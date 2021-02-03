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Telegram nasıl indirilir? Android ve IOS telegram indirme

WhatsApp gizlilik kararının ardından kullanıcılar Telegram uygulamasına yöneldi. Birçok kullanıcı Telegram nasıl indirilir, Android ve iOS Telegram indirme nasıl yapılır sorularını araştırmaya başladı.

03 Şubat 2021 Çarşamba 01:10
Telegram nasıl indirilir? Android ve IOS telegram indirme
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WhatsApp’ın son gizlilik güncellemesinin ardından kullanıcılara altenatif uygulamalara yöneldi. En çok kullanılan yeni uygulamalardan biri de Telegram oldu.

Telegram nedir?

Telegram tıpkı WhatsApp gibi bir online mesajlaşma uygulamasıdır. Uygulamaya telefon numarasıyla kayıt yapılır ve görüntü veya sesli mesaj seçenekleriyle iletişim kurulabilir. Masaüstü özelliği de olan uygulamada WhatsApp’ın gizlilik kararının ardından en çok indirilen çevrimiçi mesajlaşma uygulaması oldu.

Telegram güvenli mi?

Telegram, WhatsApp ve diğer mesajlaşma uygulamalarına göre daha güvenlidir. Bunun en temel göstergesi ise uygulamanın zamana göre test edilmiş algoritmalar üzerine inşa edilen MTProto protokolüne (açıklamaya ve gelişmiş SSS'ye bakın) dayanıyor olmasıdır.

Telegram nasıl indiriliyor?

Telegram uygulaması iOS ve Android işletim sistemli tüm cihazlarda kullanılabilir. Google Play Store ve App Store üzerinden uygulama indirilmektedir.



Son Güncelleme: 03.02.2021 01:10
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