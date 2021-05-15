Telegram hangi ülkeye ait? Telegram’a güvenilebilir mi?

Günümüzde milyonlarca insan sosyal hayatlarında ve çalışma hayatlarında sık sık mesajlaşma uygulamalarına başvuruyor. Ancak insanlar bu uygulamaları kullanabilmek için kişisel bilgilerini uygulamaya kaydediyor. Bu nedenle birçok kişide bilgilerin güvende olup olmadığı konusunda soru işaretleri var. Whatsapp’ın gizlilik sözleşmesi skandalı nedeniyle bu soru işaretleri iyice artmıştı.

Telegram hangi ülkeye ait?

Güvenli Mi?

Rus yazılımcı’un Ağustos 2013’te oluşturduğu Telegram, intenet üzerinden mesajlaşmaya ve görüntülü konuşmaya olanak sağlayan mesajlaşma uygulamasıdır. Hem akıllı telefon üzerinden hem de bilgisayarlar üzerinden kullanılabiliyor.

Milyonlarca kez indirilen Telegram uygulaması uçtan uca şifreleme özelliği sayesinde kişilerin gizlilik ve güvenlik konusunda içlerini rahat tutuyor. Ancak bu özellik normal sohbetlerde geçerli değil. Kendi kendisini yok eden mesaj, gizli mod klavyesi, gizli sohbetler yardımı ile kişiler bilgilerini daha güvende tutabilir.

Telegram, 2021 yılında 500 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaşarak bu alanda en başarılı uygulamalardan birisi durumunda.