Telefon Wifi ağına bağlanıyor ama internete giremiyorum, internet çekmiyor, çok yavaş ne yapmalıyım?

Sadece günlük yaşamda değil, iş hayatında da zaman zaman intenet erişimiyle ilgili sorunlar yaşayabiliriz ve telefonumuzda intenet olmadığı için e-postaları yanıtlamada gecikebiliriz.

Ya da akşam Youtube'da güzel meditasyon müzikleri dinlerken rahatlamak istediğimizde, tüm günün yorgunluğundan kurtulmak için telefonumuzdaki intenet çalışmadığı için hayal kırıklığına uğrayabiliriz.

Aslında telefon intenetinin çekmemesi, hava şartları genel olarak kötü olması, modemden uzak olmak, intenet telefon paketimiz bitmesi vb. Küçük ve çabuk çözülen nedenlerle bile intenete Genel teknik arıza veya modem şifresi değişikliği nedeniyle erişemediğimiz durumlar vardır.

Telefon wifi bağlanıyor ama intenet erişimi yok

Telefonumuz intenete bağlı olmadığında, genellikle telefonumuzun Wi-Fi ağına bağlandığına tanık oluyoruz ancak İntenetin çalışmadığını görürüz.

Telefonumuz bir Wi-Fi ağına bağlı olmadığında, bu sorun genellikle teknik bir arızadan kaynaklanır ve bizimle aynı ortamda bulunan kişiler modem aracılığıyla İntenete bağlanmakta güçlük çekerler.

Bu durumda, İntenette teknik bir arıza olup olmadığı konusunda onlardan bilgi almak, yani soruna çözüm bulma konusunda onları bilgilendirmek için hizmeti aldığımız İntenet servis sağlayıcısının müşteri hizmetlerini aramalıyız.

Bazen İntenet alımının olmaması İntenet servis sağlayıcısına bağlıdır, bu nedenle aynı evde, dairede veya hatta aynı mahallede yaşayan insanlar bile İntenete bağlanamazlar.

Siz ve komşularınız İntenete bağlanamıyorsanız, yapabileceğiniz tek şeyin müşteri hizmetlerini aramak olduğu sonucuna varabiliriz.

Müşteri hizmetlerini arayarak ve bir arıza kaydı bırakarak, İntenet erişim probleminizin kısa sürede çözüleceğinden emin olabilirsiniz.

Bununla birlikte, telefon Wi-Fi'ye bağlıysa ancak İntenet'e bağlı değilse, sorun modemdeki bir sorundan kaynaklanıyor olabilir.

Telefonunuz İntenete bağlı, ancak oturum açamıyorsanız; Yapmanız gerekenleri şu şekilde açıklayabiliriz:

Telefonunuzdaki diğer wifi ağlarını unutun

Yaşadığımız veya çalıştığımız yerde çok sayıda modem ve Wi-Fi ağının bulunması bazen telefonumuzun başka ağlara bağlanmaya çalışmasına ve intenet ağımızın bağlantısının kesilmesine ve kesintiye uğramasına neden olabilir.

Telefonumuzun yalnızca Wi-Fi ağımızı görmesi için, diğer tüm ağları telefonumuzdan kaldırmamız gerekir.

Telefonunuzdaki diğer tüm ağları kaldırmak için, Ayarlar - Wi-Fi - Wi-Fi Ağı'nı tıklamanızın ardından kendi Wi-Fi ağınız dışındaki tüm diğer ağları tıklamanız ve "Unut" demeniz gerekir.

Bu şekilde, telefonunuzun yalnızca modem aracılığıyla İntenet'e bağlı kaldığından ve telefonun İntenet'e daha kolay bağlanabileceğinden emin olabilirsiniz.

Yönlendirici kullanın

İntenete modemden uzak bir odadan bağlanmaya çalışmak, telefonumuz Wi-Fi'ye bağlı gibi görünse de İntenete erişmememize neden oluyor.

Bu durumda modeme yaklaşarak intenete kolaylıkla erişebiliriz.

İntenete sık sık kendi odanızda erişmeye çalışıyorsanız, İntenet bağlantısında sorun yaşıyorsanız; Bir yönlendirici satın alarak ve odanızın yakınına yerleştirerek intenete kolayca bağlanabilirsiniz.

Nitelikli ve kanıtlanmış bir yönlendirici ile, İntenete bağlanamama sorununu çözebilir ve ayrıca İntenete daha hızlı bağlanabilir ve yönlendiriciyi kullanmanın diğer avantajlarından yararlanabilirsiniz.

