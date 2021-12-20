Telefonun konum tespiti nasıl yapılır? Telefonun yer tespitini yapan uygulamalar nelerdir ?

İnsanlar telefon yer tespiti işlemini çok fazla kullanmaktadır. Telefon yer tespitinin nasıl kullanıldığı araştırılmaktadır. Telefon yer tespiti nasıl kullanılır?

Telefon yer tespiti

GPS üzerinden telefon yer tespiti : GPS ile konum takibi çok fazla kullanılmaktadır. Bu yöntemle uydu üzerinden yer tespiti sağlanır. Bunun için telefonda mSpy olması gerekir. Bu uygulama ile yer tespiti kolayca yapılmaktadır. Bu uygulama üzerinden hangi zaman aralıklarında nerede olduğunu incelemek oldukça kolaydır.

GPS ile konum takibi çok fazla kullanılmaktadır. Bu yöntemle uydu üzerinden yer tespiti sağlanır. Bunun için telefonda mSpy olması gerekir. Bu uygulama ile yer tespiti kolayca yapılmaktadır. Bu uygulama üzerinden hangi zaman aralıklarında nerede olduğunu incelemek oldukça kolaydır. Casus yazılım ile telefon yer tespiti : Casus yazılım ile telefon yer tespiti oldukça kullanılmaktadır. Bu yazılım ile takip için yüklenen telefonda görüntüleme yapılamamaktadır. Takip edilen kişiler, bu uygulamayı fark etmeyecektir.

Casus yazılım ile telefon yer tespiti oldukça kullanılmaktadır. Bu yazılım ile takip için yüklenen telefonda görüntüleme yapılamamaktadır. Takip edilen kişiler, bu uygulamayı fark etmeyecektir. Coğrafi çevreleme ile telefon yer tespiti : Coğrafi çevreleme ile önceden belirlenmiş konumlar kullanılır.Çevrelenen coğrafi bölgelere giriş ya da çıkışlarda telefona bildirim gitmektedir. Telefon sadece belirlenen coğrafi çevrelere giriş ve çıkışları kontrol edebilmektedir.

Casus yazılımlar

Telefon yer tespiti ,insanlar güvenlik ve kontrol etme amaçlı kullanılmaktadır. Bununla birlikte İnsanlar,çocuklarına ,sevdiklerini kontrol etme şansına sahip olur. Yer tespiti için casus yazılımlar da kulanılmaktadır. Bununla birlikte GPS ile de telefonun yer tespiti yapılabilmektedir. 3 farklı şekilde telefon yer tespiti yapılır;

Casus yazılımlar günümüzde çok fazla kullanılmaktadır. Casus yazılım olarak şu uygulamalar kullanılmaktadır;