Telefon kamerası ile belge tarama nasıl yapılır?

Virüsün tüm dünyayı sarmasının ardından tüm işler evden yürütülürken belge alışverişi yapma esnasında bazı sıkıntılar yaşanabiliyor. Her ne kadar e-posta aracılığı ile işler halledilmeye çalışılsa da bu durum yeterli gelmiyor. Bu kapsamda telefonu kullanarak belge göndermeye çalışanlar için bu işlemin nasıl yapılacağını haberimizde anlattık.

Telefonunuzun kamerası sayesinde belgeyi taramış gibi paylaşım yapabilirsiniz. Bu işlemi yaparken aşağıdaki adımları kullanmanızı tavsiye ederiz.

Doğal ışık kullanabilirsiniz.

Telefonunuzu belgeyi tam kare alacak şekilde ayarlayın.

Daha iyi bir görüntü elde etmek için telefonunuzdan farklı lensler ve geniş açılar kullanın.

Google Drive aracılığı ile belge tarama

Iphone’dan “Notlar” uygulaması aracılığı ile belge tarama

Google Drive uygulaması üzerinden belge tarama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için öncelikle uygulamayı açın. Daha sonra ekrandaki “+” sembolüne dokunun. Açılan pencereden “tara” yazısını seçin. Görüntünüz tarandıktan sonra istediğiniz boyutu seçerek PDF formatına dönüştürüp kullanabilirsiniz.

Bu uygulamada da aynı Google Drive’da yaptığınız işlemi yapabilirsiniz. Bunun için öncelikle uygulamayı açın. Daha sonra yeni bir not oluştur diyerek kamerayı seçin. Ardından belgeyi tara seçeneğini seçerek belgeyi çekmek adına deklanşöre basın. Ardından kenarda görünen daireleri konumlandırarak görüntüyü istediğiniz gibi ayarlayın. Son olarak devam et seçeneğine tıklayın.

Bu uygulamalar telefonunuzda yok ise aşağıdaki uygulamaları kullanabilirsiniz.

SwiftScan

Genius Scan

Simple Scan

Bunların yanı sıra hem Google Play Store’da hem Apple Store’da birçok uygulama bulabilirsiniz.