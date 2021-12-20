Telefonun konum tespiti nasıl yapılır? Telefonun yer tespitini yapan uygulamalar nelerdir ?

İnsanlar telefon yer tespiti işlemini çok fazla kullanmaktadır. Telefon yer tespitinin nasıl kullanıldığı araştırılmaktadır. Telefon yer tespiti nasıl kullanılır?
Telefon yer tespiti
GPS üzerinden telefon yer tespiti :GPS ile konum takibi çok fazla kullanılmaktadır. Bu yöntemle uydu üzerinden yer tespiti sağlanır. Bunun için telefonda mSpy olması gerekir. Bu uygulama ile yer tespiti kolayca yapılmaktadır. Bu uygulama üzerinden hangi zaman aralıklarında nerede olduğunu incelemek oldukça kolaydır.
Casus yazılım ile telefon yer tespiti :Casus yazılım ile telefon yer tespiti oldukça kullanılmaktadır. Bu yazılım ile takip için yüklenen telefonda görüntüleme yapılamamaktadır. Takip edilen kişiler, bu uygulamayı fark etmeyecektir.
Coğrafi çevreleme ile telefon yer tespiti :Coğrafi çevreleme ile önceden belirlenmiş konumlar kullanılır.Çevrelenen coğrafi bölgelere giriş ya da çıkışlarda telefona bildirim gitmektedir. Telefon sadece belirlenen coğrafi çevrelere giriş ve çıkışları kontrol edebilmektedir.
Casus yazılımlar
Casus yazılımlar günümüzde çok fazla kullanılmaktadır. Casus yazılım olarak şu uygulamalar kullanılmaktadır;
MSpy:En popüler uygulamalardan biridir. Uygulama cep telefonuna indirilerek kullanılabilir ve ilk kez cep telefonuna yüklendikten sonra gizlenecektir.Karşı taraftan herhangi bir bildirimde bulunmadan rahatlıkla kullanılabilir.mSpy casus yazılımının gerçekleştirebileceği işlemler aşağıdaki gibidir:Personeli bulmak için cihazın GPS verilerini kullanır.Metin mesajları, anlık mesajlar, e-postalar gibi izlenen kişinin telefonuna gönderilen mesajları okuyabilmektedir.İzlenen kişinin telefonuna gönderilen ve telefondan gönderilen tüm videoları ve fotoğrafları görüntülenir. Google'da takip edilen kişilerin sorgu ve arama geçmişini görebilmektedir. Yüklü uygulamaları ve takip ettiğiniz kişilerin yaptığı değişiklikleri görüntüler.
Spybubble :Bu uygulamada en fazla tercih edilenler arasında yer almaktadır. Bu uygulama ile telefondaki tüm bilgiler kayıt edilmektedir. Bu uygulama ile izlenen kişinin telefon konumu belirlenir. Ayrıca whatsapp konuşmaları da görüntülenir. İzlenen kişinin telefonundan ses kaydı alınabilir. Kişinin ayrıca konuşmaları da kaydedilir. Cep telefonunda yer alan rehber taranır ve kişiler görüntülenir.Takip edilen kişinin telefonuna gelen ve giden resimler görüntülenmektedir.
Mobilespy:En çok tercih edilen casus yazılım programları arasında yerini alır. Bu uygulamanın en büyük özelliği takip edilen telefonda silinen bilgilerin gösterilmesi sağlanmaktadır. Bu uygulama ile ayrıca cihazın konumu bulunur. Belirlenen durumlar gerçekleştiğinde alarma bilgi alınmaktadır. İzlenen kişinin silinen bilgilerini kaydetme özelliğine sahiptir. Telefonda yer alan uygulamalarda değişiklik yapılabilmektedir. İzlenen telefonda aranan ve arayan kişilerin kimlikleri belli olmaktadır.
Son Güncelleme: 20.12.2021 16:17