Telefondan silinen numaralar nasıl geri yüklenir?

Telefonlardaki veri kaybı sorunu özellikle son günlerde sıkça araştırılmaya başlandı. Veri kaybının en çok görüldüğü alan ise numaraların silinmesi olarak belirtiliyor. Ancak telefon rehberinden silinen numaraların geri getirilmesi mümkün. Android ve iOS işletim sistemine sahip telefonlarda bu işlemler farklılık gösteriyor.

Android telefonlarda silinen numaraların geri getirilmesi şu şekilde yapılabiliyor;

Google Kişiler intenet sitesini ziyaret edin.

Soldaki menüden Kişiler sekmesini seçin.

Daha Fazla seçeneğini seçip Kişileri Geri Yükle butonuna tıklayın.

Ayarlar uygulamasını açın ve iCloud sekmesine girin.

Kişiler kutucuğunu kapalı hale getirin.

Uyarı ekranı çıkarsa iPhone’umda Tut seçeneğine basın.

Kişiler kutucuğunu açık hale getirin.

Ardından Birleştir kutucuğuna tıklayın.

iOS işletim sistemine sahip iPhone telefonlarda rehberden silinen numaralar ise şu şekilde geri getiriliyor;

Yukarıda anlatılan işlemler iCloud veya Gmail hesabına yedekleme yapan telefonlarda geçerlidir. Söz konusu alanlara yedekleme yapan telefonlardan silinen veriler bu alanlarda saklanabilir ve telefondan silinmesi halinde bu alanlardan geri yüklenebilir. Ancak iCloud ve Gmail yedeklemesi yapmayan telefonlarda silinen verileri, telefon numaraları geri getirmek mümkün değildir.