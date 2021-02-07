İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs ile ilgili korkutan uyarı!
Son Dakika
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs...
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek bozuldu! Merak uyandıran paylaşım..
Son Dakika
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek...
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına müjde! Evleniyorlar..
Son Dakika
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...

Telefonda ekran görüntüsü veya ekran kaydı alma işlemleri

Ekran görüntüsü, bir cep telefonunun veya tabletin ekranında görüntülenen her şeyin anlık görüntüsüdür. Cihaza kaydedilir ve daha sonra görüntülenebilir, düzenlenebilir ve diğer kullanıcılara gönderilebilir. Telefonunuzda ekran görüntüsü veya ekran videosu nasıl çekildiği araştırılmaya başlandı.

07 Şubat 2021 Pazar 00:08
Telefonda ekran görüntüsü veya ekran kaydı alma işlemleri
Takip Et:

Android işletim sistemine sahip akıllı telefon kullanıcıları, telefonlarında ekran görüntüsü almak için birden fazla yöntem kullanabilir, ancak iPhone (iOS) kullanıcılarının yalnızca bir yöntemi vardır. Cep telefonlarında nasıl ekran görüntüsü alınacağı, ekranların nasıl kaydedileceği ile ilgili sorular son zamanlarda merak edilmeye başlandı.

Ekranda gördüğünüz resmi hızlıca kaydetmenin, düzenlemenin ve başkalarına göndermenin en kolay yolu ekran görüntüsü almaktır. Birçok kullanıcı nasıl ekran görüntüsü alacağının cevabını bilir, ancak modeller arasındaki farklılıklar nedeniyle, özellikle Android işletim sistemine sahip akıllı telefon kullanıcıları, ekran görüntüsü alırken izlenecek adımları karıştırabilir. Öte yandan, bir iPhone'da (iOS işletim sistemine sahip bir cihaz) ekran görüntüsü alma işlemi basit bir yöntemdir.

Android ekran görüntüsü alma işlemi biraz kafa karıştırıcı olabilir.Bunun en büyük nedeni, farklı marka ve modellerin farklı arayüzlerde farklı yöntemler sunmasıdır. Tüm akıllı telefonlarda nasıl ekran görüntüsü alınacağını adım adım anlatmış bulunmaktayız.

Telefonda ekran görüntüsü nasıl alınır?

Android'de bir ekran görüntüsü alın:

1. adım: Ekran görüntüsünü almak istediğiniz ekranı açın.

2. adım: Cihazın ses artırma düğmesine ve güç düğmesine aynı anda basılı tutun.

3. adım: Bir deklanşör sesi duyana kadar basılı tutun.

4. adım: Cihaz bir ekran görüntüsü aldığında, bir küçük resim önizlemesi göreceksiniz.

5. adım: Bu resme tıklayarak ekran görüntüsünü düzenleyebilirsiniz.

Galeriden veya Google Fotoğraflar'dan alınan ekran görüntülerine erişebilirsiniz.

İphone (ios)"da ekran görüntüsü alma

1. adım: Ekran görüntüsünü almak istediğiniz ekranı açın.

2. adım: Cihazın ses açma ve güç düğmelerine aynı anda basın.

Varsa, "Ana Sayfa" düğmesine ve güç düğmesine aynı anda basın.

Adım # 3: Bir deklanşör sesi duyana kadar basılı tutun.

Adım 4: Cihaz bir ekran görüntüsü aldığında, bir küçük resim önizlemesi göreceksiniz.

Adım # 5: Bu resme tıklayarak ekran görüntüsünü düzenleyebilirsiniz.

Adım # 6: Kaydetme hedefini seçin.

Fotoğraflar veya Dosyalar aracılığıyla çekilmiş ekran görüntülerine erişebilirsiniz.

Ekran görüntüsü almak için yukarıdaki tüm iPhone modelleri için adımları takip edebilirsiniz ancak Android işletim sistemine sahip akıllı telefonların ekran yakalama yöntemi hakkında biraz daha işlemlerden bahsetmek gerekiyor.

Samsung Galaxy S20 ve Galaxy Note 10 gibi modellerde Ayarlar sayfasından etkinleştirilebilen avuç içi hareketi özelliği kullanılarak ekran görüntüsü alınabilir. Fonksiyonu aktif hale getirdikten sonra elinizin kenarını ekranda sağdan sola kaydırmanız ekran görüntüsü almak için yeterlidir.

Farklı markalara ait akıllı telefon modellerinde (öneğin, Motorola, Xiaomi), bildirim ekranındaki ekran görüntüsü düğmesine tıklayabilir veya aynı anda ekranda üç parmağınızı kaydırarak ekran görüntüsü alabilirsiniz. Farklı ekran yakalama işlemleri için cihazlarla ilgili ayrıntılı incelemeleri görüntüleyebilirsiniz.

Ekran kaydı nasıl alınır?

Android'de ekran kaydı:

1. adım: Bildirim ekranını açmak için parmağınızı yukarıdan aşağıya kaydırın.

2. adım: Buradan ekran kayıt düğmesine tıklayın.

