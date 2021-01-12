İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan...
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan Karacan Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan...
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...

Telegram kişileri eşitle ne demek?

WhatsApp gibi alternatif uygulamalar aramaya başladı. Bunlardan en popüleri en çok seçileni Telegram oldu. Peki Telegram uygulaması nedir? Telegram kişileri eşitle nedir? Telegram Türk mü gibi soruların cevaplarını yanıtladık.

12 Ocak 2021 Salı 19:41
Telegram kişileri eşitle ne demek?
Takip Et:

WhatsApp gizlilik sözleşmesi olayından sonra kişiler WhatsApp gibi altenatif uygulamalar aramaya başladı. Bunlardan en popüleri en çok seçileni Telegram oldu. Peki Telegram uygulaması nedir? Telegram kişileri eşitle nedir? Telegram Türk mü gibi soruların cevaplarını yanıtladık.

Telegram nedir?

WhatsApp gibi ücretsiz mesajlaşma uygulamasıdır. Telegram aylık 400 milyon aktif kullanıcı sayısına sahiptir.Uygulamada fotoğraf gönderme, görüntülü arama gibi özellikler vardır.

Telegram nasıl kullanılır?

Telegramı telefonunuza indirin, uygulamayı kurun, cep numaranızı girin telefonunuza gelen onay kodunu yazdıktan sonra gerekli ad, soyad ve profil bilgilerini ekleyin.

Telegram uygulaması iOS ya da Android gibi test sistemlerine sahip App Store ve Google Play üzerinden indirebilirsiniz. Ayrıca Telegram uygulamasının masaüstü sürümü mevcuttur.

Telegram özellikleri nelerdir?

Telegram mesaj gizliliği sayesinde mesajlarınızı göremiyor telefon numarasıyla kayıt olunmasına rağmen numaranızı gizleyip kullanıcı adıyla görüşme yapılabiliyor. Görüntü ve sesli özelliklere sahip olan uygulama ile son görülme özelliği kapatılabiliyor. Kendini silebilen süreli mesajlar gönderilebiliyor ve ekran görüntüsü alındığında karşıdaki kişi buna dair  bildirim alabiliyor. Ayrıca uygulamanın masaüstü sürümü de var. Ayrıca çoklu platform  seçeneği de sunuyor.

Rus programcı Pavel Durov'un yapmış olduğu program Ağustos 2013'te yayın hayatına girmiştir. Anlık mesajlaşma uygulaması olan telegram fotoğraf, video, ses kaydı, sticker ve 2 GB' a kadar dosya paylaşımı özellikleri ile kullanıcılar kullanabilmektedir. Kasım 2016'da Telegraph adlı uygulamayı çıkarmıştır. Bu uygulama ile farklı formattaki içerikler oluşturmayı ve hikaye yazmayı sağlayan bir uygulama sunmuştur.

4 Kasım 2014 tarihinde Telegram, Telegram kurucularının mesajlarına ulaşan kişiye 300.000 dolar ödül vereceğini açıkladı 11 Şubat 2015 tarihinde biten yarışmanın kazananı olmadı. Ayrıca uygulama hükümetler de dahil olmak üzere hiçbir verileri 3. parti ile paylaşmamıştır.

Telegram güvenli mi?

Telegramdan WhatsApp Line gibi mesajlaşma uygulamalarından daha güvenlidir. Güvenliği zayıf bağlantılarda hızlı teslimat ve  güvenilir hale getirilmesi için zamana göre test edilmiş algoritmalar üzerinden yürütülen MTProto protokolüne dayanıyor. Bu Protokolü ve istemcilerin güvenliğini sağlamak için sürekli çalışılıyor.

Telegramdan kişileri eşitle ne demek?

