Telefonda ekran görüntüsü veya ekran kaydı alma işlemleri

Android işletim sistemine sahip akıllı telefon kullanıcıları, telefonlarında ekran görüntüsü almak için birden fazla yöntem kullanabilir, ancak iPhone (iOS) kullanıcılarının yalnızca bir yöntemi vardır. Cep telefonlarında nasıl ekran görüntüsü alınacağı, ekranların nasıl kaydedileceği ile ilgili sorular son zamanlarda merak edilmeye başlandı.

Ekranda gördüğünüz resmi hızlıca kaydetmenin, düzenlemenin ve başkalarına göndermenin en kolay yolu ekran görüntüsü almaktır. Birçok kullanıcı nasıl ekran görüntüsü alacağının cevabını bilir, ancak modeller arasındaki farklılıklar nedeniyle, özellikle Android işletim sistemine sahip akıllı telefon kullanıcıları, ekran görüntüsü alırken izlenecek adımları karıştırabilir. Öte yandan, bir iPhone'da (iOS işletim sistemine sahip bir cihaz) ekran görüntüsü alma işlemi basit bir yöntemdir.

Android ekran görüntüsü alma işlemi biraz kafa karıştırıcı olabilir.Bunun en büyük nedeni, farklı marka ve modellerin farklı arayüzlerde farklı yöntemler sunmasıdır. Tüm akıllı telefonlarda nasıl ekran görüntüsü alınacağını adım adım anlatmış bulunmaktayız.

Telefonda ekran görüntüsü nasıl alınır?

Android'de bir ekran görüntüsü alın:

1. adım: Ekran görüntüsünü almak istediğiniz ekranı açın.

2. adım: Cihazın ses artırma düğmesine ve güç düğmesine aynı anda basılı tutun.

3. adım: Bir deklanşör sesi duyana kadar basılı tutun.

4. adım: Cihaz bir ekran görüntüsü aldığında, bir küçük resim önizlemesi göreceksiniz.

5. adım: Bu resme tıklayarak ekran görüntüsünü düzenleyebilirsiniz.

Galeriden veya Google Fotoğraflar'dan alınan ekran görüntülerine erişebilirsiniz.

İphone (ios)"da ekran görüntüsü alma

1. adım: Ekran görüntüsünü almak istediğiniz ekranı açın.

2. adım: Cihazın ses açma ve güç düğmelerine aynı anda basın.

Varsa, "Ana Sayfa" düğmesine ve güç düğmesine aynı anda basın.

Adım # 3: Bir deklanşör sesi duyana kadar basılı tutun.

Adım 4: Cihaz bir ekran görüntüsü aldığında, bir küçük resim önizlemesi göreceksiniz.

Adım # 5: Bu resme tıklayarak ekran görüntüsünü düzenleyebilirsiniz.

Adım # 6: Kaydetme hedefini seçin.

Fotoğraflar veya Dosyalar aracılığıyla çekilmiş ekran görüntülerine erişebilirsiniz.

Ekran görüntüsü almak için yukarıdaki tüm iPhone modelleri için adımları takip edebilirsiniz ancak Android işletim sistemine sahip akıllı telefonların ekran yakalama yöntemi hakkında biraz daha işlemlerden bahsetmek gerekiyor.

Samsung Galaxy S20 ve Galaxy Note 10 gibi modellerde Ayarlar sayfasından etkinleştirilebilen avuç içi hareketi özelliği kullanılarak ekran görüntüsü alınabilir. Fonksiyonu aktif hale getirdikten sonra elinizin kenarını ekranda sağdan sola kaydırmanız ekran görüntüsü almak için yeterlidir.

Farklı markalara ait akıllı telefon modellerinde (öneğin, Motorola, Xiaomi), bildirim ekranındaki ekran görüntüsü düğmesine tıklayabilir veya aynı anda ekranda üç parmağınızı kaydırarak ekran görüntüsü alabilirsiniz. Farklı ekran yakalama işlemleri için cihazlarla ilgili ayrıntılı incelemeleri görüntüleyebilirsiniz.

Ekran kaydı nasıl alınır?

Android'de ekran kaydı:

1. adım: Bildirim ekranını açmak için parmağınızı yukarıdan aşağıya kaydırın.

2. adım: Buradan ekran kayıt düğmesine tıklayın.

Ekran kayıt düğmesini göremiyorsanız, düzenleme düğmesiyle birlikte ekleyebilirsiniz.

3. adım: Başlat düğmesine tıklayın.

Geri sayım başlayacak ve bittiğinde ekran kaydı başlayacaktır.

4. adım: Kaydı durdurmak için bildirim ekranını yeniden açın.

5. adım: Ekran kayıt düğmesine tekrar tıkladığınızda, ekran kaydı duracaktır.

Galeriden veya Google Fotoğraflar'dan elde edilen ekran kayıtlarına erişebilirsiniz.

İphone (ios) ekran kaydı alma:

1. adım: Kontrol merkezini açmak için parmağınızı aşağıdan yukarıya doğru kaydırın.

2. adım: Buradan ekran kayıt düğmesine tıklayın.

Ekran kayıt düğmesini görmüyorsanız, bunu Ayarlar sayfasından ekleyebilirsiniz.

3. adım: Düğmeye tıkladığınızda, geri sayım başlayacaktır.

Geri sayım sona erdikten sonra, ekran kaydı hemen başlayacaktır.

4. adım: Kaydı durdurmak için kontrol merkezini açın.

Ekran kayıt düğmesine tekrar dokunduğunuzda, ekran kaydı duracaktır.

5. adım: Fotoğraflar aracılığıyla çekilmiş ekran kayıtlarına erişebilirsiniz.

Tüm iPhone modellerinde ekranı kaydetmek için yukarıdaki adımları takip edebilirsiniz. Ekran kaydı, Android işletim sistemine sahip bir akıllı telefondaki hemen hemen aynı adımları içerir. Ancak her marka ve modelin arayüzünde farklı kısayollar sağlanabilir ve cevabı anlamak için cihazınızın hakkında yapılan detaylı yorumları kontrol edebilirsiniz.