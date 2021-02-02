Telefon webcam olarak nasıl kullanılır?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitimin uzaktan online şekilde işlenmesi üzerine birçok alt yapı yetersizliğinden kaynaklı çocuklar ve gençler derslerden uzak kalıyor. Bilgisayarında webcam kamera özelliği olmayan öğrenciler gerekli toplantılara girememektedir. Eğitim gibi birçok işyeri de çalışmalarına uzaktan katılma kararı alırken yine webcam’i olmayan vatandaşlar gerekli toplantılara katılamamakta. Peki telefonumuzu webcam olarak kullanmak mümkün mü?

Webcam yoksa Telefon var!

iOS ve Android cihazlar için geçerli olan bu uygulama ile herhangi bir kablo veya araca ihtiyaç duymadan kullanmış olduğunuz telefonu webcam olarak kullanabilirsiniz. Gerekli uygulama indirilerek bilgisayar ve telefonu aynı Wi-Fİ ağına bağlanmak yeterli olacaktır.

Google Play Store veya App Store üzerinden indirilen mucizevi uygulama ‘DroidCam’ indirerek gerekli aşamaların yapılması sonucunda telefonunuz webcam olarak kullanılmaktadır.



