Telegram'da ss ( ekran görüntüsü ) alınca karşı tarafa bildirim gidiyor mu?

WhatsApp uygulamasının ardından büyük kitle edinen Telegram birçok kişi tarafından kullanılmaya başlandı. Telegram uygulamasında ekran görüntüsü aldığımız zaman karşı tarafa bildirimin gidip gitmemesi sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor.

Telegram’da engellediğimiz kişiler bizi görür mü?

Telegram üzerinden engellemiş olduğunuz kişilerin profil fotoğrafı kaybolur. Ve yapmış olduğu fotoğraf güncellemelerini göremezsiniz. Atmış olduğunuz mesajlar da “tek tik” olarak gider, engellediğinizden dolayı mesajlar iletilemez ve okunmaz. Aynı şekilde profili de görünmemektedir.

Telegram’da telefon numaralarımız görünüyor mu?

Telegram’ın kendisinden numaranızı gizleyemezsiniz. Bir kişinin telefonunu telefonunuza kaydetmedikten sonra ya da bir kişiyi kaldırmayı unuttuğunuz sürece numaranız karşı tarafa görünmemektedir.

Aynı zamanda karşı tarafta kaybolan fotoğraf ve videoları belirli bir süre içerisinde gönderebilme durumu var. Bunun için süreli fotoğraf paylaşım özelliğinde zamanlayıcı eklemeniz gerekecektir. Telegram uygulamasında karşı tarafa göndereceğiniz zaman ayarlı görseller alıcı tarafından görüldüğü an itibariyle başlamaktadır. Ayarlanan süre sonucunda fotoğraf tamamen siliniyor. Eğer mesajı gören kişi ekran görüntüsü alırsa bunun bildirimi size yani gönderen kişiye geliyor. Aynı zamanda son güncellemeyle fotoğraf düzenleyicisi ve çıkartma sayılarında yeni güncellemeler olmuştur.