Telegram'da kişileri eşitle seçeneğini seçmediğiniz takdirde rehberinizdeki kayıtlı kişileri telegramı ekleyememiş oluyorsunuz. Ayarlar kısmından kişileri eşitle seçeneğini seçip bu işlemi yaparak bir ekleyebilirsiniz. Eğer olmasını istemediğiniz kişiyi Telegram'da silmek istiyorsanız kişinin sohbet etme ekranına girerek senin ismine tıklayarak kişiyi sil seçeneğini seçerek bu işlemi yapabilirsiniz. Bu işlemden sonra tekrar kişileri eşitle bölüme devreye girecek. Eğer kişileri eşitle seçeneğini ayarlardan kapatırsanız sildiğiniz kişi rehberinizde olduğu halde görünmeyecek.

Telegram uygulaması iOS ve Android cihazlar için App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz bir şekilde indirilebilir.



Son Güncelleme: 12.01.2021 19:41
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TelegramWhatsApp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
138 yasa dışı bahis ve 7 müstehcen siteye erişim engeli getirildi
138 yasa dışı bahis ve 7 müstehcen siteye erişim engeli getirildi
Sözleşme dayatması yapan WhatsApp ve Facebook'a soruşturma açıldı
Sözleşme dayatması yapan WhatsApp ve Facebook'a soruşturma açıldı
WhatsApp gizlilik sözleşmesi konusunda geri adım mı attı? WhatsApp gizlilik sözleşmesi adımını iptal ediyor!
WhatsApp gizlilik sözleşmesi konusunda geri adım mı attı? WhatsApp gizlilik sözleşmesi adımını iptal ediyor!
whatsapp geri adım mı attı ?
whatsapp geri adım mı attı ?
Whatsapp'ın yeni sözleşmesinin ardında Telegram yoğun ilgi görmeye başladı
Whatsapp'ın yeni sözleşmesinin ardında Telegram yoğun ilgi görmeye başladı
WhatsApp, uygulama mağazalarında 3. sıraya geriledi
WhatsApp, uygulama mağazalarında 3. sıraya geriledi

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı dizisi Esra kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Esra Ruşan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Masumlar Apartmanı dizisi Esat (Uğur Uzunel) kimdir?
Telegram kişileri eşitle ne demek?
EDHO Doğan Baba dizide olmayacak mı? Ali Sürmeli diziden ayrıldı mı?
Masumlar Apartmanı dizisi Esat kimdir? Uğur Uzunel kimdir, nereli yaşı kaç?
Hekimoğlu dizisi Ceren kimdir? Gerçek adı ne? Gizem Erman Soysaldı oynadığı diziler
Baraj dizisi Canan kimdir? Feri Baycu Güler kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Masumlar Apartmanı dizisi Gülben’i kim canlandırıyor? Merve Dizdar'ın biyografisi
12 Ocak 2021 Salı koronavirüs tablosu açıklandı 12 Ocak 2021 Salı Türkiye'de bugünkü vaka sayısı
Masumlar Apartmanı reyting sonuçları nasıl? TRT yeni dizisi izlendi mi, dizi tutar mı?
Özel Hastane acillerinde hangi hizmetler ücretsizdir? Özel hastane acillerinde ücret alınır mı?
Gebelik yardımı parası nedir ? Şartlı gebelik yardımından kimler faydalanabilir ? Gebelik parası alma şartları
Vestel'in kurucusu olan Ahmet Nazif Zorlu kimdir? Ahmet Nazif Zorlu kaç yaşında ve nereli?
MasterChef 17 Aralık kim birinci oldu ödül oyununu kim kazandı?
Sed yardım paraları ne zaman yatar? Ödeme tarihi ve yardım sorgulama
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem kimdir? Gizem Arıkan kimdir, nereli yaşı kaç?
4/D TİS görüşmeleri ne zaman yapılacak?
2021 Anneler Günü ne zaman kutlanacak? Anneler Günü tarihçesi
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar (Pelin Akil) kimdir?
Menajerimi Ara dizisindeki Leyla karakteri kimdir? Pınar Ünsal nereli, yaşı kaç?
Hekimoğlu Aysel Hemşire karakteri kimdir? Dilan Serinyel kimdir, nereli, kaç yaşında?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.