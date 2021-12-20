İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile eşleşti
Son Dakika
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag...
Çağatay Ulusoy son hali görenleri şaşkına çevirdi!
Son Dakika
Çağatay Ulusoy son hali görenleri...
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9 yıllık evliliği 20 dakikada bitti!
Son Dakika
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9...
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal medyada gündem oldu!
Son Dakika
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal...

Telefonun konum tespiti nasıl yapılır? Telefonun yer tespitini yapan uygulamalar nelerdir ?

İnsanlar, telefon konum tespitini sıkça kullanmaktadır. Telefon konum tespitinin nasıl yapıldığı araştırılmaktadır. Telefon konum tespiti nasıl yapılır? Bu haberimizde telefon konum tespiti işlemlerini ve telefonun yer tespitini yapan uygulamaları sizler için derledik. İşte telefon konum tespiti işlemleri ve telefonun yer tespitini yapan uygulamalar...

20 Aralık 2021 Pazartesi 16:17
Telefonun konum tespiti nasıl yapılır? Telefonun yer tespitini yapan uygulamalar nelerdir ?
Takip Et:

İnsanlar telefon yer tespiti işlemini çok fazla kullanmaktadır. Telefon yer tespitinin nasıl kullanıldığı araştırılmaktadır. Telefon yer tespiti nasıl kullanılır?

Telefon yer tespiti

Telefon yer tespiti ,insanlar güvenlik ve kontrol etme amaçlı kullanılmaktadır.  Bununla birlikte İnsanlar,çocuklarına ,sevdiklerini kontrol etme şansına sahip olur. Yer tespiti için casus yazılımlar da kulanılmaktadır. Bununla birlikte GPS ile de telefonun yer tespiti yapılabilmektedir. 3 farklı şekilde telefon yer tespiti yapılır;

  • GPS üzerinden telefon yer tespiti :

    GPS ile konum takibi çok fazla kullanılmaktadır. Bu yöntemle uydu üzerinden yer tespiti sağlanır. Bunun için telefonda mSpy olması gerekir. Bu uygulama ile yer tespiti kolayca yapılmaktadır. Bu uygulama üzerinden hangi zaman aralıklarında nerede olduğunu incelemek oldukça kolaydır.

  • Casus yazılım ile telefon yer tespiti :

    Casus yazılım ile telefon yer tespiti oldukça kullanılmaktadır. Bu yazılım ile takip için yüklenen telefonda görüntüleme yapılamamaktadır. Takip edilen kişiler, bu uygulamayı fark etmeyecektir.

  • Coğrafi çevreleme ile telefon yer tespiti :

    Coğrafi çevreleme ile önceden belirlenmiş konumlar kullanılır.Çevrelenen coğrafi bölgelere giriş ya da çıkışlarda telefona bildirim gitmektedir. Telefon sadece belirlenen coğrafi çevrelere giriş ve çıkışları kontrol edebilmektedir.

Casus yazılımlar

Casus yazılımlar günümüzde çok fazla kullanılmaktadır. Casus yazılım olarak şu uygulamalar kullanılmaktadır;

  • MSpy:

    En popüler uygulamalardan biridir. Uygulama cep telefonuna indirilerek kullanılabilir ve ilk kez cep telefonuna yüklendikten sonra gizlenecektir.Karşı taraftan herhangi bir bildirimde bulunmadan rahatlıkla kullanılabilir.mSpy casus yazılımının gerçekleştirebileceği işlemler aşağıdaki gibidir:Personeli bulmak için cihazın GPS verilerini kullanır.Metin mesajları, anlık mesajlar, e-postalar gibi izlenen kişinin telefonuna gönderilen  mesajları okuyabilmektedir.İzlenen kişinin telefonuna gönderilen ve telefondan gönderilen tüm videoları ve fotoğrafları görüntülenir. Google'da takip edilen kişilerin sorgu ve arama geçmişini görebilmektedir. Yüklü uygulamaları ve takip ettiğiniz kişilerin yaptığı değişiklikleri görüntüler.

