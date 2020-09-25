İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
AB Konseyi Başkanı Charles Michel karantinaya alındı!
AB Konseyi Başkanı Charles Michel...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi! Fabio Martins için atağa kalktı
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi!...

Tesla, 25 bin dolarlık elektrikli otomobil için düğmeye bastı

Elon Musk, Tesla modellerinin fiyatını düşürmek için düğmeye bastı. Tesla modellerinde yeni bataryalara geçilmesiyle birlikte fiyatların 25 bin Dolara kadar düşeceği açıklandı.

25 Eylül 2020 Cuma 20:22
Tesla, 25 bin dolarlık elektrikli otomobil için düğmeye bastı
Takip Et:

Elon Musk, Tesla’nın Kalifoniya’daki fabrikasındaki organizasyonda şirketin yeni hedeflerine dair açıklamalarda bulundu. Elektrikli otomobil üretiminde dünyanın bir numarası olan Tesla’ların, gelecek yıllarda bataryalarında değişikliğe gidilecek.


Elon Musk Tesla modellerinde özellikle gelecek 3 sene içerisinde gelişmiş bataryaların kullanılacağını ifade etti. Musk’un açıklamalarına göre yeni gelişmiş bataryalar sayesinde Tesla modellerinin fiyatı 25 bin dolara kadar düşecek.

Otomobillerin bataryası Tesla tarafından geliştirilecek ve üretilecek. Bu sayede üretim maliyeyi azalacak ve Tesla modelleri daha uygun fiyatlara satılabilecek. Bu projeyle otomobillerin 25 bin dolara kadar düşürmeyi planlayan Elon Musk, yeni araçların tamamıyla otomatik olacağını da açıkladı.



Son Güncelleme: 25.09.2020 20:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Elon MuskTesla
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Samsung Galaxy F41 tanıtım tarihi ve özellikleri belli oldu
Samsung Galaxy F41 tanıtım tarihi ve özellikleri belli oldu
FM 2021 çıkış tarihi belli oldu! Football Manager 2021 Kasım'da geliyor
FM 2021 çıkış tarihi belli oldu! Football Manager 2021 Kasım'da geliyor
Vivo yeni telefon modeli V20 SE'yi duyurdu!
Vivo yeni telefon modeli V20 SE'yi duyurdu!
Medya Baba'dan pandemi sürecinde dijital hamle!
Medya Baba'dan pandemi sürecinde dijital hamle!
Tesla araç fiyatlarını çok uygun rakamlara indirecek!
Tesla araç fiyatlarını çok uygun rakamlara indirecek!
EA FIFA konusunda paylaşımda bulundu! FIFA 21'in demo sürümü olmayacak!
EA FIFA konusunda paylaşımda bulundu! FIFA 21'in demo sürümü olmayacak!

Popüler Haberler

Silinen prim borçları sonradan ödenebilir mi? SGK silinen prim günleri geri alma işlemleri
25 Eylül 2020 Cuma Bugünkü Koronavirüs tablosu! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! 25 Eylül 2020 Cuma Koronavirüs sonuçları
Seksenler dizisinde Fehmi karakteri neden yok? Rasim Öztekin diziden ayrıldı mı?
Fox Tv Bay Yanlış dizisi yeni sezonda devam edecek mi, final mi yapacak?
Tozkoparan Duygu karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ülkü Hilal Çiftçi kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Arka Sokaklar dizisindeki Avukat Başak karakteri kimdir? Perihan Ünlücan nereli, yaşı kaç?
Menajerimi Ara dizisinin Emrah'ı Semi Sırtıkkızıl'ın hayat hikayesi!
Beni Bırakma dizisi Berk kimdir? Onur Aziz'in hayatı!
Kırmızı Oda Ayşe karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Meriç Aral kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kırmızı Oda dizisi hangi gün, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor?
Mutmain ne demektir? Mutmain oldum anlamı nedir? TDK mutmain karşılığı nedir, ne anlama geliyor?
Kuzey Yıldızı bu akşam var mı? 4 Ocak Kuzey Yıldızı neden yok, neden yayınlanmıyor? Yeni bölüm ne zaman?
Özel okul tercihlerinde nelere dikkat edilmeli? Meb'den 10 madde ile özel okul tercih rehberi
Evde maske nasıl yapılır? Videolu Evde maske dikimi ve yapımı tarifi
Survivor 2020 bu hafta çarşamba günü de yayınlanacak!
Şeker hastaları malulen nasıl emekli olabilir? 2020 Diyabette malulen emeklilik şartları
Hakan Hatipoğlu kimdir? Hakan Hatipoğlu kaç yaşında? Oynadığı diziler ve filmler
Brütten nete asgari ücret 2020 hesaplama
Lise stajyer maaşı ne kadar? 2020 Stajyer maaşı nasıl hesaplanır?
ÖSYM üniversite kayıt tarihleri belli mi? 2020 üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?
Arka Sokaklar Sinem karakteri kimdir? Gizem Terzi kimdir, nereli, kaç yaşında?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.