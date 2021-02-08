Telegram otomatik video oynatma kapatma nasıl yapılır?

İnsanların sohbet uygulaması olarak en çok tercih ettiği aplikasyonlardan olan Telegram, gün geçtikçe popülerleşmeye devam ediyor. Telegram totalde 500 milyon kullanıcı tarafından kullanılıyor. Bu sayı her geçen gün artıyor.

Son günlerde WhatsApp ile alakalı çıkan gizlilik sorunları nedeni ile altenatif sohbet uygulaması arayanlar en çok telegrama yöneldi. Telegram kullanıcılarının artış sebeplerinden biri de bu durum oldu. Whatsapp’ın gizlilik politikası için yapacağı yeni güncellemeler nedeni ile bu uygulamayı kullanan insanlar yeni güncellemeden memnun olmadıkları için Telegram başta olmak üzere farklı aplikasyonlara yöneldi. En çok tercih edilen ise Telegram oldu.

Telegram kullanıcılara bir çok özellik sunuyor. Bu uygulama hem görsel olarak hem işlevsel olarak kullanıcılara hitap ediyor. Kullanıcılara sunduğu özelliklerden biri de “Otomatik Video Oynatma” özelliği. Telegramı kullananlar uygulama içinde herhangi bir sohbet penceresinde olan GIF ve video uzantılı içerikleri dokunmadan otomatik olarak oynatabiliyorlar.

Otomatik video kapatma nasıl yapılır?

Bu özellik kullanıcılara bazı alanlarda avantaj sağlıyor. Ama bazı açılardan da dezavantaj oluyor. Dezavantajların en önemlisi de mobil intenetini kullanan kullanıcıların videoların otomatik oynaması nedeni ile fazla data kullanması oluyor. Bu sebepten ötürü telegram kullanıcıları bu özelliği kapatmak istiyor. Video kapatma özelliği kullanıcılara sunulmaktadır. Dilediğiniz zaman kapatıp açabilirsiniz.

Öncelikle Telegram uygulamasına girmelisiniz. Daha somra uygulamanın ayarlar bölümünü açmalısınız. Ardından ayarlar kısmında bulunan “Veri ve Depolama” bölümüne tıklamalısınız. Açılan bu sayfadan video oynatma özelliğini kapatmak için “Otomatik Medya Oynatma” yazısının altında bulunan “Videolar” kısmına tıklayarak yanda bulunan butona basarak özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.

Bu adımları takip ederek özelliği kapatabilirsiniz. Açmak istediğiniz zaman da aynı adımları uygulayarak aktif hale getirebilirsiniz. Bunun yanı sıra aynı kısımda bulunan “GIF” için de bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.