Uçak modunu açıp, tekrar kapatın

İntenete bağlanamama sorunu çoğu zaman uçak modunu açıp kapatmak gibi basit bir yöntemle çözülür.

Uçak modunu açmak ve kapatmak için; Genelde İntenet etkinleştirilir çünkü önce İntenet bağlantısını kapatır ve sonra tekrar açar.

Bluetooth’unuzu kapatın

Bazen akıllı telefonlarda unutulan Bluetooth, intenet erişimini sadece zayıflatmakla kalmaz, aynı zamanda yavaşlatır.

Özellikle İntenet alımının düşük olduğu yerlerde Bluetooth'un açık olması intenete bağlanmanızı engeller.

Bluetooth'u kapatmak ve İntenete yeniden bağlanmaya çalışmak genellikle işe yarar.

Güç tasarruf modunu kapatın

Telefonumuzun daha uzun süre dayanması için etkinleştirdiğimiz güç tasarrufu modları etkinleştirilirse, intenet bağlantısını yavaşlatabilir veya hatta kesebilir.

Uçak Modu'nu açıp kapatmanıza ve Bluetooth'u kapatmanıza rağmen İntenet'e erişemiyorsanız; Ayrıca güç tasarrufu modunu kapatmanızı da öneririz.

Modemi açıp, kapatın

İntenet bağlantınız yukarıdaki 3 basit yöntemle hala iyileşmediyse, sorun daha ciddi olabilir.

İntenet bağlantısı sorunu, modem teknik arızası, eskimiş ve dengesiz kablolardan kaynaklanıyor olabilir.

Bazen modem çok yorulduğu için intenet erişimi zor olabilir, bu da tüm gün çalıştığı anlamına gelir.

Aslında, modemin aşırı çalışması ve ısıtılması İntenet'i yavaşlatabilir.

İntenete erişemiyorsanız veya İntenetiniz yavaşsa, modemin sıfırlama düğmesine basın, 15-20 saniye bekleyin ve ardından modemi yeniden açın.

Modem şifrenizin değişip değişmediğini kontrol edin

Sıfırladıktan sonra mevcut Wi-Fi ağına yeniden bağlanmayı deneyin.

Ailenizin diğer üyeleri bir modem parolası kullanırsa, İntenete bağlanamazsınız; Bunun nedeni şifrenizin değişmiş olması olabilir.

Ardından intenete başka bir akıllı telefondan veya bilgisayardan erişip erişemeyeceğinizi kontrol edin.

İntenette başka cihazlar varsa, yeni şifreyi öğrenmeli ve yeni şifreyi kullanarak aynı Wi-Fi ağına yeniden bağlanmayı denemelisiniz.

Telefonunuzun DNS ve IP adreslerini değiştirin

Modem şifresi değişmezse, cihazınız dışındaki cihazlar modemin İntenet bağlantısına bağlanıyorsa, telefonunuzun DNS ve IP ayarlarını gözden geçirin ve güncelleyin.

Aynı İntenet modemini kullanan diğer kişiler İntenet'e bağlanamazsa, hem modem hem de telefon için DNS ve IP adreslerini değiştirmeniz gerekir.

Telefonum Wifiye Bağlanıyor ama İntenete Girmiyor

DNS ve IP adreslerinizde yapabileceğiniz değişiklikler sayesinde akıllı telefonunuzun İntenete yeniden bağlanmasına izin verebilirsiniz.

DNS ayarlarını Android ve IOS cihazlarında nasıl yapılandırabileceğinizi şu şekilde açıklayabiliriz:

Android DNS Ayarları

Bir Android akıllı telefonun DNS ayarlarını değiştirmek için;

Akıllı telefonun ana ekranında Ayarlar – wifi seçeneğine tıklayın.

Wi-Fi menüsüne tıkladıktan hemen sonra, kendi Wi-Fi ağınıza dokunun ve gelişmiş seçenekleri gösterin.

Yeni açılan sayfada DNS1 ve DNS2 ayarlarını güncelleyin.

Bu noktada DNS1'de 8.8.8.8 ve DNS2'de 8.8.8.4 girmeniz gerekir.

Ardından Tamam'a dokunun.

Yukarıdaki adımları sırasıyla izledikten sonra modeminizi sıfırlayın. Modem tekrar yandığında, İntenete yeniden bağlanmayı deneyin. Bu şekilde, daha önce bağlanamadığınız intenete kolayca bağlanabilirsiniz.

