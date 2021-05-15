İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...
Aşılama takvimi netleşti! 20 yaş ve üzeri Temmuz ayında aşılanıyor..
Son Dakika
Aşılama takvimi netleşti! 20 yaş...

Telegram hangi ülkeye ait? Telegram’a güvenilebilir mi?

Whatsapp’ın açıkladığı gizlilik sözleşmesiyle insanlar Telegram gibi farklı mesajlaşma uygulamalarına yöneldi. İnsanlar internet üzerinden Telegram’a güvenilebilir mi? İşte Telegram hakkında öne çıkanlar…

15 Mayıs 2021 Cumartesi 14:38
Telegram hangi ülkeye ait? Telegram’a güvenilebilir mi?
Takip Et:

Günümüzde milyonlarca insan sosyal hayatlarında ve çalışma hayatlarında sık sık mesajlaşma uygulamalarına başvuruyor. Ancak insanlar bu uygulamaları kullanabilmek için kişisel bilgilerini uygulamaya kaydediyor. Bu nedenle birçok kişide bilgilerin güvende olup olmadığı konusunda soru işaretleri var. Whatsapp’ın gizlilik sözleşmesi skandalı nedeniyle bu soru işaretleri iyice artmıştı.

Telegram hangi ülkeye ait?

Rus yazılımcı Pavel Durov’un Ağustos 2013’te oluşturduğu Telegram, intenet üzerinden mesajlaşmaya ve görüntülü konuşmaya olanak sağlayan mesajlaşma uygulamasıdır. Hem akıllı telefon üzerinden hem de bilgisayarlar üzerinden kullanılabiliyor.

Güvenli Mi?

Milyonlarca kez indirilen Telegram uygulaması uçtan uca şifreleme özelliği sayesinde kişilerin gizlilik ve güvenlik konusunda içlerini rahat tutuyor. Ancak bu özellik normal sohbetlerde geçerli değil. Kendi kendisini yok eden mesaj, gizli mod klavyesi, gizli sohbetler yardımı ile kişiler bilgilerini daha güvende tutabilir.

Telegram, 2021 yılında 500 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaşarak bu alanda en başarılı uygulamalardan birisi durumunda.


Son Güncelleme: 15.05.2021 14:38
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TelegramWhatsAppPavel Durov
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dijitsu tv nasıl bir televizyon? Dijitsu tv alınır mı?
Dijitsu tv nasıl bir televizyon? Dijitsu tv alınır mı?
WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlerin WhatsApp hesapları silecek mi?
WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlerin WhatsApp hesapları silecek mi?
WhatsApp kabul edilen gizlilik sözleşmesi nasıl iptal edilir?
WhatsApp kabul edilen gizlilik sözleşmesi nasıl iptal edilir?
Binomo nedir? Binomo güvenilir mi? Binomo gerçekten kazandırıyor mu? Binomo Türkiye'de yasal mı?
Binomo nedir? Binomo güvenilir mi? Binomo gerçekten kazandırıyor mu? Binomo Türkiye'de yasal mı?
WhatsApp Sözleşmesi son durum nedir, sözleşme nasıl iptal/kabul edilir, nasıl anlaşılır?
WhatsApp Sözleşmesi son durum nedir, sözleşme nasıl iptal/kabul edilir, nasıl anlaşılır?
WhatsApp gizlilik sözleşmesi onaylanırsa hangi bilgiler için izin verilir?
WhatsApp gizlilik sözleşmesi onaylanırsa hangi bilgiler için izin verilir?

Popüler Haberler

Cüneyt Çakır kimdir, kaç yaşında? Cüneyt Çakır hangi takımlı?
Survivor 2021 yeni takımlar: Kırmızı ve Mavi takımda kimler var?
Fırat Aydınus kimdir, nereli? Fırat Aydınus hangi takımı tutuyor?
TRT1 Tozkoparan İskender dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yeri ve set adresi
Masum 419. bölüm Kanal 7 canlı izle – 15 Mayıs 2021 Cumartesi tek parça Masum yeni son bölüm izle
Sen Çal Kapımı yeni sezon fragmanı izle
2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımları başlayacak mı? Jandarma Bekçi alımı olacak mı?
Star TV Ada Masalı oyuncu kadrosu ve konusu belli oldu
Bugün hangi maçlar var? 15 Mayıs 2021 Cumartesi maç programı
TrustBase (TBE) coin nedir? TBE Token açıklaması
Sadakatsiz dizisi Demir karakterini kim canlandırıyor? Doğan Can Sarıkaya biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Huawei P Smart 2021 fiyatı ve özellikleri
İbo Show bu akşam yeni bölüm neden yok? 15 Mayıs İbo Show neden yayınlanmıyor?
Kuruluş Osman Çömlekçi İdris kimdir? Bahtiyar Engin kimdir, nereli yaşı kaç?
Hangi hakem hangi maçı yönetecek? Süper Lig'de 41. hafta maçlarını yönetecek hakemler
Konuşanlar Özge, Gülşen, Nazlı, Esin, Eda ve Uğur kimdir? İnstagram hesapları
Netflix Fatih Terim Belgesi yayın tarihi belli mi? Fatih Terim belgeseli ne zaman yayınlanacak?
Türk telekom 10 gb ücretsiz internet 2021
Şampiyonluk kutlamaları yasak mı? Şampiyonluk kutlamaları yapılmayacak mı?
Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? EXXEN Leyla ile Mecnun kadrosunda kimler olacak, eski kadro ile mi devam edecek?
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Hakan Bulut kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.