  • Spybubble :

    Bu uygulamada en fazla tercih edilenler arasında yer almaktadır. Bu uygulama ile telefondaki tüm bilgiler kayıt edilmektedir.  Bu uygulama ile izlenen kişinin telefon konumu belirlenir. Ayrıca whatsapp konuşmaları da görüntülenir. İzlenen kişinin telefonundan ses kaydı alınabilir. Kişinin ayrıca konuşmaları da kaydedilir. Cep telefonunda yer alan rehber taranır ve kişiler görüntülenir.Takip edilen kişinin telefonuna gelen ve giden resimler görüntülenmektedir.

  • Mobilespy:

    En çok tercih edilen casus yazılım programları arasında yerini alır. Bu uygulamanın en büyük özelliği takip edilen telefonda silinen bilgilerin gösterilmesi sağlanmaktadır. Bu uygulama ile ayrıca cihazın konumu bulunur. Belirlenen durumlar gerçekleştiğinde alarma bilgi alınmaktadır. İzlenen kişinin silinen bilgilerini kaydetme özelliğine sahiptir. Telefonda yer alan uygulamalarda değişiklik yapılabilmektedir. İzlenen telefonda aranan ve arayan kişilerin kimlikleri belli olmaktadır.

Son Güncelleme: 20.12.2021 16:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Telefon Konum Tespiti Nasıl Yapılır?Telefon Yer Tespiti Yapan UygulamalarTelefon Yer Tespiti Işlemleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GTA 5 çevrim içi oyun oynayarak nasıl para kazanılır?
GTA 5 çevrim içi oyun oynayarak nasıl para kazanılır?
Microsoft Windows 10X projesini durdurduğunu açıkladı
Microsoft Windows 10X projesini durdurduğunu açıkladı
Blu TV üyeliği nasıl iptal edilir? Apple kullanıcıları için kolay üyelik iptal etme yolu
Blu TV üyeliği nasıl iptal edilir? Apple kullanıcıları için kolay üyelik iptal etme yolu
LOL Urf Modu Ne Zaman Gelecek 2022
LOL Urf Modu Ne Zaman Gelecek 2022
Vidyozone abonelik nasıl iptal edilir? Vidyozone nedir?
Vidyozone abonelik nasıl iptal edilir? Vidyozone nedir?
İstanbul Drone şampiyonası ne zaman?
İstanbul Drone şampiyonası ne zaman?

Popüler Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Kalp sağlığını olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekler nelerdir?
Telefonun konum tespiti nasıl yapılır? Telefonun yer tespitini yapan uygulamalar nelerdir ?
Hometown Cha-Cha-Cha dizisinin konusu nedir?
Özel hastanelerde anjiyo işlemi ne kadardır?
21 Aralık 2021 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 21 Aralık Salı at yarışı programı
Sermayesiz en fazla para kazandıran iş fikirleri nelerdir ?
5510 Sayılı Kanun indirimi nedir?
TJK 20 Aralık 2021 Pazartesi at yarışı sonuçları
Devlet tarafından verilen güneş paneli destekleri nasıl alınıyor? Güneş enerjisi hibe desteğinin şartları nelerdir?
En iyi Türk yapımı komedi filmleri hangileridir?
Emekli kaplıca tedavi ücretini devlet karşılıyor mu? 2021 Kaplıca tedavisi şartları neler?
Aşı olmayanlar için kısıtlama gelecek mi? Bakan Koca'dan yeni açıklamalar
Palu davası Damat Tuncer Ustael’in cezası ne?
Ücretli öğretmen sigorta girişi nasıl yapılır? Ücretli öğretmen sigorta sorgulaması nasıl yapılır ?
Cinderella film konusu nedir ? Cinderella film hakkında yorumlar
Netflix'in popüler dizisi İnto The Night dizisinin konusu nedir? Dizinin oyuncuları ve karakterleri
Devletten hazine arazisi nasıl kiralanır? Hazine arazisi kiralamak için gereken temel şartları nelerdir ?
Evde bakım maaşına kredi veren bankalar hangileri?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 20 Aralık 2021 Pazartesi Instagram giriş sorunu
SGK Şahıs ödemeleri nedir? SGK banka tanımlama ve sorgulama işlemleri nasıl yapılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.