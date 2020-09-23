Tesla araç fiyatlarını çok uygun rakamlara indirecek!

Dünyaca ünlü firma Tesla’nın kurucusu Elon Musk, firmasının ABD Califonia’daki fabrikasında düzenlenen ve Batarya Günü ismi verilen etkinlikte geleceğe yönelik planlarından bahsetti. Elon Musk açıklamalarında 3 sene içinde elektrikli araç fiyatlarını 25.000 dolara kadar düşürmeyi amaçladığını aktardı.

Daha önceden yaptığı açıklamalarında Tesla’nın büyük bir ihtimalle hiçbir zaman 35.000 dolardan daha ucuz araç üretmeyeceğini ifade eden Elon Musk yeni açıklamasında ise geliştirilmiş batarya sayesinde araç fiyatlarını 25.000 dolar bandına düşürmeyi planladığını ifade etti.