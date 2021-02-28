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Televizyon ne zaman, kim tarafından icad edilmiştir? Televizyonu hangi yılda, kim icat etti?

Televizyon, hemen hemen her evde bulunan teknolojik bir cihazdır. Televizyon hayatımızda önemli bir rol oynar. Günlük hayatımızda evdeyken televizyon izliyoruz. TV'yi kim icat etti? Televizyonu ne zaman ve kim icat etti? Sorularının cevabı araştırılmaya başlandı.

28 Şubat 2021 Pazar 11:19
Televizyon ne zaman, kim tarafından icad edilmiştir? Televizyonu hangi yılda, kim icat etti?
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TV'yi kim icat etti? Televizyonu ne zaman ve kim icat etti? Televizyon, uydu üzerinden kanalları takip etmeyi mümkün kılan elektromanyetik radyasyon prensibiyle çalışan teknolojik bir üründür. Bazıları için televizyon bir zorunluluktur. Bu yüzden bazı insanların hayatında önemli bir yer kaplar.

Televizyonu kim icat etti?

Televizyonu icat eden ilk kişi John Logie Baird'dir. John Logie Baird İskoçyalı bir mucittir.

Televizyon ilk olarak ne zaman, nasıl icat edilmiştir?

Televizyon, yaklaşık 100 yıl önce, 1925'te icat edildi. Birçok mucit daha önce televizyon benzeri cihazlar prototip üretti. Ancak bu prototipler başarısız olduğu için şimdiki halini alan prototip mucit John Logie Baird tarafından üretildi. Bu nedenle John Logie Baird, televizyonun mucidi olarak kabul edilir. İlk televizyon prototipi İngiltere'de bu şekilde oluşturuldu. Televizyon, hareketli görüntülerle tek renkte oynanacak şekilde yapılmıştır. Mucit, İskoç John Logie Baird, elektromanyetik ışıklara sahip renksiz bir televizyon üretti ve hızla dünyaya yayıldı.

Televizyonun tarihçesi

Televizyonun ilk prototipi 1884'te üretildi. Paul Nipkow tarafından üretilen prototip başarısız oldu ve işe yaramadı. Tasarladığı televizyon sadece bir projeydi. Daha sonra televizyon 1897'de Karl Ferdinand Braun tarafından yeniden üretildi. Karl Ferdinand Braun tarafından üretilen televizyon, katot ışınları ile çalıştı. Ürettiği katot ışınlı TV, televizyon teknolojisinin geliştirilmesini mümkün kıldı. Bu televizyona Braun tüpü de deniyordu. Daha sonra 1900 yılında televizyon kelimesi ilk kez kullanıldı. Televizyonlar burada sergileniyordu. Sunulan TV’lerin tamamı mekanik TV’lerden oluşuyordu.

Katot ışınlarının ürettiği ilk TV sayesinde en son LED TV ve LCD TV teknolojisi ortaya çıktı. Televizyon yapımcılığının başladığı günden bu yana televizyon hızla gelişti ve bugünkü halini aldı. Dolayısıyla günümüze kadar gelişen televizyon teknolojisini yapan üç kişi bu teknolojiyi kısa sürede dünyaya tanıttı. Bu sayede televizyon insanlar için vazgeçilmez hale geldi. Dünyada birçok farklı türde televizyon üretilmektedir.



Son Güncelleme: 28.02.2021 11:19
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Anahtar Kelimeler:
JohnLogieBairdKarlFerdinandTelevizyonTV
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