Telefonunuzda yüklüyse hemen silmeniz gereken uygulamalar

Akıllı telefonunuzda bulunan bazı uygulamalar cihazınız için tehlikeye neden olabilmektedir.
How to Dress
Çocuklar için geliştirilen bu uygulama çok sayıda virüs içeriyor.
MasterCleaner
Antivirus Free : Process Virus
Akıllı telefonunuzu koruduğu öne sürülen antivirüs uygulaması aslında kredi kartı bilgilerinizi çalmaktadır.
Realtime Booster
Akıllı telefonunuzu hızlandırdığı öne sürülen Realtime Booter, yalnızca bilgilerinizi çalıyor.
Artistic Effect Filter
Fotoğraflarınıza farklı stil kazandırma görüntüsüyle kullanılan bu uygulama kullanıcıların akıllı telefonundan pek çok şeyi çalıyor.
Son Güncelleme: 15.11.2020 01:04