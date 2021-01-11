Telegram kişileri eşitle nedir?

Telegram kullanmaya geçiş yapan kullanıcılar kişileri eşitleme kısmının ne olduğunu merak ediyor. İşte detaylar..

Whatsapp'ın gizlilik ilgili anlaşmasını Facebook ile birlikte yapacak olması bir çok kullanıcıyı tedirgin etti. Bir çok kişi Whatsapp'ın altenatifi olarak Telegram, Bip gibi mesajlaşma uygulmalarına geçiş yaptı.

Telegram kullanmaya başlayanların merak ettiği sorular arasından "kişileri eşitle" kısmının ne olduğu sorusu oldu.

"Kişileri seçme" ile telegramda rehberinizdeki kişileri Telegram'a eklemiş oluyorsunuz.

Telegram kullanmak için "kişileri eşitle" seçeğinin yapılması gerekiyor.

Bir yandan Telegram'da görmek istemediğiniz kişileri silmek istiyorsanız Telegram'da kişiyle sohbet etme bölümünü açıp, kişinin ismine tıklayıp buradan kişiyi sil deyip silme işlemini yapabilirsiniz.

Tekrar "kişileri eşitle" kısmı devreye girecek sildiğiniz kişi rehberenizdeyse "kişileri eşitle" seçeneğini kapatıp şekilde kişileri görünmez hale getirebilirsiniz.