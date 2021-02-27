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Telegram'a gelecek yeni özellikler belli oldu! Whatsapp'dan göç almaya devam ediyor

Mesajlaaşma uygulamaları arasında günden güne popülaritesini hızla artıran telegrama yeni özellikler gelmeye devam ediyor. Telegrama hangi özellikler geldi? İşte tüm detaylar.

27 Şubat 2021 Cumartesi 21:01
Telegram'a gelecek yeni özellikler belli oldu! Whatsapp'dan göç almaya devam ediyor
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Whatsap mesenger'ın kullanıcı sözleşmesinden sonra büyük tepki toplaması neticesinde hesap sahipleri başka uygulamalar aramaya başladı. 

Aranan uygulamaların başında Rus programı olan Telegram birinci sırada yer alıyor. Telegramın özellikleri whatsap ve diğer uygulamarı göre daha iyi durumda. Öneğin doysa gönderiminde telegram gb büyüklüğü fazla. Güvenlik açısından daha güvenli.

Telegrama geçen müşteriler memnuniyetini dile getirirken tabi ki eksi yanlarını da ifade ediyorlar. Telegram da kullanıcılardan gelen eleşltiriler noktasında yeni güncellemeler ve hata düzeltmeleri yapıyor. 

Yapılan düzeltmeler zaman içerisinde sunuculara gönderilerek müşterileriniz hizmetine sunuyor. Yeni özellikler arasında en dikkat çekici olan ise mesajlaşma esnasında istediğin mesajı silmek olacak. 

Telegram da olan kişiler bu özelliği şimdiden sevmeye başladı ve sosyal medya platformlarında bunu dile getiriyorlar. 

 



Son Güncelleme: 27.02.2021 21:01
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Anahtar Kelimeler:
TelegramMesajlaşma
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