Iphone DNS Ayarları

DNS ayarları, iPhone cihazlarında benzer şekilde düzenlenmiştir. Ayarlar - Wifi seçeneğine tıklamanız ve ardından kendi Wi-Fi ağınıza bağlanmanız gerekir.

Bir Wi-Fi ağına bağlandıktan sonra, sayfayı aşağı kaydırarak DNS seçeneğini tıklayın.

DNS ayarını otomatik olarak seçerek veya DNS1'de 8.8.8.8 ve DNS2'de 8.8.8.4 yazarak DNS ayarlarını düzeltebilir ve intenet erişim sorununu çözebilirsiniz.

DNS Ayarları 2021

Aşağıda sizlerle paylaşacağımız DNS1 ve DNS 2 ayarlarını IOS ve Android işletim sistemli cihazlarınızda kullanabilirsiniz.

Google DNS1 ve DNS2: 8.8.8, 8.8.8.4

Smart Safe DNS1 ve DNS2: 54.85.9.10, 54.85.12.30

Yandex DNS1 ve DNS2: 77.88.8.88, 77.88.8.2

Safe DNS1 ve DNS2:

Cep Telefonum İntenete Bağlanmıyor Ne Yapabilirim?

46.39.39, 195.46.39.40

Yukarıdaki yöntemlerin hepsini tek tek denediyseniz ve yine de sonuç alamıyorsanız, sorun akıllı telefonunuzdaysa, tüm telefon ağ ayarlarını sıfırlamayı denemeniz ve tüm ayarları sıfırdan manuel olarak ayarlamanız gerekir.

Başka bir deyişle, telefonunuzdaki VPN, APN ve hücresel ayarları doğru şekilde yeniden düzenleyin.

Telefonunuzun ağ ayarlarını sıfırlamak için, Ayarlar - Genel - Sıfırla - Ağ Ayarlarını Sıfırla'ya dokunmanız gerekir.

Telefonunuzun VPN ve APN ayarları hakkında çok fazla teknik bilginiz yoksa bu konuda tecrübe ve bilgisi olan bir arkadaşınızdan veya tanıdığınızdan yardım alabilir veya telefon mağazasına gidip yeni telefon ayarlarına girebilirsiniz.

Mobil Veri Açık Ama İntenete Giremiyorum

Genellikle, telefonunuzla intenete mobil veriyle bağlanırsanız; Ancak, intenete mobil veri bağlantınız üzerinden erişemiyorsanız, bunun nedeni intenet paketinizin süresinin dolmuş olması olabilir.

Bu durumda İntenet paketinizin süresinin dolup dolmadığını öğrenmek için abone olduğunuz GSM operatörünün web sitesine gidebilirsiniz.

Bazı yerlerde, özellikle kırsal kesimde, İntenet ve GSM operatörlerinin alış gücü düşük olduğu için İntenete erişim mümkün olmayabilir.

Şehirde, merkezi bir ortamdaysanız ve intenet paketi bitmemiş olmasına rağmen intenete bağlanamıyorsanız; Ardından, değişiklikler için telefonunuzun İntenet ayarlarını kontrol edin.

Yeni bir APN oluşturarak, yani telefonun APN ayarlarını düzenleyerek intenete bağlanabilirsiniz.

Turkcell İntenet Ayarları

Turkcell intenet ayarlarını düzenlemek için akıllı telefonunuzda Ayarlar - Diğer Ayarlar - Mobil ağlar - Erişim noktası menüsüne tıklayın.

Yeni bir APN oluşturmak için isim kısmına Turkcell İntenet ve APN kısmına "intenet" yazın ve tekrar intenete bağlanmayı deneyin.

Vodafone İntenet Ayarları

Vodafone müşterisi iseniz, Ayarlar - Diğer ayarlar - Mobil ağlar - Erişim noktasına tıkladıktan sonra, ad alanında Vodafone İntenet ve APN bölümünde "intenet" yazmalısınız.

Türk Telekom İntenet Ayarları

Türk Telekom abonesiyseniz Ayarlar - Diğer ayarlar - Mobil ağlar - Erişim noktası seçeneklerini tıklayın.

APN oluşturmak için kullanıcı adına Türk Telekom İntenet, APN kısmına ise "intenet" girmeniz gerekmektedir.

APN ayarlarını değiştirmenize rağmen sonucu alamadıysanız Abone olduğunuz GSM müşteri hizmetlerini arayarak uzaktan canlı destek alabilirsiniz.