Telegram kişileri eşitle ne demek?

WhatsApp gizlilik sözleşmesi olayından sonra kişiler WhatsApp gibi altenatif uygulamalar aramaya başladı. Bunlardan en popüleri en çok seçileni Telegram oldu. Peki Telegram uygulaması nedir? Telegram kişileri eşitle nedir? Telegram Türk mü gibi soruların cevaplarını yanıtladık.

Telegram nedir?

WhatsApp gibi ücretsiz mesajlaşma uygulamasıdır. Telegram aylık 400 milyon aktif kullanıcı sayısına sahiptir.Uygulamada fotoğraf gönderme, görüntülü arama gibi özellikler vardır.

Telegram nasıl kullanılır?

Telegramı telefonunuza indirin, uygulamayı kurun, cep numaranızı girin telefonunuza gelen onay kodunu yazdıktan sonra gerekli ad, soyad ve profil bilgilerini ekleyin.

Telegram uygulaması iOS ya da Android gibi test sistemlerine sahip App Store ve Google Play üzerinden indirebilirsiniz. Ayrıca Telegram uygulamasının masaüstü sürümü mevcuttur.

Telegram özellikleri nelerdir?

Telegram mesaj gizliliği sayesinde mesajlarınızı göremiyor telefon numarasıyla kayıt olunmasına rağmen numaranızı gizleyip kullanıcı adıyla görüşme yapılabiliyor. Görüntü ve sesli özelliklere sahip olan uygulama ile son görülme özelliği kapatılabiliyor. Kendini silebilen süreli mesajlar gönderilebiliyor ve ekran görüntüsü alındığında karşıdaki kişi buna dair bildirim alabiliyor. Ayrıca uygulamanın masaüstü sürümü de var. Ayrıca çoklu platform seçeneği de sunuyor.

Rus programcı Pavel Durov'un yapmış olduğu program Ağustos 2013'te yayın hayatına girmiştir. Anlık mesajlaşma uygulaması olan telegram fotoğraf, video, ses kaydı, sticker ve 2 GB' a kadar dosya paylaşımı özellikleri ile kullanıcılar kullanabilmektedir. Kasım 2016'da Telegraph adlı uygulamayı çıkarmıştır. Bu uygulama ile farklı formattaki içerikler oluşturmayı ve hikaye yazmayı sağlayan bir uygulama sunmuştur.

4 Kasım 2014 tarihinde Telegram, Telegram kurucularının mesajlarına ulaşan kişiye 300.000 dolar ödül vereceğini açıkladı 11 Şubat 2015 tarihinde biten yarışmanın kazananı olmadı. Ayrıca uygulama hükümetler de dahil olmak üzere hiçbir verileri 3. parti ile paylaşmamıştır.

Telegram güvenli mi?

Telegramdan WhatsApp Line gibi mesajlaşma uygulamalarından daha güvenlidir. Güvenliği zayıf bağlantılarda hızlı teslimat ve güvenilir hale getirilmesi için zamana göre test edilmiş algoritmalar üzerinden yürütülen MTProto protokolüne dayanıyor. Bu Protokolü ve istemcilerin güvenliğini sağlamak için sürekli çalışılıyor.

Telegramdan kişileri eşitle ne demek?

Telegram'da kişileri eşitle seçeneğini seçmediğiniz takdirde rehberinizdeki kayıtlı kişileri telegramı ekleyememiş oluyorsunuz. Ayarlar kısmından kişileri eşitle seçeneğini seçip bu işlemi yaparak bir ekleyebilirsiniz. Eğer olmasını istemediğiniz kişiyi Telegram'da silmek istiyorsanız kişinin sohbet etme ekranına girerek senin ismine tıklayarak kişiyi sil seçeneğini seçerek bu işlemi yapabilirsiniz. Bu işlemden sonra tekrar kişileri eşitle bölüme devreye girecek. Eğer kişileri eşitle seçeneğini ayarlardan kapatırsanız sildiğiniz kişi rehberinizde olduğu halde görünmeyecek.

Telegram uygulaması iOS ve Android cihazlar için App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz bir şekilde indirilebilir.