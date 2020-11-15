Telefonunuzda yüklüyse hemen silmeniz gereken uygulamalar

Akıllı telefonunuzda bulunan bazı uygulamalar cihazınız için tehlikeye neden olabilmektedir.

How to Dress

Çocuklar için geliştirilen bu uygulama çok sayıda virüs içeriyor.

MasterCleaner

Antivirus Free : Process Virus

Telefonu hızlandırdığı öne sürülen uygulama tam anlamıyla tuzak niteliği taşıyor. Yüklüyse uygulamayı bir an önce kaldırmanız gerekmektedir.

Akıllı telefonunuzu koruduğu öne sürülen antivirüs uygulaması aslında kredi kartı bilgilerinizi çalmaktadır.

Realtime Booster

Akıllı telefonunuzu hızlandırdığı öne sürülen Realtime Booter, yalnızca bilgilerinizi çalıyor.

Artistic Effect Filter

Fotoğraflarınıza farklı stil kazandırma görüntüsüyle kullanılan bu uygulama kullanıcıların akıllı telefonundan pek çok şeyi çalıyor.