İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
DEVA lideri Ali Babacan sahaya inmeye hazırlanıyor
DEVA lideri Ali Babacan sahaya...
İsrail savaş uçakları Gazze'deki noktalara hava saldırısı gerçekleştirdi
İsrail savaş uçakları Gazze'deki noktalara...
Barcelona'nın genç oyuncusundan üzücü haber geldi! Samuel Umtiti’nin Covid-19 virüsü testi pozitif çıktı
Barcelona'nın genç oyuncusundan üzücü haber...
Ezgi Mola Gülben Ergen'i esprili bir şekilde Ti'ye aldı
Son Dakika
Ezgi Mola Gülben Ergen'i esprili...

Telefona root atma nedir? Android işletim sistemli cihazlar nasıl rootlanır?

Telefona root atma nedir? Android işletim sistemli cihazlar nasıl rootlanır? ile alakalı birçok merak edilen yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Biz de 17.08.2020’li haberimizde Telefona root atma nedir? Android işletim sistemli cihazlar nasıl rootlanır? konusunda merak edilenleri kaleme aldık. Siz de 17.08.2020’li haberimizi okuyarak güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 12:16
Telefona root atma nedir? Android işletim sistemli cihazlar nasıl rootlanır?
Takip Et:

Android işletim sistemine sahip cihaz kullanıcıları telefonlarına root atmak isteyebilmektedir. Cihaza root atmak isteyen kişiler nasıl root atılacağını araştırmaya başladılar. Android işletim sistemli cihazlara root atılması halinde sistem dosyalarının eklenmesi veya bazı değişikliklerin yapılması gibi uygulamalara erişim sağlanabilmektedir.

Android telefonu rootlamak nedir?

Android telefonu rootlayarak cihazda yüklü uygulamaların, yapılandırmaların ve kullanıcıların erişim sağlayamadığı ayrıcalıkların çalıştırılması sağlanabilir.

Root süreciyle sistem dosyaları değiştirilip silinmesiyle önceden yüklenen dosyalar kaldırılabilir veya tehlikeli işlemler önlenebilir. Root öncesinde kullanıcı onayı istenir ve akabinde süper kullanıcı uygulamasıyla cihazdaki mevcut işletim sistemi kaldırılır veya değiştirilebilir.

Android telefona nasıl root atılır?

Android telefona root atabilmek için;

Ayarlar menüsüne girin,

‘’Cihaz Hakkında’’ sekmesine dokunun,

Bölümde bulunan yapım numarasına tıklayın,


Cihaz geliştirme için birkaç defa tıklanması gerektiği uyarısını dikkate alın,

Geliştirici seçeneklerini aktifleştirdikten sonra ‘’Geliştirici Seçenekleri’’ menüsüne girin,

Menüden USB hata ayıklama moduyla root işlemini tamamlayın.

Android telefon root başlama işlemi nasıl yapılır?

USB ayıklama modunu aktifleştirdikten sonra Android cihazda Root işlemi başlar. Bunun için bilgisayarda ücretsiz indirebileceğiniz Root uygulamalarından Kingo Android Root indirilerek rootlama başlayabilir. Android cihazlarda root işlemini başlatabilmek için uygulama kullanmanız gerekiyor. Root başladıktan sonra sorun oluşması halinde cihazınızdaki bilgileri ikinci cihaza senkronize ederek koruma sağlanabilir. Bu nedenle cihazınızı Rootlamadan önce mutlaka Kingo Android Root uygulamasını indirin.

Kingo Android Root nedir?

Kingo Android Root, Android işletim sistemli cihazı geliştirip kişiselleştirebilmek gibi işlemlere izin verir. USB bağlantısıyla cihazınızda kullanabileceğiniz uygulamayla root işlemi sonrasında bilgisayarla bağlantı kesilir ve otomatik olarak kapanır.

Cihazın kişiselleştirilmesini kolaylaştırabilmek için en önemli işlemlerden birisi Root’tur. Cep telefonunu rootlayan bir kullanıcı cihazında bulunan ve daha önce kullanma hakkı olmayan özellikleri de kullanmaya başlayabilir. Cihaz performansı öncesine göre gelişen Root sürecinde istenmeyen uygulamaların kullanımı durdurulabilir.

Android cihaza Root işleminin faydaları nelerdir?

