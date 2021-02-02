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Telefon webcam olarak nasıl kullanılır?

Koronavirüs salgını nedeni ile eğitim şu an için online(çevrimiçi) şekilde işleniyor. Bu süreçte görüntülü görüşmelere ve derslere katılım sağlanması için kamera olması gerekmektedir. Koronavirüs nedeni ile sadece öğrenciler değil birçok kurum ise çalışma hayatını evden yürütmeye karar aldı. Önemli toplantılara katılamayan vatandaşlar oldukça mağdur. Peki bilgisayarında webcam olmayan öğrenciler ve çalışanlar ne yapacak? Telefonlar webcam olarak kullanılabilir mi?

02 Şubat 2021 Salı 17:37
Telefon webcam olarak nasıl kullanılır?
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitimin uzaktan online şekilde işlenmesi üzerine birçok alt yapı yetersizliğinden kaynaklı çocuklar ve gençler derslerden uzak kalıyor. Bilgisayarında webcam kamera özelliği olmayan öğrenciler gerekli toplantılara girememektedir. Eğitim gibi birçok işyeri de çalışmalarına uzaktan katılma kararı alırken yine webcam’i olmayan vatandaşlar gerekli toplantılara katılamamakta. Peki telefonumuzu webcam olarak kullanmak mümkün mü?

iOS ve Android cihazlar için geçerli olan bu uygulama ile herhangi bir kablo veya araca ihtiyaç duymadan kullanmış olduğunuz telefonu webcam olarak kullanabilirsiniz. Gerekli uygulama indirilerek bilgisayar ve telefonu aynı Wi-Fİ ağına bağlanmak yeterli olacaktır.

Webcam yoksa Telefon var!

Google Play Store veya App Store üzerinden indirilen mucizevi uygulama ‘DroidCam’ indirerek gerekli aşamaların yapılması sonucunda telefonunuz webcam olarak kullanılmaktadır.



Son Güncelleme: 02.02.2021 17:37
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Anahtar Kelimeler:
WebcamKameraTelefon Kamerası
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