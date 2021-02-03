Telegram nasıl indirilir? Android ve IOS telegram indirme

WhatsApp’ın son gizlilik güncellemesinin ardından kullanıcılara altenatif uygulamalara yöneldi. En çok kullanılan yeni uygulamalardan biri de Telegram oldu.
Telegram nedir?
Telegram güvenli mi?
Telegram, WhatsApp ve diğer mesajlaşma uygulamalarına göre daha güvenlidir. Bunun en temel göstergesi ise uygulamanın zamana göre test edilmiş algoritmalar üzerine inşa edilen MTProto protokolüne (açıklamaya ve gelişmiş SSS'ye bakın) dayanıyor olmasıdır.
Telegram nasıl indiriliyor?
Telegram uygulaması iOS ve Android işletim sistemli tüm cihazlarda kullanılabilir. Google Play Store ve App Store üzerinden uygulama indirilmektedir.
Son Güncelleme: 03.02.2021 01:10