Android akıllı telefonunuza root atma işleminin bazı faydaları bulunmaktadır. Rootlu aygılarda telefon ve tablet görünümü kontrol edilebilir. Süper Kullanıcı ile aygıt sistem dosyalarına erişim sağlanabildiğinden kodlama uzmanlığı seviyesi özelleştirilebiliyor. Pil simgesi rengi, çizim animasyonu ve daha pek çok görselin değiştirilmesini sağlayan temalar mümkün hale gelir. Çekirdak kontrolü sağlanarak CPU hız aşımına izin verilebilir.

Uygulama yedeklemeleri, yüklenmesi veya toplu düzenlemesi gibi cihazınızda kurulu Bloatware’in kaldırılması da tam uygulama kontrolü vermektedir. Cihazınızı şekillendirecek ROM’lar kullanılabilir, cihazın performans,  ses ayarı ve hafıza gibi kontrol edilemeyen ayarlara erişim sağlanabilir.



Son Güncelleme: 17.08.2020 12:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk Telekom 10 GB İntenet Kampanyası 14 Ağustos 2020 Cuma
Türk Telekom 10 GB İntenet Kampanyası 14 Ağustos 2020 Cuma
Instagram keşfet nasıl çıkılır? Pratik çözüm ve öneriler
Instagram keşfet nasıl çıkılır? Pratik çözüm ve öneriler
Meclis'ten geçen Sosyal medya yasası hangi yükümlülük ve yaptırımları getiriyor? 2020 sosyal medya yasası detayları
Meclis'ten geçen Sosyal medya yasası hangi yükümlülük ve yaptırımları getiriyor? 2020 sosyal medya yasası detayları
WhatsApp artık 2 telefondan kullanılabilecek!
WhatsApp artık 2 telefondan kullanılabilecek!
Türk Telekom bayram öncesi bedava internet kampanyası!
Türk Telekom bayram öncesi bedava internet kampanyası!
Tesla firması yeni bir alana girmeye hazırlanıyor
Tesla firması yeni bir alana girmeye hazırlanıyor

Popüler Haberler

Telefona root atma nedir? Android işletim sistemli cihazlar nasıl rootlanır?
Halkbank anında onaylı 60 ay vadeli 10 Bin TL kredi
TV8 Apartmanlar Yarışıyor başvuru formu adresi ve başvuru şartları
TV8 Apartmanlar Yarışıyor Sunucusu Ümit Kantarcılar kimdir? Rol aldığı yapımlar ve diziler
Bisiklet almak isteyene bankalardan kredi desteği
Emlak vergisinden muafiyet şartları ve geri ödeme alma işlemleri
2 bin 100 TL emekli olamamış kişiler ödemesi için ne yapmak gerekir? Kimler 2 bin 100 TL para alabilir?
Karantinadayım Gıda Yardımı Nasıl Alırım? 14 gün karantinada ihtiyaçlarımı nasıl karşılarım?
Sıcaklarda en çok tercih edilen sessiz ve akıllı en iyi 2020 vantilatör modelleri
Kazara Aşk dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? Star Tv Kazara Aşk dizisi hakkında bilgiler
Payitaht Abdülhamid Tahsin Paşa öldü mü? Bahadır Yenişehirlioğlu diziden ayrılıyor mu? Tarihte Tahsin Paşa nasıl öldü?
Ev temizliği için evde dezenfektan nasıl yapılır? Ev temizliği için doğal kolay dezenfektan yapımı
Devletten 106 TL'ye kadar elektrik faturası yardımı
Hercai dizisi yeni sezon, yeni bölümler ne zaman başlayacak?
A101 11 Temmuz – 18 Temmuz 2019 aktüel indirimli ürünler kataloğu
3 Ay ertelemeli anında 45 Bin TL borç kapatma kredisi veren bankalar ve kredi şartları
KYK burs ve kredileri bayramdan önce mi yatar mı? Kyk Burs ve kredi ödemeleri öğrenci hesaplarına ne zaman hesaplara yatar?
2020 Ağustos Asgari geçim indirimi nedir, ne kadar? AGİ asgari ücretin içinde midir?
Sayıştay Denetçi Yardımcısı eleme sınavı konuları ve baraj puanı
Asgari ücretle geçimini sağlayan kişilerin maaşına 375 TL zam geliyor!
Şarjı en uzun süre dayanan telefonlar listesi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.