tamamiyle oyuncuya bağlı.

Oyunun en büyük özelliği ise çapraz platform içerisinde PC, Mac ve mobildeki arkadaşların ile takım olarak rakipleri alt edebilirsiniz.

Oyun içerisinde kullanılan dans figürleri genel anlamı ile rakipleri kendine hayran bırakan minik ifadeler olarak bilinmesi oyunun sevilmesini arttırıyor.

Yeni yıl sevincini Canavarlarla yaşa festivaline katıl! Oyun içerisinde kendini kaybeden oyuncular ejder ruhlular, biçiciler, sömürücüler ve yeni ay yılı temalı özel minik efsanelerle birlikte kutlamalara katı.

Oyunun her setinde yaşanan heyecan devamlılığı 28 Nisan da TFF set 5’İn yayınlanmasıyla sürdürülecek.