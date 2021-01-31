Telefon numarası değişikliği ve numara taşıma kaç ayda bir yapılır?

GSM firmalarının avantajlı kampanyalarından faydalanmak isteyen pek çok kişi numarasını başka bir operatöre taşımaktadır. Taşıma işlemlerinin kaç ayda bir yapıldığı ise merak edilmektedir. Özellikle GSM operatörlerinden aldıkları hizmetten memnun olmayan ve daha avantajlı tarifler için numarasını taşıyan kişiler bu işlemlerin ne sıklıkla yapılabildiğini araştırıyor.

Bilindiği üzere telefon numarası üzerine herhangi bir kampanya bulunan kişiler numaralarını başka operatörlere taşırken cayma bedeli ödemektedir. Cayma bedeli her ay ödenen faturalara vergi ve diğer işlemler üzerinden kesilen bir bedeldir.

Numarasını başka bir operatöre taşımak isteyen kişilere ilk olarak bağlı olduğu operatörün müşteri hizmetlerini arayarak cayma bedeli tutarını öğrenmeleri tavsiye edilmektedir. Sözleşme bitim tarihi ne kadar yakınsa cayma bedeli de o kadar az olacaktır.

Numara taşıma işlemi kaç gün sürer?

Numara taşıma işlemleri en fazla 6 gün sürmektedir. Yasal süreçte numarasını taşıyan kişilerin hatları 6 gün içerisinde açılmak zorundadır. Numara taşıma işlemi 6 günden fazla sürerse müşterilerin numara taşıma işlemini iptal etme hakları vardır. Ancak numara taşıma işlemi başvuru yapılan şubenin yoğunluğuna göre ortalama 2 gün sürer.

Numara taşıma kaç ayda bir yapılabilir?

GSP operatörlerinin aldıkları kararlara göre numara taşıma işlemi için en az 3 ay süre geçmesi gerekmektedir. yılda en fazla 4 defa yapılabilen bu işlem 3 ayda bir yapılabilmektedir.

Kaç ayda bir numara taşınır?

Numara taşıma taahhüt bitimine kaç gün kala yapılır?

90 günde bir müşterilere numara değiştirme hakkı verilmektedir. Bu yılda en fazla 4 defa numara taşınabilir anlamına gelmektedir.

Cayma bedeli ödemek istenmiyorsa sözleşmenin bittiği tarih itibari ile hat değişikliği yapılabilir. Bunlara ek olarak sözleşme bitimine 7 gün kala numara taşıma işlemi yapılabilmektedir. Sözleşme bitiş tarihinin bilinmediği durumlarda bayilere veya müşterisi olunan operatörün müşteri hizmetlerini arayarak gerekli bilgi alınabilir.

90 gün dolmadan hat taşıma işlemi

3 aylık süre dolmadan müşteriler numaralarını başka bir operatöre taşıyamazlar. Bu süre dolmadan numarasını taşımak isteyen kişilere yeni hat almaları tavsiye edilmektedir. Yeni hat alacak kişilerin ise kart ücretini ödemeleri gerekir. 2021 yılında kart ücretleri 100 – 150 TL arasında değişiklik göstermektedir.

Numara taşımak için gerekli belgeler nelerdir?

Numara değişikliği yapılmadan önce bayilere gidilmesinde yarar vardır. Bayi üzerinden numara değişikliği yapılacaksa T.C. kimlik kartı veya nüfus cüzdanı ve telefon faturası yanınızda olmalıdır.

Numara taşımak ücretli mi?

Numara taşıma işlemi ücretsiz bir işlemdir.

Numara taşıma reddedildi

Numara taşıma işlemleri bazı durumlarda reddedilebilmektedir. Numara taşıma işleminin reddedilmesi için;

Numaranın başka bir aboneye ait olması

Müşterinin mevcut operatöründen numarasını değiştirmeyi talep etmiş olması

Müşterinin kimlik bilgilerinin eksik ya da yanlış olması

Numaraya ait daha önce başlatılmış bir numara taşıma işleminin devam ediyor olması

Kişinin son 90 gün içerisinde numarasını taşımış olması yani bir önceki numara taşıma işleminin üzerinden henüz 90 gün geçmemiş olması

Durumlarının yaşanmış olması gerekir.