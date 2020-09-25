Tesla, 25 bin dolarlık elektrikli otomobil için düğmeye bastı

Elon Musk, Tesla’nın Kalifoniya’daki fabrikasındaki organizasyonda şirketin yeni hedeflerine dair açıklamalarda bulundu. Elektrikli otomobil üretiminde dünyanın bir numarası olan Tesla’ların, gelecek yıllarda bataryalarında değişikliğe gidilecek.

Elon Musk Tesla modellerinde özellikle gelecek 3 sene içerisinde gelişmiş bataryaların kullanılacağını ifade etti. Musk’un açıklamalarına göre yeni gelişmiş bataryalar sayesinde Tesla modellerinin fiyatı 25 bin dolara kadar düşecek.

Otomobillerin bataryası Tesla tarafından geliştirilecek ve üretilecek. Bu sayede üretim maliyeyi azalacak ve Tesla modelleri daha uygun fiyatlara satılabilecek. Bu projeyle otomobillerin 25 bin dolara kadar düşürmeyi planlayan Elon Musk, yeni araçların tamamıyla otomatik olacağını da açıkladı.