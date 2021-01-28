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Telefonun şarjı neden çabuk biter? Erken şarj bitmesi nasıl önlenir?

Telefon şarjı neden çabuk biter? Telefonun pil ömrünü arttırmak için neler yapılmalı? Telefonun şarjının erkenden bitmesinin sebebi nedir? Telefonun pil ömrünü arttıran uygulamalar hangisi? Telefon nasıl şarj edilmeli? Akıllı telefon kullanıcıları cihazlarının şarjının niçin erken bittiğini ve telefonlarının pil ömürlerini nasıl arttıracaklarını merakla araştırıyorlar.

28 Ocak 2021 Perşembe 13:20
Telefonun şarjı neden çabuk biter? Erken şarj bitmesi nasıl önlenir?
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Telefon Şarjı Niçin Çabuk Biter? Şarjın Çok Gitmesi İçin Ne Yapılmalı?

Son yıllarda ve son günlerde telefonları çok kullandığımız herkes tarafından biliniyor. Artık telefonlar eskisinden daha da çok hayatımızdan bir parça haline geldi.

Bazı zamanlarda telefonun şarjı 3 ila 4 saate kadar bitmektedir. Bu şarj bitiminde telefonun kapandığı zamanlarda oluyor. Özellikle dışarıda olunan zamanlarda telefonun şarjının bitmesi herkesin canını sıkmaktadır.

Herkes telefonunun pil ömrünü uzatmak için neler yapmaları gerektiğini merakla araştırıyor.

Telefonun Şarjı Neden Çabuk Biter?

Telefonun şarjının erkenden bitmesi için pek çok neden bulunmaktadır. Telefonun şarjı genellikle bilinçsiz ve yanlış kullanımlar sonucunda pilin bozulmasına neden olmaktadır. Teknik problemlere neden olarak arızalanmasına neden olan bazı yanlış yapılan hatalar hem telefona hemde pile zarar vermektedir.

Telefonun şarjının erkenden bitmesine neden olan etmenler ise;

  • Ekran parlaklığının yüksek olması şarjın erkenden bitmesine neden olur.
  • Telefonun wi-fi bağlantısının sürekli açık olması şarjın erken bitmesine neden olur.
  • Telefonda arka planda çalışan uygulamalar şarj ömrünün azalmasına neden olur.
  • Telefonun titreşiminin açık olması şarjın erken bitmesine neden olur.
  • GPRS ve konum özelliklerinin sürekli açık olması şarjın erken bitmesine neden olmaktadır.
  • Akıllı telefonların bilinçsiz ve yanlış kullanımları sonucunda pilin arıza yapması ve ömrünün azalması görülebilir.

Telefonun Şarjının Uzun Sürmesi İçin Çözüm Yolları Neler?

Herkes telefonunun pil ömrünü uzatmak için neler yapılması gerektiğini merakla araştırıyor.

Bataryada meydana gelen bozulmalar ve arızalanmaların yanı sıra kullanıcıların yaptığı hataları da düzeltmesi, akıllı telefonu bilinçli bir şekilde kullanmaları telefon şarjının ömrünü uzatmak mümkündür.

 Şarjın Daha Uzun Süre Gitmesi İçin Yapılması Gerekenler

  • Ekran parlaklığını azaltmak
  • Telefona tuş kilidi koymak
  • İntenetin kullanılmadığı zamanlarda kapatılması
  • Titreşim ayarını kapatmak
  • Gereksiz bildirimlerin telefondan kaldırılması
  • Telefonun şarjının bitmeye yakın olduğu zamanlarda uçak moduna alarak daha fazla gitmesini sağlayabilirsiniz.
  • Telefona virüs programı yüklemek, akıllı telefona yüklenen uygulamalardan gelen virüs ve kötü yazılımlardan kaynaklı olarak telefonun şarjı çok çabuk bitmektedir.
  • GPS ve konum servis ayarlarının kapatılması pil ömrünün artmasına yardımcı olacaktır.
  • Gereksiz olan Widgetlerin silinmesi, arka planda çalışmaya devam eden ve ihtiyaç duyulmayan uygulamaların kaldırılması pil ömrünün artmasına yardımcı olmaktadır.
  • Telefonda kullanılan ekran koruyucu ve hareketli duvar kağıtları pil ömrünün azalmasına neden olmaktadır. Bu yüzden bunları kaldırmak sadece siyah bir ekran resmi seçmek pilin daha çok gitmesine neden olacaktır.
  • Telefonun güncellemelerinin zamanında yapılması ciddi derecede pil ömrünün artmasına neden olacaktır.
  • Telefonun aşırı sıcaklıklardan korunması da özellikle yaz aylarında güneş ışığından kaynaklı olarak telefonun aşırı ısınması pil ömrünün azalmasına neden olacaktır.
  • Telefonun şarj edilmesi için kullanılan şarj aletinin orijinal olmasına dikkat edilmelidir.
  • Genellikle telefonun şarjının tamamen bitmesinin ardından doldurulması gereklidir. Telefonun şarjının %40’ın altına düşmeden şarja takılmaması gereklidir. Bu şekilde yapılırsa telefonun pil ömrü artacaktır.
  • Akıllı telefona pil ömrünü uzatan uygulamalar yüklenmesi iyi olacaktır. Bu uygulamalar, Apple Store ya da Google Play Store üzerinden indirebileceğiniz bu programlar, pil ömrünü kısaltan ve telefonun arka planında çalışan uygulamaları kapatıyorlar. Aynı zamanda telefonunuzun şarjının ne kadar süre dayanacağına dair de sizleri bilgilendiriyorlar. Du Battery Saver, Easy Battery Saver, Juice Defender, Battery Widget Rebon; pil ömrünü uzatan ve telefonunuza ücretsiz indirebileceğiniz programlar arasında bulunuyorlar.

Eğer bu şekilde önlemler alınmasına rağmen telefonunuzun pili çabuk tükeniyorsa, yeni bir batarya alarak veya dışarıya çıkarken yanınızda Powerbank taşımakta birer çözüm olarak söylenebilir.

 



Son Güncelleme: 28.01.2021 13:20
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