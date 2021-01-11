Telegram Last Seen Recently nedir, ne demektir?

Son günlerde en çok indirilen uygulama Telegram oldu. WhatsApp kullanan kullanıcılar, yeni gizlilik sözleşmesinden dolayı, farkı uygulamara geçiş yaptı. Bu uygulamardan bir tanesi de Telegram uygulaması. Telegram’a geçen kullanıcılar, Telegram’ın ayarlarını nasıl yapacakları merak ediyor. Merak edilen ayarladan bir tanesi de, WhatsApp’ta olan son görülme tarihinin nasıl kapatılacağı.

Telegram’da bu ayar,olarak karşımıza çıkıyor. WhatsApp’taki, burda da var. Bu ayar tıpkı WhatsApp’ta olduğu gibi Telegram’da da ayarlanabiliyor. Son görülme tarihinizin görülmesini isteyenler ve istemeyenler, bu ayarı yapabilir. Peki, bu ayar nasıl yapılır?

Telegram uygulamasına girerek ‘Ayarlar’ bölümüne gidin,

Ayarlardan ‘Gizlilik ve Güvenlik’ sekmesine tıklayın,

Açılan ekranda, ‘Son Görülme ve Çevrimiçi’ veya ‘Last Seen Recently’ bölümünü göreceksiniz. Bu bölümden son görülme tarihinizi ayarlayabilirsiniz. Ayarınızı, herrkes, sadece kişiler veya hiç kimse olarak yapabilir ve son görülmenizin görülüp görülmeyeceğini veya kimlere görüleceğini ayarlayabilirsiniz. Son görülmeyi tamamen ortadan kaldırmak için, ‘Asla Paylaşma’ bölümünü de seçebilirsiniz.