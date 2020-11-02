Telefon numarası kime ait, beni kim aramış? Beni arayan kim, arayan numara kime ait nasıl öğrenirim?

Telefon numaraları, şirketler ve kişiler arasında kolay bir şekilde dağıtılmaktadır. Durum böyle iken ev ve cep telefonunuza bilinmeyen numaralardan gelen çağrılar rahatsız edici olabiliyor. Bilinmeyen numaralardan sık sık aranan kişilerin, numaraların kime ait olduğunu öğrenmesi oldukça kolay bir işlemdir. İçeriğimizde bulunan ücretli ve ücretsiz yöntemler ile telefonunuza gelen çağrıların akıbetini öğrenebilirsiniz.

Telefon numarasının kime ait olduğunu öğrenme yöntemleri

Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, PTTCell ve Bimcell gibi operatörler numaradan isim sorgulama gibi servislere sahiptirler. Bu servislere düşük bir ücret ödeyerek telefonunuza gelen çağrının kimden geldiğini öğrenmeniz mümkündür. Ancak öncelikle karşı tarafın hangi operatörü kullandığını bilmeniz gerekmektedir. Ayrıca arayanın kimliğini öğrenebilmeniz için hat sahibinin yasal olarak gizlememiş olması gerekmektedir. bu durum için endişelenmenize hiç gerek yok çünkü birçok cep telefonu kullanıcısı yasal bir durum söz konusu olmadığı sürece numaralarını operatörlerine gizlemezler.

Türk Telekom arayan kimliğini öğrenme

Türk Telekom operatörü kullanıcısıysanız 11811 numaralı çağrı merkezini arayarak sizi arayan kişinin kim olduğunu öğrenebilirsiniz. İşlem ücret dakika başına 1.25 TL olarak ücretlendirilmektedir.

Turkcell arayan kimliğini öğrenme

Turkcell operatörü arayan kimliğini öğrenebilmek için özel bir servis hazırlamıştır. Bilinmeyen numaralar servisi ile sizi arayan kişinin kim olduğunu öğrenebilirsiniz. Bu işlem için sorgulayacağınız numarayı yazıp 2200’a kısa mesaj göndermeniz yeterlidir. Turkcell bu sorgulama için mesaj başına 3.99 TL ücretlendirme yapmaktadır.

Bunun yanında Turkcell’in çağrı merkezi olan 11832’yi arayarak sizi arayan numaranın kime ait olduğunu öğrenebilirsiniz. Bu işlem için dakika başına 1.6 TL ücretlendirme yapılmaktadır.

Vodafone arayan kimliğini öğrenme

Vodafone kullanıcısıysanız arayan kişinin kimliğini öğrenmek için numaranın başında sıfır olmadan 7048’e kısa mesaj gönderebilirsiniz. Bu işlem 1.25 TL olarak ücretlendirilmektedir. Mesaj yöntemini tercih etmeyen kişiler 11842 numaralı çağrı merkezini arayarak bilinmeyen numarayı öğrenebilirsiniz. Bu işlem için dakika başına 1.25 TL ücretlendirme yapılmaktadır.

Uygulamalar ile telefon numarası kime ait öğrenme yöntemleri

Sizi arayan numaranın kime ait olduğunu öğrenmenin ücretsiz yöntemleri de bulunmaktadır. Bu yöntemler akıllı telefonlarda bulunan uygulamalardır.

Facebook ile numaranın kime ait olduğunu öğrenme

Dünyada en çok kullanıcıya sahip olan Facebook üzerinden birçok bilgiye ulaşmak mümkündür. Kişiler Facebook’a üye olurken sahte hesapları önlemek amacıyla cep telefonu doğrulaması yapmaktadır. Bunun için kime ait olduğunu öğrenmek istediğiniz telefon numarasını Facebook ya da Instagram arama çubuğuna yazmanız yeterli olacaktır. Arama sonrasında cep telefonu numarasıyla ilişkilendirilmiş profili öğreneceksiniz.

Whatsapp ile numaranın kime ait olduğunu öğrenme

En çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp ile bir numaranın kime ait olduğunu kolayca öğrenebilirsiniz. Sizi arayan numarayı rehberinize kaydettikten sonra uygulamada yer alan kişiler bölümüne girerek arayan kişinin fotoğrafını görebilirsiniz. Ancak bunun için numaranın Whatsapp’a kayıt olması ve fotoğrafının herkese açık olması gerekmektedir.

Google ile numaranın kime ait olduğunu öğrenme

Arama motoru Google ile arayan numaranın kimliğini bulabilirsiniz. Arama çubuğuna numarayı tınak işaretleri arasına ‘’05xxxxxxxxx’’ şeklinde alarak arama yapmanız gerekmektedir.

Numaranın kime ait olduğunu bulma uygulamaları

Operatör ve sosyal ağların yanı sıra numara sorgulaması yapan uygulamalar bulunmaktadır. Apple Store ve Play Store’da yer alan CIA uygulaması ile arayan kişinin kim olduğunu öğrenebilirsiniz. Ancak bu uygulamalar kullanıcılardan rehber bilgilerini talep etmektedir. Yani uygulama ile rehberinizdeki bütün numaraları paylaşmış oluyorsunuz. CIA uygulaması, kullanıcıların rehber bilgilerini edindiği için numara sorgulama yaptığınızda o numaranın diğer rehberlerde hangi isimle kayıt olduğunu göstermektedir. CIA uygulaması tamamen ücretsiz olup, milyonlarca kişi tarafından tercih edilen uygulamalardan birisidir.

Sizler de tanımadığınız numaralardan çağrı veya mesaj alıyorsanız yukarıda anlattığımız ücretli ve ücretsiz yöntemleri kullanarak kolayca arayan kişinin kimliğini öğrenebilirsiniz. Ayrıca bilinmeyen numaralardan ve intenet sitelerinden otomatik olarak gönderilen kısa mesajlardan rahatsızlık duyuyorsanız, cep telefonunuzdan numarayı engelleyerek karşı tarafın size ulaşmasının önüne geçebilirsiniz.