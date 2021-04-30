Telegram grup görüntülü arama özelliği ne zaman çıkacak?

Dün Telegram CEO’su Pavel Durov yapmış olduğu açıklamada yeni ios sürümü dahilinde mayıs ayında grup görüntülü arama özelliğinin dahil edileceğini bildirdi. Aslında şirketin kurulumunda ve 2020 yılında aktif olarak kullanımının artmasında bu durumun eklenmesi isteniyordu fakat teknik aksaklıklardan dolayı ertelendiğini bunu grup olarak değil bireysel olarak ekleyebilmişti. Şimdiyse gelecek yeni sürüm ile tüm grup içerisinde mevcut bir görüntülü aramalara olacağının altını çizdi.

Açıklanmasını Durov bir lansman ortamında gerçekleştirirken kişisel Telegram kanalında bu durum kullanıcılarla paylaşıldı. İçeriğim tam olarak şöyleydi:

"Ekran paylaşımı, şifreleme, gürültü engelleme, masaüstü ve tablet desteği – moden bir video konferans aracından bekleyebileceğiniz her şey, ancak Telegram düzeyinde kullanıcı arabirimi, hız ve şifreleme ile."

Son zamanlarımızda hayatımıza dahil olan pandeminin yarattığı ortamda Telegram en iyi iletişim uygulamaları arasında yerini aldı. Kurucu şirket 2018 yılında 200 milyon kullanıcısı olurken bu durum 2020 Nisan’ında her ay 400 milyon artarak büyük bir sayıya ulaşmış olduğunu ayrıca söylemişti, bunun en büyük etkisi ise WhatsApp’ın yenilenen gizlilik sözleşmesi etrafında dönen tartışmalar ve gösterilen tepkiler yarattı.