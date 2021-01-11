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Telegram katıldı bildirimi nasıl kapatılır, kimlere gider?

WhatsApp’a gelen sözleşme sonrası kullanıcıların çoğu farklı uygulama arayışı içerisine girdi. Bu uygulamalardan biri olan Telegram anlık mesajlaşma ve paylaşım uygulamasını indirmeye başladı. Telegram indirip giriş yapan kullanıcılarda Telegram’a katıldı bilgisi ekranlarına düşmekte. Peki Telegram’a katıldı nasıl kapatılır? Telegram’a katıldı bilgisi kimlere gitmektedir.

11 Ocak 2021 Pazartesi 15:15
Telegram katıldı bildirimi nasıl kapatılır, kimlere gider?
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WhatsApp’ın kullanıcıları için 8 Şubat tarihine kadar onaylaması gereken bir sözleşme sunduğunu ve bunu onaylamadığı takdirde kullanıcıların WhatsApp platformunu kullanamayacakları sözleşme sonra WhatsApp kullanıcıları farklı mesajlaşma platformlarına yöneldi. Bu platformlardan biri olan Telegram kullanıcıları için şu kişi katıldı gibi bildirimler göndermektedir. Kullanıcılar Telegram’da kişi katıldı bilgilerini nereden ve nasıl kapatacağını araştırmaya başladı. Detaylar ve merak ettikleriniz haberimizde…

Telegram’da katıldı bildirimini nasıl kapatabilirim?

Telegram’a gelen kişi katıldı bilgisini kapatmak mümkün. Bunu yapmak için cihazlarınızdan Telegram uygulamasına giriş yapmanız gerekecek. Ardından “Ayarlar” bölüme gelip oradan da “Bildirimler ve Sesler” seçeneğini bulup giriş yapın. Bildirimler ve Sesler seçeneği kısmında en alt tarafta yer alan “Yeni Kişiler” seçeneği bulunuyor. Bu seçeneğin yanında yer alan kutucuğu pasif olacak hale getirdiğiniz zaman Telegram’a katılan kişiler bilgisi ekranınızda görünmeyecektir. 

Telegram uygulamasında katıldı bildirimleri kime gider?

Telegram uygulamasına giriş yaptıktan sonra Telgram’a giriş yaptığınıza dair bildirimler rehberinizde kayıtlı olan kişilere bu bildirim gidecektir. Önemli noktalardan olan bir konu ise Telegram’a katıldı bilgisi sizden önce uygulamayı kullanan kişilere gittiğidir.



Son Güncelleme: 11.01.2021 15:15
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TelegramWhatsAppGizlilik SözleşmesiUygulamaPlatformKatıldı Bilgisi
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