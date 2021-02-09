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Telegram nasıl üye olunur? Telegram üyelik işlemleri

Whatsapp'ın gizlilik sözleşmesini güncellemesiyle birlikte Telegram'a geçiş yapan milyonlarca kullanıcı Telegram uygulamasına nasıl üye olunacağını araştırmaya başladı. Merak edilen Telegram üyelik işlemleri oldukça kolay bir şekilde saniyeler içinde gerçekleştirilebiliyor...

09 Şubat 2021 Salı 13:20
Telegram nasıl üye olunur? Telegram üyelik işlemleri
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Whatsapp’ın gizlilik sözleşmesinde güncellemeye gitmesi ardından kullanıcılar farklı mesajlaşma uygulamalarına geçiş yapmaya başladılar. Kullanıcıların geçiş yaptığı uygulamaların başında Telegram uygulamasının geldiği görülüyor.

Son dönemde en çok kullanıcı kazanan uygulamaların başında gelen Telegram’ı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da kullanmaya başlamasıyla beraber uygulama daha da popüler duruma geldi.

 

Telegram nedir?

Hız ve güvenlik açısından ön plana çıkan Telegram uygulaması ücretsiz bir şekilde kullanılabilmektedir. Telegram kapsamında mesajlaşmanın yanı sıra görsel içeriklerin ve diğer dosyaların gönderilmesi de mümkün olmaktadır. Aynı zamanda oldukça geniş kitlelerden oluşan gruplarda duyuru ve yayınlar da paylaşılabilmektedir.

 

Telegram’a nasıl katılınır?

Telegram uygulamasının kullanılabilmesi için öncelikle dijital marketten indirilmesi gerekmektedir. İndirme işlemi sonrasında kayıt işlemleri gerçekleştirilmektedir. Kayıt işlemlerinin yapılabilmesi için talep edilen bilgilerin tümünün doldurulması ve kaydol butonuna basılması gerekmektedir. Ardından cep telefonuna gelen onay kodunun belirtilen alana girilmesi ile kayıt işlemleri tamamlanabilmektedir.

 

Telegram ve Whatsapp arasındaki farklar

Telegram ile Whatsapp uygulamaları arasındaki farklara bakılacak olursa, Telegram’da Whatsapp’a göre kesintisiz eşitleme sistemli bulut tabanı kullanıldığı görülmektedir. Bu da uygulamanın giriş yapılan tüm cihazlarda aynı anda kullanılabildiği anlamına gelmektedir. Ayrıca uygulama kapsamında da herhangi bir reklama rastlanmamaktadır.

 

Telegram uygulamasının özellikleri

Telegram uygulamasının en önemli özelliği, gizli sohbet imkanının sunulmasıdır. Böylelikle Telegram uygulamasının kendisi bile mesajlarınızı görememektedir. Telefon numarasının verilmesine gerek olmadan kullanıcı adıyla görüşme yapılması mümkündür. Her platforma kısa süre içinde giriş yapılabilmekte ve aynı anda kullanılabilmektedir. Görüntülü ve sesli mesajlaşma seçeneği sunulan uygulamada kullanıcılar mesajlarını belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmesini sağlayabilmektedirler. En önemli özelliklerden bir diğeri ise ekran görüntüsü alındığında karşı tarafa bildirim gidiyor olması olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Telegram uygulaması güvenilir mi?

Telegram uygulamasının sahip olduğu MTProtokolü sayesinde zayıf intenet bağlantılarında bile hızlı mesajlaşma imkanı tanınmaktadır. Kullanıcılarının veri güvenliği ve gizliliği konusunda oldukça iddialı olan uygulamada son derece güvenli şekilde iletişim kurulabilmektedir.



Son Güncelleme: 09.02.2021 13:20
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Anahtar Kelimeler:
TelegramMesajlaşmaWhatsApp
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