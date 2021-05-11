Tesla kazasında çarpıcı rapor

Elon Musk, sahibi olduğu şirketler sayesinde kısa bir süre içerisinde dünyanın en zengin adamları arasında girmeyi başarmıştı. Bundan dolayı elektrikli bir araç olan Tesla tüm dünya genelinde en çok dikkat çeken elektrikli araçlar arasına girmeyi başarmıştı.

Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla şirketinin aracı geçtiğimiz günlerde kaza yapmıştı. Yayınlanan rapora göre Tesla aracının içinde şoför olduğu belirlendi. Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu tarafından yapılan araştırmalar neticesinde Tesla’nın şoförünün suçlu olmama ihtimali gündeme geldi.

17 Nisan 2021 tarihinde Tesla aracı korkunç bir kaza geçirmişti. Bu kaza sonrasında aracın içinde bulunan iki tane yolcu feci şekilde yanarak ölmüştü. Bundan dolayı Tesla aracında araştırmalar yapıldı. Buna göre sorun araçtan kaynaklı olabilir.