Ekran kayıt düğmesini göremiyorsanız, düzenleme düğmesiyle birlikte ekleyebilirsiniz.

3. adım: Başlat düğmesine tıklayın.

Geri sayım başlayacak ve bittiğinde ekran kaydı başlayacaktır.

4. adım: Kaydı durdurmak için bildirim ekranını yeniden açın.

5. adım: Ekran kayıt düğmesine tekrar tıkladığınızda, ekran kaydı duracaktır.

Galeriden veya Google Fotoğraflar'dan elde edilen ekran kayıtlarına erişebilirsiniz.

İphone (ios) ekran kaydı alma:

1. adım: Kontrol merkezini açmak için parmağınızı aşağıdan yukarıya doğru kaydırın.

2. adım: Buradan ekran kayıt düğmesine tıklayın.

Ekran kayıt düğmesini görmüyorsanız, bunu Ayarlar sayfasından ekleyebilirsiniz.

3. adım: Düğmeye tıkladığınızda, geri sayım başlayacaktır.

Geri sayım sona erdikten sonra, ekran kaydı hemen başlayacaktır.

4. adım: Kaydı durdurmak için kontrol merkezini açın.

Ekran kayıt düğmesine tekrar dokunduğunuzda, ekran kaydı duracaktır.

5. adım: Fotoğraflar aracılığıyla çekilmiş ekran kayıtlarına erişebilirsiniz.

Tüm iPhone modellerinde ekranı kaydetmek için yukarıdaki adımları takip edebilirsiniz. Ekran kaydı, Android işletim sistemine sahip bir akıllı telefondaki hemen hemen aynı adımları içerir. Ancak her marka ve modelin arayüzünde farklı kısayollar sağlanabilir ve cevabı anlamak için cihazınızın hakkında yapılan detaylı yorumları kontrol edebilirsiniz.



Son Güncelleme: 07.02.2021 00:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EkranGörüntüFotoğrafTelefonVideo
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Samsung The Frame 65 inç 4K Smart TV özellikleri ve fiyatı
Samsung The Frame 65 inç 4K Smart TV özellikleri ve fiyatı
Apple 1976 model Apple-1 bilgisayarı satışa çıkardı
Apple 1976 model Apple-1 bilgisayarı satışa çıkardı
Xiaomi Mi 11'in Avrupa fiyatı sızdırıldı!
Xiaomi Mi 11'in Avrupa fiyatı sızdırıldı!
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek bozuldu! Merak uyandıran paylaşım..
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek bozuldu! Merak uyandıran paylaşım..
Iron Man hayranı Kağıthaneli genç, kendisi için zırh tasarladı
Iron Man hayranı Kağıthaneli genç, kendisi için zırh tasarladı
Ocak 2021'de en çok bu uygulamalar indirildi!
Ocak 2021'de en çok bu uygulamalar indirildi!

Popüler Haberler

Netflix Bir Denizaltı Hikayesi dizisi konusu ne? Bir Deniz Altı hikayesi ne zaman yayınlanır?
Üniversitelerin 2. öğretim ücretleri ne kadardır? 2020-2021 yılı üniversite ikinci öğretim fiyatları
Liselerde sınıf geçme sınavları yapılacak mı? Lise ve Orta Öğretim sınıf geçme sınavları ne zaman yapılacak?
Yarın kimin maçı var? 7 Şubat 2021 Pazar hangi maçlar var?
2021 yılında devlet tarafından verilen maddi destekler açıklandı! Şubat 2021 tarihinde yatırılacak destekler
Egzama askerliğe engel mi? 2021 Egzama hastalığı olanlar asker olabilir mi?
Hava Harp Okulu başvuru nasıl yapılır? 2021 MSÜ Hava Harp Okulu için gerekenler
Milangaz büyük tüp ne kadar oldu? 2021 Milangaz tüp kaç para?
Online emlak vergisi nasıl ödenir? 2021 E-devlet emlak vergisi sorgulama ve ödeme detayları
Survivor market ve erzak oyununu kazanan kim oldu? 6 Şubat Survivor erzak oyununu sonuçları
MEB yarıyıl 15 tatil ne zaman başlayacak?
Kasım 2019 aylık burç yorumları! Kasım ayı sizin için nasıl geçecek? Yıldız falınız Kasım 2019 için ne diyor?
Alev Alev dizisi Ömer kimdir? Cihangir Ceyhan yaşı ve oynadığı diziler
İyi Aile Babası dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı
TÜVTÜRK araç muayene tarihleri ertelendi mi, ne zamana kadar ertelendi?
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 7 Şubat 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Survivor Ekstra sunucusu kimdir? Melisa Emirbayer kimdir, nereli yaşı Kaç?
Show TV canlı yayın akışı 7 Şubat 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Altın ne kadar oldu? 7 Şubat 2021 Pazar Güncel altın fiyatları 7 Şubat 2021 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Alışveriş kredisi ile ödeme nasıl yapılır? 2021 Alışveriş kredisi herkese çıkar mı?
TRT EBA Tv ders tekrarı saati 7 Şubat 2021 Pazar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.