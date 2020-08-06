Son yıllarda gerek ürettikleri ile gerekse Elon Musk’ın hayalleri ile gündemden düşmeyen Tesla firması yeni bir alana girmeye hazırlanıyor. Yapılan son açıklamalar ile birlikte sigortacılık işine girmeye karar veren Tesla şirketi Elon Musk’ın yaptığı çağrı ile tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.

Elon Musk’ın yaptığı açıklamalara göre elektrikli araç üretici devi Tesla ürettiği araçları sigortalayabilmek için kendi bünyesinde yeni bir birim açacağını duyurdu. İlk etapta 20 ülkede olacak olan Tesla sigorta bayileri ilerleyen süreçte dünyanın pek çok ülkesinde bulunmak istiyor. İlk açıklanan 20 ülke içerisinde Türkiye’nin de bulunması pek çok Tesla sahibini mutlu etti. Ülkemizde Tesla araç kullanan toplam 379 araç sahibi bulunuyor.

Tesla’nın CEO’su Elon Musk tarafından yapılan açıklama sigorta sisteminin araçlar için entegre olması için çalışmaların uzun zamandır yapıldığına işaret ediyor. Buna göre Musk konu ile ilgili ‘Tesla Sigorta için devrim niteliğinde aktüerler arıyoruz! İlgileniyorsanız lütfen temasa geçin’ açıklamalarında bulundu. Kendi ürettikleri araçları sigortalatabilmek için 20 ülkede sigorta firmaları ile ortak çalıştığını belirten Elon Musk, Türkiye’de bulunan 379 aktüer Musk’la çalışma fırsatı bulacak.

Aktüerlik günden güne önem kazanıyor

Türkiye’de bulunan 379 Aktüer Tesla ile çalışabilecek

Teknolojik çalışmaları ile adından söz ettiren Tesla, yeni kullanıma sokacağı sigorta şirketleri ile birlikte araçlarını yakından takip ederek yaşanacak sorunların çözülmesi ve kaza durumlarında araç sahiplerini bekletmemek için kullanılacak sigorta firmaları zamanla şirketin en önemli birimi olacağa benziyor.

Aktüerler Deneği Başkanı Taylan Matkap konu ile ilgili mutluluğunu dile getirirken Aktüerliğin gelecek 10 yılda en fazla kullanılacak ve önü açık meslek dallarından bir tanesinin olduğunu belirtti. Açıklanan üniversite sınavı sonuçları sonrasında işsiz kalma oranının 0’a en yakın olan mesleklerden bir tanesi olduğunu belirten Matkap, meslek seçiminde öğrencilere Aktüerliği tercih edebileceklerini sözlerine ekledi. Ayrıca Türkiye Aktüerler Deneği’nin Uluslararası Aktüerler Deneği üyesi olması nedeni ile hiçbir çalışma izni olmadan AB ülkelerinde çalışılabileceğine dikkat çeken Taylan Matkap, Türkiye’de bulunan 379 Aktüerin Elon Musk’la çalışmaya yetecek yeteneğe sahip olduğunu açıkladı.

Aktüerler ne yapar?

Aktüerler temel sigorta programlarını hazırlayan ve sigorta tekniklerini kullanarak yatırım ve finansman gibi konularda istatistikleri hesaplayan sistemleri belirler. Daha sonrasında bu çalışmaları tablo haline getirerek raporlardan çıkacak kesin sonuçları bildirir ve onaylar.

Sigorta yapılan ürünün ve eşyanın ortaya çıkan kayıp ve hasar miktarını hesaplar.

Ölüm, kaza, yangın gibi durumların yaşanma sıklığını inceler ve gelecekte ortaya çıkma olasılıklarını hesaplar.

Tablo ve grafiklere araştırma sonuçlarını belirler.

Oluşturduğu tablo ve grafiklerden yola çıkarak, çalıştığı sigorta şirketinin veya sosyal güvenlik kurumunun tarifelerini ve yükümlülüklerini belirler.

Şirketin yedek kaynak ve kar paylarının hesaplamalarına yardımcı olur.

Çalıştığı sigorta şirketinin finansal raporlarını hazırlamak ise ana görevlerinden bir tanesidir.

Aktüer olabilmek için ne yapılmalıdır? Hangi bölüm tercih edilmelidir?

Aktüer olabilmek için üniversite seçiminde bankacılık ve sigorta bölümüne bağlı Aktüerya bölümünün seçilmesi gerekmektedir. Bankacılık ve sigortacılık konularında verilen alınan eğitimleri başarılı olarak tamamlayan öğrenciler daha sonrasında ÖSYM üzerinden Dikey Geçiş Sınavı ile Aktüerya bölümüne geçmeli ve fark derslerini başarılı olarak tamamlamalıdır. Bu sayede Aktüer olarak işe başlayabilirsiniz.