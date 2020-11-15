İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tüm illerde sigara yasağı başladı! İlk cezalar kesildi
Tüm illerde sigara yasağı başladı!...
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Son Dakika
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan...
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu değişimi korkuttu
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu...
FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
Son Dakika
FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü...

Telefonunuzda yüklüyse hemen silmeniz gereken uygulamalar

Akıllı telefonunuza yüklediğiniz bütün uygulamalar faydalı olmayabilir. Telefonunuzda yüklüyse hemen silmeniz gereken uygulamaları içeriğinizde derledik.

15 Kasım 2020 Pazar 01:04
Telefonunuzda yüklüyse hemen silmeniz gereken uygulamalar
Takip Et:

Akıllı telefonunuzda bulunan bazı uygulamalar cihazınız için tehlikeye neden olabilmektedir.

How to Dress

Çocuklar için geliştirilen bu uygulama çok sayıda virüs içeriyor.

MasterCleaner


Telefonu hızlandırdığı öne sürülen uygulama tam anlamıyla tuzak niteliği taşıyor. Yüklüyse uygulamayı bir an önce kaldırmanız gerekmektedir.

Antivirus Free : Process Virus

Akıllı telefonunuzu koruduğu öne sürülen antivirüs uygulaması aslında kredi kartı bilgilerinizi çalmaktadır.

Realtime Booster

Akıllı telefonunuzu hızlandırdığı öne sürülen Realtime Booter, yalnızca bilgilerinizi çalıyor.

Artistic Effect Filter

Fotoğraflarınıza farklı stil kazandırma görüntüsüyle kullanılan bu uygulama kullanıcıların akıllı telefonundan pek çok şeyi çalıyor.



Son Güncelleme: 15.11.2020 01:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Telefonunuzdan Silmeniz Gereken UygulamalarTehlikeli Uygulamalar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni BMW 4 serisi Türkiye fiyatı belli oldu
Yeni BMW 4 serisi Türkiye fiyatı belli oldu
Beklenen akıllı telefon Xiaomi Mi 11 Snapdragon 875 ile gelecek!
Beklenen akıllı telefon Xiaomi Mi 11 Snapdragon 875 ile gelecek!
Boşalan bataryasını 49 dakikada tam dolduran telefon üreticisi rekorları alt üst ediyor!
Boşalan bataryasını 49 dakikada tam dolduran telefon üreticisi rekorları alt üst ediyor!
Teknoloji devlerine Türkiye'den ceza yağdı!
Teknoloji devlerine Türkiye'den ceza yağdı!
Yeni Renault Captur Kasım ayından itibaren Türkiye'de satılacak!
Yeni Renault Captur Kasım ayından itibaren Türkiye'de satılacak!
PlayStation 5 Amazon Türkiye'de ön siparişe açıldı!
PlayStation 5 Amazon Türkiye'de ön siparişe açıldı!

Popüler Haberler

SSK’lılar hangi hallerde rapor parası alabilir? Rapor parası kaç gün sonra alınır?
Seksenler dizisi Gülden kimdir? Ayşe Tolga hakkında bilgiler
Koyun yetiştiriciliği nasıl yapılır? Koyun yetiştiriciliği yıllık maliyet hesaplaması
Altın ne kadar oldu? 15 Kasım 2020 Pazar Güncel altın fiyatları 15 Kasım 2020 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 15 Kasım 2020 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 15 Kasım 2020 Pazar
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 15 Kasım 2020 Pazar
Bankaların güncel kredi faiz oranları 15 Kasım 2020 Pazar
Kamera Arkası sunucusu Beyza Şekerci kimdir? Beyza Şekerci biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Bim'de indirimde ne var 15 Kasım 2020 Pazar bim indirimleri bu hafta
Güvenli Bölge nedir? Güvenli bölge neresidir?
A101 satılacak Samsung Mikrodalga Fırın nasıl, alınır mı?
Her Yerde Sen dizisi çekimleri sona erdi! Başka kanala geçsin kampanyası tutmadı!
Sakar Şakir filmi kaç yılında nerede çekildi? Sakar Şakir filmi konusu ve oyuncuları
Af yasası meclisten geçti mi? Ceza ve infaz indirimi var mı? 2020 Af ve ceza indirimi ne zaman yürürlüğe girecek?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 15 Kasım 2020 Pazar Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
SİDA nedir, ne anlama gelmektedir
Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son durum ne? 14 Kasım 2020 Cumartesi Müge Anlı Şiar Kılıç olayı son durum ve detaylar
Faturalı hatta kredi başvurusu nasıl yapılır? 2020 faturalı hat kredi nasıl alınır?
SGK borçlarına yapılandırma müjdesi
Yemin dizisi Münevver (Melahat Abbasova) kimdir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.