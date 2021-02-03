İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!
Son Dakika
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam...
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...

Telegram hangi ülkenin uygulamasıdır?

Yaşanan gizlilik sözleşmeleri ile birlikte pek çok kişi Whatsaap'ı silerek Telegramı yüklemeye devam ediyor. Halen Telegram kullanmayanlar ise uygulamanın hangi ülkeye ait olduğu araştırıyor. Vatandaşlar, Telegram hangi ülkenin uygulamasıdır? sorusunu araştırıyor.

03 Şubat 2021 Çarşamba 02:22
Telegram hangi ülkenin uygulamasıdır?
Takip Et:

Whatsapp’ın gizlilik sözleşmesi ile ilgili yaşanan sıkıntılar devam ederken pek çok kişi Telegram kullanmaya başladı. Telegram kullanmakta çekinen vatandaşlar ise Telegram uygulamasını araştırmaya başladı. 2013 yılında Rus programcı Pavel Durov tarafından kurulan sesli, görüntülü mesajlaşma uygulaması olan Telegram hem telefonlarda hem de bilgisayarlarda kullanılabilmektedir.

Telegram nedir? Telegram hangi ülkenin?

2010’lu yıllarda geliştirilmeye başlayan ve Whatsapp’a rakip olarak 2013 yılında piyasaya sürülen Telegram gizlilik sözleşmeleri sonrasında kısa sürede milyonlarca kişi tarafından indirildi. Her geçen gün daha fazla kişinin indirdiği Telegram ise merak edilmeye devam ediyor.

Telegram özellikleri nelerdir?

  • Gizli sohbet imkanı sunar. Sunduğu teknoloji sayesinde Telegram bile mesajlarınızı göremez.
  • Telefon numarası ile kayıt olunur. Ancak telefon numarası verilmeden kullanıcı adı ile görüşme yapılabilir.
  • Bulut tabanlı mesajlaşma özelliği ile her platform saniyeler içerisinde karşınıza gelir, içerik eşleştirilir.
  • Görüntülü ve sesli mesaj seçeneği vardır.
  • Mesajın Telegram dahil, üçüncü taraflara iletilmesi engellidir.
  • Kendini belirli bir süre sonra yok eden mesaj özelliği vardır. Bu mesajlar belirlenen sürenin bitiminde gönderici ve alıcı cihazlardan otomotik silinir.
  • Son görülme özelliği kapatılabilir.
  • Masaüstü uygulaması seçeneğiyle de kullanılabilir.
  • Ekran görüntüsü alındığında karşıdaki kişiye bildirim gönderilir.

Telegram güvenli mi?

Telegram, Whatsapp ve Line gibi mesajlaşma uygulamalarında daha güvenli olması ile bilinmektedir. MTProto sistemi üzerine geliştirilen Telegram uygulaması en güvenli mesajlaşma uygulaması olarak bilinmektedir.



Son Güncelleme: 03.02.2021 02:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TelegramHani ülkeUygulama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
E-posta gönderebilen ıspanaklar mayınları tespit ediyor!
E-posta gönderebilen ıspanaklar mayınları tespit ediyor!
Google oyun geliştirme stüdyosunu kapatıyor
Google oyun geliştirme stüdyosunu kapatıyor
Resident Evil Village’ın en çok gündeme düşen karakteri Alcina Dimitrescu’nun boyu ortaya çıktı
Resident Evil Village’ın en çok gündeme düşen karakteri Alcina Dimitrescu’nun boyu ortaya çıktı
Xiaomi Mi 11 Lite'ın teknik özellikleri
Xiaomi Mi 11 Lite'ın teknik özellikleri
Nintendo satış rekorları kırdı
Nintendo satış rekorları kırdı
God of War için yeni güncelleme!
God of War için yeni güncelleme!

Popüler Haberler

Telegram hangi ülkenin uygulamasıdır?
Floyd Mayısweather - Logan Paul boks maçı ne zaman, saat kaçta olacak?
ÖSYM YKS başvuru tarihi ne zaman? YKS başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru ücreti ne kadar?
Netflix Invisible City dizi konusu ve oyuncuları
Zehirli Çiçekler dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Rüyada kedi görmek ne demektir? Rüyada kedi görmenin tabiri ve anlamı
Boğaziçi Üniversitesi nerededir, hangi ilde? Boğaziçi Üniversitesi hangi tarihte açılmıştır?
Netflix Space Sweepers film konusu ve oyuncuları
Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli dizisi yakında TRT 1'de
Noterler kaçta açılıyor, kaça kadar açık? 2021 noter çalışma saatleri
MNG Kargo takip ve online kargo sorgulama işlemleri
Balık Burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu
2020 Sağlık Bakanlığı hastanede çalışacak 8 bin 844 sağlık personel alımı yapılacak: Sağlık Bakanlığı Lise, Önlisans, Üniversite personeli alımı başvuru tarihleri ve şartları
Günlük burç yorumları 8 Nisan 2020 Çarşamba - Günlük burç ve yıldız falınız günlük hayatınız için neler söylüyor?
Adıma kalmış miras var mı? E-Devlet’ten miras sorgulama işlemleri nasıl yapılır?
Survivor 2021 yarışmacısı Cemal Hünal rol aldığı filmler ve diziler neler?
Rossmann 14 Şubat 2021 sevgililer günü kampanyası indirimli ürünler listesi
Rüyada para alma görmek ne demektir? Rüyada para alma görmenin tabiri ve anlamı
Rüyada saç boyatma ne demektir? Doğum veya saç boyatma rüyasının tabiri ve anlamı
FOX Tv Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık programı formatı ve yayın tarihi
2021 YDS ne zaman? ÖSYM Yabancı Dil Sınavı tarihi belli oldu mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.