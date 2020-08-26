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Telif hakkı ihlali nedir? Telif hakkını ihlal eden ceza alır mı?

Eser sahibinin haklarını güvence altına alabilmek için telif hakkı uygulanmaktadır. Bu noktada 'Telif hakkı ihlali nedir, telif hakkını ihlal eden ceza alır mı?' sorularının yanıtı ortaya çıktı.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 04:33
Telif hakkı ihlali nedir? Telif hakkını ihlal eden ceza alır mı?
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Telif hakkı ihlalleri yapan bireylerin ceza alma durumu bulunduğu ülke yasalarına göre değerlendirilmektedir. Telif hakları, fikir veya sanat eserini yaratmış olan bir bireyin eserini ticari veya kâr amacı içerecek şekilde kullanabilmesindeki haklara sahip olması olarak ifade edilir. Telif hakkı;

Bir bireyin yarattığı fikir veya eserin telifine sahip olması için söz konusu eseri kuruma tescil ettirmesi gerekmez. Öneğin yazmış olduğunuz bir kitabı bastırdığınızda doğrudan telif hakkı sahibi olursunuz. Öte yandan müzik eseri bestelediyseniz ve bir başkası henüz siz eseri yayınlamadan tescil ettirdiyseniz yine telif hakkı sahipliği kanıtlanabilir.

Telif hakkında tescil gerekmez fakat tescilin kullandırılması veya satılabilmesinde telif hakkı sahibinin yazılı izni gerekir. Buna göre müzik eserini besleyen bir bireye eseri kullanabilme hakkı tanınabilir.

Telif hakları uluslararası kanunlarla korunmadığı gibi eser nerede yatırılmışsa bu durumda ülke kanunları ile korunur.

Telif hakkı nasıl alınır?

Esere dair telif hakkı alabilmek için yapmanız gereken şey eserin özgün eseri olarak telif sahibinin yaratıldığının ispat edilmesi olmaktadır. Yazar kitabı yazdığı veya yayınladığı anda telif hakkına sahip olacaktır. Öte yandan farklı bir yazar kendi kitabı sonrasında yazdığı eserin çalıntı olduğunu ispat etmesi durumunda daha sonra yazılan kitap notere tasdik ettirilmiş olsa dahi eser sahibine telif hakkı ve tazminat ödeme durumu ortaya çıkar.

Telif hakkı ne sağlamaktadır?


Ürettiğiniz bir eser için telif hakkı almanız şu avantajları sağlayacaktır;

Eserle ilgili ticari kazanç yaratabilecek bütün faaliyetler telif sahibine hak doğurur,

Fikir veya sanat eserine dair eser sahibinin izni olmaksızın ticari kazanç sağlayan iş yapılması mümkün değildir,

Fikir veya sanat eseriyle ilgili sahibin izni olmaksızın yapılan ticari kazanç sağlayıcı işlerle eser sahibi ticari kazancın gelirlerini, maddi ve manevi tazminatları alabilme hakkına sahip olur.

Telif hakkı ihlali cezası nedir?

Esere dair telif hakkı ihlalinde yaptırım genellikle maddi şekilde olur. Öte yandan telif hakkı ihlali eğer birden fazla gerçekleşir ve ihlal eden kişiler bunu bir meslek haline getirirse hapis cezası da uygulanabilmektedir. Korsan kitap veya CD satışları bunun önekleridir.

Telif hakkı ihlali halinde ne yapılır?

Telif hakkı ihlali halinde ilk olarak savcılığa telif hakkı ihlalleriyle ilgili başvuru yapıp tespitte bulunmanız gerekir. Telif hakkı ihlali söz konusu olduğunda delil en önemli noktadır. Akabinde delilerle mahkemeye başvuruda bulunulup dava açılacaktır. Telif ihlali sonucundaysa telif hakkı ihlale karar vermesi halinde eser sahibine tazminat ödemesi yapar.



Son Güncelleme: 26.08.2020 04:33
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Telif HakkıTelif Hakkı IhlaliSon Dakika
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