Telegram'da durum paylaşma var mı? Telegram özellikleri

Whatsapp uygulamasına gelen yeni güncellemenin ardından altenatif mesajlaşma uygulamaları aranmaya başlamıştır. Bu uygulamalar içinde popüler olanlardan birisi de Telegram’dır. Telegram uygulaması hakkında detaylar merak edilmektedir.

Telegram ne?

Telegram, çoklu platform desteği sunmaktadır. Anlık olarak mesajlaşmak mümkündür. Programı, Pavel Durov oluşturmuştur. Telegram istemcileri mobil olarak ve masaüstü sistemi olarak kullanmak mümkündür. Kullanıcılar, metin mesajı, fotoğraf, video, ses kaydı vb. gibi özelliklerden faydalanabilmektedir. Kasım 2016 tarihinde uygulamaya Telegraph adında, kullanıcıların çeşitli formattaki içerikler oluşturmalarına ve hikâye yazmalarına yarayan özellikler eklenmiştir.

4 Kasım 2014 tarihinde bir yarışma gerçekleşti. Yarışmada, Telegram kurucularının aralarında geçen mesajlara erişebilen kişiye büyük bir ödül sunuldu. Büyük ödül $300.000 idi. Yarışma 11 Şubat 2015 yılında sonlandı ancak kazanan olmadı. Telegram, hükümetler dahil olmak üzere hiçbir 3.partiyle veri alışverişine girmemiştir.

Telegram uygulaması hangi ülkeye ait?

Telegram, Rus programcı Pavel Durov tarafından oluşturulmuştur. 2013 yılında Ağustos ayında kurulmuştur. Uygulamayı bugüne kadar 500 milyondan fazla kişi indirmiştir. Özet olarak uygulama Rus yapımıdır.

Telegram nasıl indirilir?

Uygulamayı ücretsiz indirmek mümkündür. İOS ve Android telefon kullanıcıları indirebilmektedir.

Telegram uygulamasının özellikleri