Telegram hangi ülkenin uygulamasıdır?

Whatsapp’ın gizlilik sözleşmesi ile ilgili yaşanan sıkıntılar devam ederken pek çok kişi Telegram kullanmaya başladı. Telegram kullanmakta çekinen vatandaşlar ise Telegram uygulamasını araştırmaya başladı. 2013 yılında Rus programcı Pavel Durov tarafından kurulan sesli, görüntülü mesajlaşma uygulaması olan Telegram hem telefonlarda hem de bilgisayarlarda kullanılabilmektedir.

Telegram nedir? Telegram hangi ülkenin?

2010’lu yıllarda geliştirilmeye başlayan ve Whatsapp’a rakip olarak 2013 yılında piyasaya sürülen Telegram gizlilik sözleşmeleri sonrasında kısa sürede milyonlarca kişi tarafından indirildi. Her geçen gün daha fazla kişinin indirdiği Telegram ise merak edilmeye devam ediyor.

Telegram özellikleri nelerdir?

Gizli sohbet imkanı sunar. Sunduğu teknoloji sayesinde Telegram bile mesajlarınızı göremez.

Telefon numarası ile kayıt olunur. Ancak telefon numarası verilmeden kullanıcı adı ile görüşme yapılabilir.

Bulut tabanlı mesajlaşma özelliği ile her platform saniyeler içerisinde karşınıza gelir, içerik eşleştirilir.

Görüntülü ve sesli mesaj seçeneği vardır.

Mesajın Telegram dahil, üçüncü taraflara iletilmesi engellidir.

Kendini belirli bir süre sonra yok eden mesaj özelliği vardır. Bu mesajlar belirlenen sürenin bitiminde gönderici ve alıcı cihazlardan otomotik silinir.

Son görülme özelliği kapatılabilir.

Masaüstü uygulaması seçeneğiyle de kullanılabilir.

Ekran görüntüsü alındığında karşıdaki kişiye bildirim gönderilir.

Telegram güvenli mi?

Telegram, Whatsapp ve Line gibi mesajlaşma uygulamalarında daha güvenli olması ile bilinmektedir. MTProto sistemi üzerine geliştirilen Telegram uygulaması en güvenli mesajlaşma uygulaması olarak bilinmektedir.