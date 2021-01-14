Telegram telefon numarası gizleme nasıl yapılır? Telegram’da cep telefon numarası nasıl kapatılır?

WhatsApp’ın yeni gizlilik sözleşmesi sonrası uygulamayı kullanmayı tercih etmeyen binlerce kişi, altenatif uygulama olan Telegram’a yöneldi. Telegram uygulaması kullanıcılara WhatsApp’tan farklı birçok özellik sunmaktadır. Telegram’ı diğer uygulamalardan ayıran en büyük özelliği, telefon numarasının gizlenebilmesidir. Sizde Telegram’da telefon numaranızı gizleyerek, diğer kullanıcıların kişisel numaranıza ulaşmasına engel olabilirsiniz.

Telegram’da telefon numarası nasıl gizlenir?

Telegram uygulamasında bulunan telefon numarası gizleme özelliği ile kişisel numaranızı diğer kullanıcılardan kolaylıkla gizleyebilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenler şöyledir;

Akıllı telefonunuzdan Telegram uygulamasını açın.

Sol üst köşede bulunan menü sekmesine basın.

Buradan ‘Ayarlar’ butonuna tıklayın.

Ayarlar’a girdikten sonra ‘Gizlilik ve Güvenlik’ alanına tıklayın.

Açılan sayfada ikinci sırada bulunan ‘Telefon numarası’ bölümüne girin.

Burada karşınıza 3 farklı seçenek çıkacaktır.

Bu bölümdeki seçeneklere tıklayarak ‘Hiç kimse’ seçeneğine bastığınızda telefon numaranız diğer kullanıcılardan gizlenecektir.