Telegram katıldı bildirimi nasıl kapatılır, kimlere gider?

WhatsApp’ın kullanıcıları için 8 Şubat tarihine kadar onaylaması gereken bir sözleşme sunduğunu ve bunu onaylamadığı takdirde kullanıcıların WhatsApp platformunu kullanamayacakları sözleşme sonra WhatsApp kullanıcıları farklı mesajlaşma platformlarına yöneldi. Bu platformlardan biri olan Telegram kullanıcıları için şu kişi katıldı gibi bildirimler göndermektedir. Kullanıcılar Telegram’da kişi katıldı bilgilerini nereden ve nasıl kapatacağını araştırmaya başladı. Detaylar ve merak ettikleriniz haberimizde…

Telegram’da katıldı bildirimini nasıl kapatabilirim?

Telegram’a gelen kişini kapatmak mümkün. Bunu yapmak için cihazlarınızdan Telegramsına giriş yapmanız gerekecek. Ardından “Ayarlar” bölüme gelip oradan da “Bildirimler ve Sesler” seçeneğini bulup giriş yapın. Bildirimler ve Sesler seçeneği kısmında en alt tarafta yer alan “Yeni Kişiler” seçeneği bulunuyor. Bu seçeneğin yanında yer alan kutucuğu pasif olacak hale getirdiğiniz zaman Telegram’a katılan kişiler bilgisi ekranınızda görünmeyecektir.

Telegram uygulamasında katıldı bildirimleri kime gider?

Telegram uygulamasına giriş yaptıktan sonra Telgram’a giriş yaptığınıza dair bildirimler rehberinizde kayıtlı olan kişilere bu bildirim gidecektir. Önemli noktalardan olan bir konu ise Telegram’a katıldı bilgisi sizden önce uygulamayı kullanan kişilere gittiğidir.

