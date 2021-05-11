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Tesla Şangay'dan boş fabrika arazisi alma planlarını rafa kaldırdı!

Amerika Birleşik Devletlerinde elektirikli araç üreticilerinden olan Tesla Inc, ABD ve Çin arasında devam eden gerginliğin sonucunda ki belirsizlikten dolayı Çin'in Şangay kentinde tesislerini genişletmek amacı ile oradan arazi almak ve Şangay'ı da küresel ihracat merkezi yapmak konusundaki yatırım planını rafa kaldırdı.

11 Mayıs 2021 Salı 18:58
Tesla Şangay'dan boş fabrika arazisi alma planlarını rafa kaldırdı!
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Amerika Birleşik Devletleri’nin önceki dönem başkan koltuğunda oturan Donald Trump döneminden itibaren Çin’den ithal olarak alınan elektrikli araçlar için halihazırda ki gümrük vergilerinin dışında ayrıca %25 oranında bir vergi tutarının da geçerliliğinin söz konusu olması nedeni ile dünya devi şirket olan Tesla, Çin’de üretimini yapmış olduğu araçların artık kendi küresel imalat ağındaki payını sınırlamayı hedefliyordu.

Reuters’ın kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Tesla daha önceden Çin tarafından üretilen ve bütçe dostu olarak bilinen Model 3 araçlarının ABD de dahil olmak üzere diğer pazarlara yapılan ihracının artırılması hedefleri arasında yer almaktaydı.

 

Üretim kapasitesini ciddi anlamda artık arttırmayacak!

Tesla Çin tarafından üretimi gerçekleştirilen Model 3 araçlarını Avrupa’ya doğru yola çıkardı ve şu anda bu model araçları için de Almanya’da bir fabrika inşa ettiriyor.

Şangay’da faaliyet gösteren halihazırda ki fabrikası ise yılda toplam 500,000’e yaklaşık araç üretilminin yapılması için özel olarak tasarlanmış ve şu an söz konusu tesiste yıllık 450,000 Model 3 Y aracının üretimi gerçekleştiriliyor.

Üç kaynaktan edinilen bilgilere göre Tesla, Çin’de faaliyette bulunan fabrikasında üretim kapasitesini artık ciddi olarak artırmayı istemiyor ve  Mart ayında Şangay’da bulunan fabrikanın yakınlarında olan boş bir araziyi satın alabilmek için de arazi sahibine teklifte bulunmaktan vazgeçti.

Tesla’nın Reuters’a yapılan resmi açıklamasında ise Tesla’nın Şangay’da bulunan fabrikası için ‘planlandığı üzere geliştiriliyor’ şeklinde oldu.

Üretimi yapılan Tesla araçlarının hem güvenliği, hem de şirketin kendi verilerini işleme biçimi ile ilgili yapılan incelemeler doğrultusunda tüketiciler tarafından  birtakım tartışmalara konu edilmesinin ardından Çin’de son zamanlarda artışa geçen düzenleyici kurul baskılarının inadına Tesla’nın Çin’de ki satışları da giderek artmaya devam etti.

Şirketin bu senenin ilk üç ayında Çin’den kazandığı satış gelirleri geçen senenin aynı dönem satışlarından üç kat daha fazla bir orana ulaşarak yaklaşık 3 milyar dolar oldu.


Son Güncelleme: 11.05.2021 18:58
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Teslaşangay
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