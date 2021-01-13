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Telegram'da durum paylaşma var mı? Telegram özellikleri

2010 yılından itibaren gittikçe geniş kitlelere ulaşan Whatsapp uygulamasının son güncellemesi sebebiyle alternatif uygulamalar aranmaya başlandı. Alternatif uygulamaların en popüler olanlarından birisi Telegram oldu. Telegram nedir? Telegram ile Whatsapp'ın ortak ve farklı özellikleri merak edilmektedir.

13 Ocak 2021 Çarşamba 01:04
Telegram'da durum paylaşma var mı? Telegram özellikleri
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Whatsapp uygulamasına gelen yeni güncellemenin ardından altenatif mesajlaşma uygulamaları aranmaya başlamıştır. Bu uygulamalar içinde popüler olanlardan birisi de Telegram’dır. Telegram uygulaması hakkında detaylar merak edilmektedir.

Telegram ne?

Telegram, çoklu platform desteği sunmaktadır. Anlık olarak mesajlaşmak mümkündür. Programı, Pavel Durov oluşturmuştur. Telegram istemcileri mobil olarak ve masaüstü sistemi olarak kullanmak mümkündür. Kullanıcılar, metin mesajı, fotoğraf, video, ses kaydı vb. gibi özelliklerden faydalanabilmektedir. Kasım 2016 tarihinde uygulamaya Telegraph adında, kullanıcıların çeşitli formattaki içerikler oluşturmalarına ve hikâye yazmalarına yarayan özellikler eklenmiştir.

4 Kasım 2014 tarihinde bir yarışma gerçekleşti. Yarışmada, Telegram kurucularının aralarında geçen mesajlara erişebilen kişiye büyük bir ödül sunuldu. Büyük ödül $300.000 idi. Yarışma 11 Şubat 2015 yılında sonlandı ancak kazanan olmadı. Telegram, hükümetler dahil olmak üzere hiçbir 3.partiyle veri alışverişine girmemiştir.

Telegram uygulaması hangi ülkeye ait?

Telegram, Rus programcı Pavel Durov tarafından oluşturulmuştur. 2013 yılında Ağustos ayında kurulmuştur. Uygulamayı bugüne kadar 500 milyondan fazla kişi indirmiştir. Özet olarak uygulama Rus yapımıdır.

Telegram nasıl indirilir?

Uygulamayı ücretsiz indirmek mümkündür. İOS ve Android telefon kullanıcıları indirebilmektedir.

Telegram uygulamasının özellikleri

  • Uygulamaya telefon numarası ile kayıt olunmaktadır. İstenilen görüşmelerde numaraya gerek kalmadan kullanıcı adı kullanılabilir.
  • Uygulama, gizli sohbet imkânı sunmaktadır. Gizli mesajlaşmadaki yazışmalar ve medya dosyaları sunucularda saklanmamaktadır. Gizli mesajlar için sistem günlüğü tutulmamaktadır.
  • Belirli sürenin sonunda otomatik olarak silinen mesajlar özelliği bulunmaktadır. Bu mesajlar karşılıklı olarak iki cihazdan da silinmektedir.
  • Ekran görüntüsü alındığında sohbetteki kişilere uyarı gider.
  • Bilinmeyen numaralardan gelen mesajları engelleme özelliği bulunmaktadır.
  • Kişiye özel olarak son görülme kapatılabilmektedir.
  • Hatalı olarak yazılan mesajlar sonradan değiştirilebilmektedir.
  • 6 ay süresince kullanılmazsa kayıtlı veriler silinmektedir.
  • Proxy desteği vardır.
  • Uygulamada durum özelliği yer almamakla birlikte, Whatsapp uygulamasında yer alan neredeyse tüm özellikler bulunmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 13.01.2021 01:04
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