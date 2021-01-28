Telefon wifi'ye bağlı ama internet erişimini yok, neden bağlanmıyor?

Evde kaldığımız günlerde intenete ve telefona olan bağlılığımız daha da artmış bulunmakta. İntenette ve sosyal medyada günümüzün büyük bir kısmını geçirmeye başladık. Dolayısıyla wifi ağına olan ihtiyacımız da arttı.

İntenet paketimizi bitirip,ek ücrete tabi olmamak için wifi kullanmak hepimiz için kaçınılmaz bir durum haline geldi. Fakat bazen istemediğimiz durumlarla karşılaşabiliyoruz. Telefonumuzun wifi ağına bağlanmasına rağmen bir türlü intenet erişimini sağlayamayabiliyoruz.

İNTERNET ERİŞİMİ YOK İSE NE YAPMALIYIM?

Genellikle modemden kaynaklanan bir sorun nedeni ile wifi ağına bağlanıp, intenet erişimini sağlayamayabilirsiniz. Bu sorunu gidermek için modeminizi kapatıp açabilirsiniz. Eviniz dışında bir yerde bu sorunu yaşıyorsanız yetkili kişiye bu sorunu bildirmeniz gerekmektedir.

Modeme ait şifre eğer değişti ise yeni şifreyi öğrenip, tekrar giriş yapmalısınız.

YENİ ŞİFRE İLE İNTERNET GİRİŞİ

İlk olarak telefonunuzdaki wifi ayarlarından intenet isminize tıklayıp ‘ağı unut’ seçeneğine girin.

Sonra wifi ağına tekrar bağlanıp yeni şifrenizi girin.

Yeni şifrenizi eksiksiz ve doğru bir şekilde girmeniz halinde intenete erişiminiz sağlanır.

Fakat yeni şifreyi girmenize ve modemi kapatıp açmanıza rağmen hala intenet kullanımını sağlayamıyorsanız, telefonunuzun DNS ve IP ayarlarını değiştirmeniz gerekebilir.

Eğer diğer kullanıcılar intenette bir sorun yaşamıyorlarsa kendi telefonunuzdaki DNS ve IP ayarlarını değiştirmelisiniz.

ANDROID DNS DEĞİŞTİRME

- Wıfı açın

- Wıfı ağınızı seçin

- Gelişmiş seçenekleri göstere tıklayın

- DHPC tıklayın ve statik seçeneğini tercih edin

- IP ayarınızın son üç hanesini değiştirin

- Geçit yazan kısmı da değiştirin

IPHONE DNS DEĞİŞTİRME

- Wıfı açın

- Wıfı ağınıza bağlanın

-Wıfı detaylarına girdikten sonra DNS seçeneğine girin

- DNS ayarlarını değiştirin

2021 DNS AYARLARI

Hem android hem Ios tabanlı akıllı cihazlarda geçerli olan, telefonunuza tanımlayabileceğiniz DNS1 ve DNS2 ayarlarını aşağıdaki şekilde sıraladık.

Google DNS1 ve DNS2:

8.8.8, 8.8.4.4

Yandex DNS1 ve DNS2

: 77.88.8.88, 77.88.8.2

Smart Safe DNS1 ve DNS2

: 54.85.9.10, 54.85.12.30

Safe DNS1 ve DNS2

: 46.39.39, 195.46.39.40

Eğer hala bahsedilen yöntemlerle intenet erişiminizi sağlayamadıysanız, ağ ayarlarınızı sıfırlamayı deneyin. Ayarlar kısmından- genel sıfırla- ağ ayarları sıfırla seçeneklerine sırayla tıklamalısınız. Bu işlemden sonra VPN bilgilerini, hücresel ayarları ve şifreleri yeniden oluşturmalısınız.

IP ADRESİ ALINIYOR FAKAT İNTERNETE BAĞLANILAMIYORSA NE YAPILMALI?

Telefonun IP adresini almaması halinde ne yazık ki intenete erişim sağlanmıyor. İntenete bağlanamadığınız cihaz ile, ağ ayarlarından wıfı ağını unut işlemini gerçekleştirmelisiniz. Daha sonra cihazınızı kapatıp açmalı, tekrar wıfı ağına giriş yapmalısınız.

Böyle bir durumda telefonun Ip ve Dns ayarlarında bir değişiklik yapmanıza gerek yok.